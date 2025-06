Bouře, Kraus a pekaři

Další články autora

po těch dlouhých letech, co se spolu známe, přejdu rovnou do tykání, snad tě to neurazí a rovnou ti řeknu, že mě poslední dobou trošku štveš,

Jak se plíží kulatiny

Do určitého věku je to brnkačka- nikdo to neřeší, život je nekonečný a „když to člověk bere jako kabaret, tak to celkem ujde“ :-) /citát/ no a pak to přijde - začne to tak nějak docházet a úsměv na rtech tuhne...