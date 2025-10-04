A babi, co je demokracie?
Vyzvedla jsem Aničku z družiny, /-jé babi, ty tady máš Ferdu, já mám zaparkovaný kolo támhle/.
Máme to ze školy cobydup, ale už po cestě začal výslech.
„Babi, koho budeš volit?“ /zřejmě stěžejní téma v 1.A/
„Hele, Ani, budem si o tom povídat, až snad šťastně dojedem domů.“
doma: „tak koho babi? a proč jsou ty volby?“ – velká fuška
„ to máš, jako když si vy , 3 holky vymýšlíte, jestli mám příště raději uvařit rajskou, nebo hovězí vývar“ , kdo má víc hlasů, ten vyhraje.
„Eliška ječí, protože chtěla vývar a my s Bárou chceme rajskou“, tak co??
„Vyhraje rajská – má víc hlasů“
Inu demokracie...
Anička a Bára září vítězstvím, Eliška chvíli hlučí, ale není jí to nic platné.
Tak takhle jsem, milí přátelé, vysvětlovala svým vnučkám demokracii.
Babičkování je velmi zodpovědná, společností zcela nedoceněná činnost.
Miloslava Cejpková
