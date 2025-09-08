Cibulák, prkýnko a volby
je to o touhách.
Tehdy jsem byla mladá šťastná mamča dvou synů, konečně jsme se dočkali po 5 letech /pro mladší ročníky-ani tehdy to nebyla zrovna brnkačka/ byl panelákový, 3+0, nejblbější, který byl tehdy v nabídce, družstevní, 25 tis.-tehdy docela dost,zaplaťbánbu za něj /.
V tom vysněném chrámu rodiny jsem si konečně mohla dát za sklo svůj oblíbený porcelán s modrou malbou.Líbil se mi už od raného mládí, kdy vládly zlacené pišišindy a mně tohle připadalo přirozené a originální.
Musel mít velké rozestupy, zas tolik jsem ho neměla. Jak jsem tehdy obdivovala známé, kteří tím měli zaplněno všechno, nač oko pohlédlo...
To prkýnko na krájení, které mám dodnes – už 40 let – je už lehce prohrábnuté, má tvar ryby , nikdy ho nevyhodím, dokud bude aspoň lehce sloužící. Byl to dárek a dárky od srdce se nevyhazují.
To všechno bylo tenkrát – když volební účast byla 99 procent a všichni pro, páč si nechtěli zničit život, kdy ten modrej porculán byl podpultový zboží, kdy krásný věci vám udělal jen kamarád, protože v obchodech nebyly...
Dneska mám cibuláků habaděj, mám je zastrkaný v šuplíkách a prkýnko ještě pořád láskyplně užívám. Jenže kolem je dneska všechno jinak.
Jako milovnici historie je mi jasná naše vazba na západ. A bojim, bojim, jak to v říjnu dopadne – mám hodně vnoučat a nechtěla bych je vidět jen přes whatsapp odněkud z Austrálie...
Miloslava Cejpková
