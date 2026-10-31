Zvířata a my
Začneme hezky zlehka a to:
1. U koček: V přírodě se mňoukat odnaučí po uplynutí věku kotěte a nikdy se k němu nevrátí. Při kontaktu s lidmi se kočky naopak mňoukat naučily a mňoukají specificky ke konkrétnímu člověku a ke konkrétní situaci. Je to jejich vlastní vynález coby náhrady za člověčí nepochopení jejich pachových a nonverbálních signálů!
A co jste vynalezli vy, kromě šimrání kočky pod bradou?
2. U psů a slonů: Geneticky a koevolučně s člověkem chápou od štěněcího /slůnětího/ věku lidské gesto „ukázání prstem“. Psi i bez jakéhokoli výcviku mistrně rozpoznají i jeho důraz a emocionální podstatu a odliší ji od podstaty informační.
Mimochodem, kolik svalů máte na svém nose? Slon jich má 40 000.
3. Vorvani: Mají vůbec největší mozek ze všech zvířat. Mají hluboce strukturovaný a pravidelně i dle potřeby modifikovaný jazyk. Jméno jednoho jedince je obecně známo napříč různými komunitami a je vyslovováno v „nářečích“. Své specifické nářečí vorvani používají kdekoli v oceánu. Podle nářečí se okamžitě poznají a druží se jen s jedinci ze svého klanu, i když se potkají v neznámých vodách na druhém konci moře.
Protože se často zdraví z velké dálky, musí na sebe více křičet. Asi tak dvě stě třiceti decibely pod vodou a sto sedmdesáti nad vodou. Pokud takto hovořícího vorvaně zblízka uslyšíte a přežijete to, pak ve svém zaměstnání na letadlové lodi přestaňte nosit ochranná sluchátka. Startující stíhačka vás totiž zatíží jen bídnými sto čtyřiceti decibely.
4. U delfínů se zastavím maličko déle.
Tato zvířata jsou unikát přírody v jejich podmíněných i nepodmíněných sociálních vazbách uvnitř hejna i k příbuzným tvorům. V hejnech desítek i stovek jedinců přesně zná každý každého dle jména. V chovu lidmi dokonce mění svoje vlastní jména tak, aby byla čitelnější pro lidi! Zase jen pro lidi se naučili pro delfíny netypickou a namáhavou komunikaci nad hladinou, aby je jejich ošetřovatelé lépe viděli a slyšeli.
Delfíni jsou tak hyperemocionálními tvory, jací v přírodě nemají obdoby. Plují na pomoc zraněnému ploutvonožci nebo člověku, protože pomoc tak příbuznému tvorovi v nich spouští evolučně zakotvený princip společného prospěchu. Brání takového tvora dokonce i před žraloky, protože jsou hnáni tímtéž pudem, nebo snad spíše odvahou a moudrostí?
Delfíni si do vysoké míry uvědomují, že jejich pískání nad hladinou nedokážou lidé rozšifrovat na hlubším, než emočním základě, avšak brilantně odhadují inteligenci a komunikační schopnosti každého tvora ve svém okolí. U člověka předpokládají, že jejich komunikaci rozpozná tak snadno, jako oni dokážou pochopit nejen lidské věty.
Ovšem delfíni dokážou u lidských vět rozkrýt i syntax: Bez jakéhokoli předchozího tréninku poznají rozdíl mezi příkazem „přines kruh ke kuželu“ a „přines kužel ke kruhu“. Stejně tak rozeznají rozdíl mezi jednou větou: „Doprav ke břehu Daisy a Annu“ - tedy své ošetřovatelky. Rychle však rozpoznají časový rozdíl v příkazech „Doprav ke břehu Daisy“. „Annu“. Bez zopakování předchozího větného rámce stačí jen slovo „Annu“, aby učinili, co se po nich žádá.
Delfíni jsou schopni kreativity a dokážou poznat lidskou žádost o ni v různých časových rozmezích: „Udělej něco, co jsi dnes ještě neudělal’“ - delfín vyskočí dnes ještě nepředvedenými třemi oblouky. „Udělej něco, co jsi ještě NIKDY neudělal“. Delfín plave v kruhu a dotýká se různými částmi těla svého cvičitele, aby si konkretizoval, co by asi tak měl udělat.
Schopnost rozeznávat geometrické vzory je u delfínů fascinující. Bezpečně rozeznají pětiúhelníky i mnohoúhelníky a nenechají se zmást ani při sobě postavenými trojúhelníky. Schopnosti jejich prostorové představy s pomocí delfíní echolokace se teprve studují. Jedno víme jistě: Jsou schopni pomocí echolokace na desítky metrů rozpoznat i tak nepatrnou věc, jako je natažené vlákno. A jsou schopni rozeznat, zda je z kovu, nebo umělé hmoty. Sociální funkce echolokace je u nich stejně neprobádaná, jako jistá alespoň v několika ohledech: Začne-li takto propátrávat své okolí jedinec, následují ho ostatní a další vzájemnou domluvou vytvářejí echolokační síť, a to dokonce i v případech, kdy se nejedná o cestu za kořistí, nebo o únik před predátory.
Delfíni mají tak hlubokou povědomost o svém „Já“, že ví, když něco neví nebo neumí: Spolehlivě po zadání úkolu s třemi žádostmi o řešení úkolu zvolili mezi možnostmi „správné řešení“ a dostali rybu, „nesprávné řešení“ - nedostali nic a „řešení neznám či není možné“ , na což reagovali připlutím k předchozím jednodušším úkolům s očekávání odměny za jejich správné vyřešení.
Delfíni mají hlubokou, časově i předmětovou schopnost uvědomování si předmětu, který není přítomen: „Přines míč“, zní zadání. Avšak míč v bazénu není. Delfín si je natolik jistý svojí představou o tom, co v bazénu je a není, že na tento příkaz připlave k ošetřovateli a znaky pro míč se ho dožaduje.
‚Přines kruh!“ Kruh v jeho bazénu nikdy nebyl a jen z toho, jak s ním a míčem ošetřovatelé manipulují mimo bazén je schopen onen předmět vhozený do vody přinést.
Na příkaz „Dívej se na mě“ při manipulaci ošetřovatele s kruhem delfín sleduje, co je to „kruh“ a jeho funkci a hluboké porozumění tomu předmětu si přidá do svého slovníku.
Delfíni jsou mistři emocionálního rozeznávání psychického naladění svých druhů i člověka. Přijde-li k jejich bazénu unavený či stresovaný ošetřovatel, buď na jeho přítomnost sami nereagují, nebo reagují až po výzvě se specifickým podnětem.
Pokud jim ošetřovatel sdělí „Není mi dobře“ nebo „Je mi smutno“, delfíni si to uvědomují, avšak stejně tak si uvědomují rozhraní mezi svým vodním a člověčím světem: Čekají na konkretizaci situace či žádosti člověka. Díky těmto sociálním a psychickým predispozicím delfíni jako jednotlivci i hejna reagují vysoce koordinovaně na oslabeného či nemocného ošetřovatele a záměrně svoji žádost o potravu od ošetřovatele odsunují až na delší dobu od splnění jeho příkazů a tužeb a pominutí emocionálního bloku psychické či fyzické nepohody s nimi komunikujícího ošetřovatele či cvičitele.
Fenomén nového: Přichází-li jen chodbou k bazénu někdo nový a delfíni ho nevidí, už z rytmu jeho chůze poznají, že jde o nového člověka.
Emocionální stránka delfíní komunikace je pevnou a často nejdůležitější stránkou jejich komunikace vůbec. Delfín, který se toho dne poprvé vidí se svým ošetřovatelem k němu připluje s jasným vzkazem: „Je mi dobře, chci si hrát“. „Jsem stresovaný, chci jen rybu“. „Jsem zmatený, potřebuji si ujasnit nové věci ve svém okolí“. A stejně tak delfíni očekávají, že jejich aktuální nepohodu rozeznají ošetřovatelé a přizpůsobí se jí.
My lidé hledáme sobě blízké tvory. Ochočili jsme si šelmy, jako jsou psi a kočky, domestikovali řadu dobytka a hlavně koní, kteří se od nás tak rádi nechávají hladit po srsti i po tvářích.
Zvířata nikdy nebudou tak chytrá, jako my. Pro přetrvání lidského druhu je však důležité, abychom byli nejméně tak chytří, jako jsou zvířata.
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Použité zdroje pro podstatná tvrení:
https://news.st-andrews.ac.uk/…nt/
https://royalsocietypublishing.org/…les
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O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.