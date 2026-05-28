Jak držíte příbor a jak nasedáte na kolo?

Všimněte si prosím nadpisu, protože článek bude opravdu o tom, co v něm je, což se poslední dobou většinou nevidí :-)

Mám problém. – Kdo ho nemá... vím, že držím příbor naprosto mimo společenská pravidla. Místo toho, abych skrývala konce v dlani, držím nůž a vidličku jako tužku. Nemůžu za to. Jsem už velká holka a při vší snaze mi to v mém pokročilém věku nejde změnit. Mr. Špaček by nade mnou zaplakal...

Jako správná perfekcionistka jsem se snažila to už několikrát změnit. Ta večeře, kdy jsem se to snažila napravit a na kterou jsem se nesmírně těšila, je pro mně nezapomenutelná. Nevypíchla jsem si oko, ale požitek byl fuč...

Stydím se za to... dokážu správně držet lokty tak, že bych udržela jeden díl Palackého, ale to je všechno. Už se tím trápit nehodlám, chci mít z jídla radost – zvlášť z toho, které mi někdo naservíruje :-)

Nasedání na kolo je mé druhé trauma. Určitě většina z vás praktikuje takové to elegantní – jednou nohou šlápnete na šlapačku, rozjedete se druhou nohu svižně hodíte přes kolo na druhou stranu.

Jak se mi to líbí a jak to obdivuju... -nikdy jsem se k této akrobatické dokonalosti nedopracovala. Jako malá jsem se učila jezdit na maminčině kole, které mělo ještě líbivou a tehdy praktickou síťku na zadním kole, aby se nezapletla sukně :-). Na sedlo jsem nedosáhla, tak se šlapalo, jak to šlo...

Dneska jsou mí největší kamarádi Ferda a Bělouš – Ferda je městský kolo, Bělouš elektro. Je jim úplně fuč, jak na ně nasedám. S Ferdou jezdím do města, kde je třeba větší obratnosti, na Běloušovi na výlety po naší krásné vlasti, kde do kopců nemusí trpět moje kolenní klouby.

Všichni jsme spokojení a při zastávce na oběd ve výletní restauraci si s držením příboru ani já, ani nikdo z okolí nedělá těžkou hlavu :-)

Autor: Miloslava Cejpková | čtvrtek 28.5.2026 0:15 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Miloslava Cejpková

Velký pátek a politika

Zdánlivě nesouvisí - a taky, jako agnostik bych nechtěla vnášet zbytečný laický pohled na něco, čemu nerozumím. Ačkoliv, dneska se to nosí - je doba internetová, tam se flákne všechno, zvlášť když je to anonymní...

3.4.2026 v 20:51 | Karma: 10,84 | Přečteno: 201x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

Milý Stando,

Kdybys tu byl, mohli jsme teď vesele slavit 49. výročí... jenže život je zapeklitej a protože nemá cenu koukat dozadu, tak jen krátce, co je za těch 15 let, co spolu nejsme, nového:

25.3.2026 v 19:18 | Karma: 18,83 | Přečteno: 327x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

Praktikujete „small talk“ a drobné dobré skutky?

To jsem to dopracovala - anglicismy už v nadpisu, já hlasatelka čisté češtiny, - no nic, člověk pokrok nezastaví... - ale teď už jen načisto :-)

28.2.2026 v 22:51 | Karma: 15,18 | Přečteno: 236x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

Vymíráme... máme moc psů a málo dětí

Samozřejmě bulvární nadpis, jak už je člověk nakažený že současných periodik. Ale taky obraz mého normálního života - když jedu naší pěšo-cyklo trasou do města, potkávám maminky

28.11.2025 v 0:39 | Karma: 20,64 | Přečteno: 471x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

O umění být sám

Nejsem akademicky vzdělaný expert na výše uvedené téma, ale zato jsem už takřka 15 let vdova, která by si třeba ještě v říjnu 2010, nedovedla představit, že po dovolené v Malaze bude za pár měsíců sama...

24.10.2025 v 0:42 | Karma: 14,46 | Přečteno: 319x | Diskuse | Společnost
Miloslava Cejpková

  • Počet článků 211
  • Celková karma 14,95
  • Průměrná čtenost 1306x
Teplomilný tvor se sklonem k ironii, snahou o laskavě-úsměvný nadhled a nechutí komentovat politiku.

Ťukněte na "Seznam rubrik" a vyberte si podle nálady - od naštvaných glos ohledně společnosti, přes cestovatelské postřehy, po fotoblogy a úsměvné :-)

