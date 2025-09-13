Máte něco proti boomrům?
Jako zástupce naší generace si dovolím vzít sebe -bude to takové osobnější :-)
- konkrétně: zážitky ročníku 1955:
Když jsem se chystala do 1. třídy, vyletěl Gagarin do vesmíru – bylo to myslím v dubnu 1961 a já koukala z okna, jestli ho uvidím – neviděla, zato jsem o něm slyšela ještě 50 let, nebyl větší hrdina /a to měl cca 160 cm, aby se vešel do rakety-ale to nám nikdo neřekl/ ...
Poslouchalo se většinou „rádio po drátě“ , kde zněly budovatelské písně Izáka Dunajevského /mimochodem úžasně zkomponované melodie geniálního skladatele, který prý nespáchal sebevraždu/.
Umíte si představit, kdo byl největší hrdina ve třídě na základní škole? -Nene, Batman to nebyl – nejlepší sběrač starého papíru, nebo sušených bylin. – a mimochodem- umíte si představit, kolik toho musíte naškubat z břízy, aby to vydalo aspoň na pár deka?? To pár denních vydání Rudého práva vydalo tíže dost...
– pak jste dostali modrou stužku, kterou jste si mohli našít na pionýrský kroj a mohli jste být hrdi – a byli jste, jélikož jste byli na nástěnce na prvním místě.
O výročích, třeba 7.listopadu, jste recitovali na celoškolní slavnosti oslavnou báseň,protže vás soudružka učtelka vybrala, jako nešišlajícího...
Do školy chodili všichni pěšky, k svačině měli chleba s máslem, rohlík už byla vyšší úroveň - tolik jen pár detailů.
Vzpomínám si, jak jsme v první třídě dostali každý pytlík jablek jonathanů – a to bylo Něco!
Byli jsme na tom všichni + – stejně /chudě/... šedě...
- Něco funguje v každé době stejně – kdo se chce dostat na vrchol, musí se snažit.
Ale je rozdíl s dobrou vírou pracně otrhat a nasušit, nebo někoho oškubat, něco v dobré víře recitovat, nebo deklamovat stupidity.
V tomhle jsme vyrostli, byli jsme vychováni v kontextu nějaké doby a nemůžeme za to.
Nemáme se za co omlouvat, – jen pro pochopení našeho vnímání světa
Nazdar :-)
Miloslava Cejpková
Cibulák, prkýnko a volby
Ne, nezbláznila jsem se,- zatím - jako všechno v životě, i tady je souvislost, i když možná velmi individuální, ale třeba se v tom ještě někdo další najde
Miloslava Cejpková
A babi, proč bych si nemohla vzít bráchu?
Tak milí přátelé, svět pokročil, tedy skoro mi připadá, že učinil velký krok, než stál před propastí, ale to je třeba jen můj pocit... mám s rodiči níže uvedených dítek už velmi dlouho naplánovaný týden,
Miloslava Cejpková
Kdy jste si popovídali se svou babičkou?
Nemyslím tím, že jste se sešli někde na povinných nedělních obědech, kdy byla rodina vyzvána, aby se zúčastnila a tato, jsouc slušně vychována, se vesele shromáždí - přemýšlím o těch ostatních, kdy není žádná předepsaná účast,
Miloslava Cejpková
Bouře, Kraus a pekaři
To bylo tak: meteorologové spočítali děsnou spoušť, která se přiblíží z Německa a já, jsouc v rodných Budějcích, jsem se těšila, jak budu ty přírodní běsy pozorovat /pod střechou terasy, s možností zmizet v nitru domečku/. Jenže
Miloslava Cejpková
Co mi trhá český ucho
samozřejně nejvíc záleží na obsahu, ale když čtu nějaký psaný projev, nebo poslouchám naše sdělovací prostředky, dělá se mi mdlo ze zvolených gramatických výrazů.
