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Jak jsem luxovala pavučinu

Miloslava Cejpková
To se tak koncem léta stává - velmi dlouze a lenivě koukáte celou dobu na terase na takový ten záhyb mezi svislou a skorovodorovnou konstrukcí a koncem tohohle, mnou oblíbeného období, už toho máte dost...

Tedy, ono to tam celé to krásné letní období nebylo a taky jste na to celou tu dobu nekoukali, protože většinou koukáte do lesa, což je na jinou stranu.

A taky to muselo dát spoustu času a práce, než se to zhotovilo.

Pak nastane ten osudný okamžik. Už vás to štve fakt moc. /A taky Vánoce jsou prý za dveřmi-už mají v Baumaxu vánoční ozdoby, je čas na úklid/.

Prokrastinace jde stranou a vy se rozhodnete v tento Den zvítězit.

Do toho! ... ale opatrně – domácí štafle jsou v garáži, kdo by se s tím tahal, tak židle.

Těch brabouků je tam povícero, nejlepší zbraní proti nim je vysavač. Svižně vyskočíte /to je silný slovo-prostě vylezete/ na židli, v levé ruce zapnutý vysavač, v pravé, velmi natažené, nejprodlouženější trubici a začnete bojovat s predátorem.

Ten pavouk, který pyšně seděl u své dobře vykonané práce, byl pro výkonný vysavač neznámé výroby snadnou kořistí.

Jenže: další dlouhé minuty vycucáváte tím technickým vynálezem jeho neskutečně odolný produkt, pravá ruka vám mrtví, levá-v které držíte vysavač – umdlévá, a začíná to být souboj kdo s koho. Pavouk vyhrává.

Doprkýnka, přece to tam nenechám, když už jsem si přinesla vysavač, židli a ještě mám den, kdy mě nezlobí plotýnky...

Slezete ze židle a jdete pro posilu – štětinkový a takový ten úzký konec, co vycucne všechno.

Dalších 5 minut. Stojíte na židli, máte všeho tak akorát a ta blbá pavučina pořád drží... neuvěřitelný... – a už je to souboj člověka s pavoukem, páč už jste nas..štvaní a je to, jako byste ztratili při prohře království...

Nakonec se to člověku povede, ale před přírodou by bylo dobře se sklonit...

Autor: Miloslava Cejpková | středa 7.10.2026 0:40 | karma článku: 0 | přečteno: 4x
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Miloslava Cejpková

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Teplomilný tvor se sklonem k ironii, snahou o laskavě-úsměvný nadhled a nechutí komentovat politiku.

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