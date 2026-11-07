Hlídáte vnoučata? - víc pro ně, ani pro sebe nemůžete udělat
základ je asi opravdu v tom prvním období. Jestli chcete své zásluhy v tomto věku zachovat ve vědomí potomka, máte smůlu. Pamatuje si slušně řečeno – nic.
Psychologové tvrdí, že se to uchovává – tak možná v nějakém podvědomí...
Nastíním obraz spokojeného seniora, který už nemusí budovat kapitalismus a má to štěstí, že vnoučata nejsou na druhém konci světa. Upřesněno – má je v sousedství.
Nebudu to lakovat celé na růžový odstín – občas se stane, že nedokoukám svou oblíbenou soutěž v nejmenované TV a jsem zrovna žádoucí babička – ale to jsou výjimky. Nemám to ráda, ale priorita je pro mě jasná. Upředňostňuji domluvená pravidla, kdy si svůj program předem přizpůsobím, abych nemusela říkat „ne“.
Ale to hlavní: když má člověk možnost, strávit s budoucí generací čas, nesmí to být profláknutý s TV nebo PC... – nebuďme leniví, nějaká energie se vykřesá :-).
Když se s pětiletou Eliškou pustíte do rozpravy, co která rostlina na zahradě potřebuje-jestli kyselou, nebo zásaditou půdu a kteří ptáci tady přezimují, nebo které zvíře je u nás nejinteligentnější... neříkejte mi, že vás to neobohatí :-) -samozřejmě nepokrytě se strejdou gúglem, protože Éliška přesně neví, jak vypadá mlynařík dlouhoocasý, kterého sčítáme v lednu u krmítka.
- poslední odstavec byla reportáž z dnešního odpoledne – tedy předtím jsme probraly Jéžiška, kdy mě Éliška obvinila, že dárkuju taky...
Užívejme si ten status „babi, ty víš všecko“ /výrok starších vnoučat, dnes 14 a 16/ – teď se tomu společně smějem.
No řekněte, napadlo by vás zjišťovat, že prase a pes jsou nejinteligentnější zvířata, která u nás žijí? :-)
Miloslava Cejpková
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