A babi, co je demokracie?

Bylo před volbami - těmi nejdůležitějšími, parlamentními. Letos. A já měla domluveno babičkování. To je taková ta služba, která baví obě strany, hlídanou i hlídající. Když si to umí užít.

Vyzvedla jsem Aničku z družiny, /-jé babi, ty tady máš Ferdu, já mám zaparkovaný kolo támhle/.

Máme to ze školy cobydup, ale už po cestě začal výslech.

„Babi, koho budeš volit?“ /zřejmě stěžejní téma v 1.A/

„Hele, Ani, budem si o tom povídat, až snad šťastně dojedem domů.“

doma: „tak koho babi? a proč jsou ty volby?“ – velká fuška

„ to máš, jako když si vy , 3 holky vymýšlíte, jestli mám příště raději uvařit rajskou, nebo hovězí vývar“ , kdo má víc hlasů, ten vyhraje.

„Eliška ječí, protože chtěla vývar a my s Bárou chceme rajskou“, tak co??

„Vyhraje rajská – má víc hlasů“

Inu demokracie...

Anička a Bára září vítězstvím, Eliška chvíli hlučí, ale není jí to nic platné.

Tak takhle jsem, milí přátelé, vysvětlovala svým vnučkám demokracii.

Babičkování je velmi zodpovědná, společností zcela nedoceněná činnost.

Autor: Miloslava Cejpková | sobota 4.10.2025 19:56 | karma článku: 5,56 | přečteno: 80x

