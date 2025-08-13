A babi, proč bych si nemohla vzít bráchu?
kdy budu mít tu čest s nimi /samozřejmě srandička, Kristí a Jakub prominou/prožít čas. Pro neinformované: čas távíme často a velmi, neb jsme sousedé.
Tak se stalo, že v krásném, opravdu letním čase, jsem ve svém osamělém domečku přivítala svá milovaná nejmladší vnoučátka. Jsou tři – Áňa předškolačka + dvojčata Barborka a Eliška 4r. Velmi výživná sestava.
Jestli máte představu o líbezných, klidných a tichých dívenkách, tyhle to nejsou. Tedy líbezné jo, napohled-dlouhovlasaté blonďaté ...
Podstata je neuvěřitelně energeticky nabitá. nejen fyzicky, ale i psychicky. To se potom odráží i v nárocích na okolí. Takže tentokrát i na mě, jako hlídací aparát.
Jsem už osoba letitá, v době mého mládí se maximálně děvčata v době puberty pouštěla do kina na „Helgu“ /aby vůbec věděla, jak přicházejí děti na svět/.
Teď přijde chvála /kdo to za vás udělá?/ – jsem babička oblíbená, s kterou se dá povídat o všem.
Tak jsme za krásného horkého letního dne měly s holkama debatu o tom, proč by si brácha nemohl vzít ségru.
„ přestav si holku a kluka s brýlemi, že by mohli mít dítě nevidomé,“ zafungoval...
vypadalo to velmi dobře vysvětlené.
Diskuze měla nebývalý zájem -tedy hlavně ze strany předškolačky Aničky
„ -no jo babi, takže já bych si nemoha vzít bráchu“
- „ale ty Ani přece nemáš bráchu“
Anička s jiskou v oku: „ babi, vždyť já si můžu vzít i ségru „
- co k tomu dodat...
Miloslava Cejpková
