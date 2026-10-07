Jak jsem luxovala pavučinu
Tedy, ono to tam celé to krásné letní období nebylo a taky jste na to celou tu dobu nekoukali, protože většinou koukáte do lesa, což je na jinou stranu.
A taky to muselo dát spoustu času a práce, než se to zhotovilo.
Pak nastane ten osudný okamžik. Už vás to štve fakt moc. /A taky Vánoce jsou prý za dveřmi-už mají v Baumaxu vánoční ozdoby, je čas na úklid/.
Prokrastinace jde stranou a vy se rozhodnete v tento Den zvítězit.
Do toho! ... ale opatrně – domácí štafle jsou v garáži, kdo by se s tím tahal, tak židle.
Těch brabouků je tam povícero, nejlepší zbraní proti nim je vysavač. Svižně vyskočíte /to je silný slovo-prostě vylezete/ na židli, v levé ruce zapnutý vysavač, v pravé, velmi natažené, nejprodlouženější trubici a začnete bojovat s predátorem.
Ten pavouk, který pyšně seděl u své dobře vykonané práce, byl pro výkonný vysavač neznámé výroby snadnou kořistí.
Jenže: další dlouhé minuty vycucáváte tím technickým vynálezem jeho neskutečně odolný produkt, pravá ruka vám mrtví, levá-v které držíte vysavač – umdlévá, a začíná to být souboj kdo s koho. Pavouk vyhrává.
Doprkýnka, přece to tam nenechám, když už jsem si přinesla vysavač, židli a ještě mám den, kdy mě nezlobí plotýnky...
Slezete ze židle a jdete pro posilu – štětinkový a takový ten úzký konec, co vycucne všechno.
Dalších 5 minut. Stojíte na židli, máte všeho tak akorát a ta blbá pavučina pořád drží... neuvěřitelný... – a už je to souboj člověka s pavoukem, páč už jste nas..štvaní a je to, jako byste ztratili při prohře království...
Nakonec se to člověku povede, ale před přírodou by bylo dobře se sklonit...
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