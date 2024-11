Abiturientský večírek po 50 letech-skvělý mejdan

Bylo to báječný, jen si myslím, že je třeba naslouchat všem, ale u těch nejhlasitějších si dávat pozor -ale to už je jiná kapitola a o politice raději nepíšu.

A hlavně : už jsme tak velký holky a klucí, že si nevyprávíme o tom, kam jsme to v karieře dotáhli, to bylo téma , když jsme byli , čtyřicátníci, už si můžeme dovolit, být přirození.

Šest hodin se chechtalo, vzpomínalo, někdo dal to, někdo ono, pro někoho to bylo nový objevení historie...no a taky se jedlo a pilo :-).

Takhle báječný večírek jsme možná ještě neměli. A to se scházíme cca každých 5 let.

Tak blbec rezervuje příjemnou hospůdku /spolužáci, to je samozřejmě autorská hyperbola, svolávám to ráda :-)/.

V dnešní době to je legrace, technický pokrok je skvělý. Žádná pošta, obálky, pevná telefonní linka... – všichni mají internetové připojení a je to šup šup / tady bych ráda upozornila dehonestátory dříve narozených, že jsme akorát dýl na světě, ale nejsme dementní/.

Začíná to tím, že se musí najít nějakej blbec, kterej to zorganizuje.

