Znič mu firmu, zabij jí psa, zasedej ve Sněmovně
Server Seznam zprávy nejprve přinesl první dávku nechutností ze soukromí paní Margity Balaštíkové, toho času poslankyně hnutí ANO, která až dodnes byla také na druhé příčce kandidátky strany ve Zlínském kraji pro nadcházející volby.
První díl popisuje, jak se prý paní Balaštíková po rozvodu snažila zničit exmanželovu firmu tím, že zaúkolovala krajskou hygienu, aby firmu položila nekonečnými kontrolami a pokutami. Ačkoli poslankyně i krajská hygiena vše odmítají, faktem je, že tyto opakované kontroly ve společnosti skutečně byly prováděny.
Druhý díl informuje o tom, jak se paní Balaštíková opakovaně snažila objednat u někoho zabití psa přítelkyně svého exmanžela. Také to poslankyně odmítá.
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš přijal informace se zjevným rozhořčením na povahu dané osoby a informoval, že z kandidátky bude vyškrtnuta. Paní též pozastavila své členství ve straně. Je to samozřejmě jediný přípustný postup, i když jde jen o důvodné podezření. Někdo takový prostě společnost ve veřejné pozici zastupovat nesmí. Cítí-li se být paní poslankyně poškozena nějakou formou podvodu či komplotu, nechť se obrátí na policii. Vyloučit se nedá nic, ani zfalšování lidského hlasu, což je s dnešní technikou až nebezpečně snadné. Navíc se ty informace objevily krátce před volbami a na Seznam zprávách, kde mají opozici současné vlády rádi asi jako Poláci ruskou vodku.
Ať se vše vyšetří. Je-li vše pravda, nestalo by se bohužel poprvé, kdy byla veřejně rozkryta odporná povaha a morálka poslance či jakéhokoli politika. Bylo jich až příliš mnoho. Od agresivního starosty či poslance přes hejtmana s úplatky nacpanou krabicí od vína, až po ministra, který se opakovaně zlil a potom beze studu blábolil do médií. Od poslanceusvědčeného z dotačních podvodů, který uprchl do Jižní Ameriky po ministra, který na svém webu cenzuruje o sto šest, ale pořádá s voliči „Debaty bez cenzury“, ovšem se zinscenovaným polepšeným „dezolátem“. A nyní tu máme osobu, která je podezřelá z toho, že si objednávala zastřelení něčího psa, ale občanům se prezentovala jako žena, které „byla do vínku dána láska k přírodě, půdě a zvířatům“. Občan a volič se pak samozřejmě ptají: Je tohle v prostředí politiky normou?
Nejde tu o ukradené miliardy, ani mafiánský „Dozimetr“, ale lidi to může znechutit a odradit klidně ještě více.
Naivně doufám že si to politici už konečně uvědomí a vytvoří prostředí, které tak nemorální lidi do veřejných funkcí nepustí. Ať mi netvrdí, že u svých kolegů jejich charaktery za ta dlouhá léta neznají. Není však problém hlubší a není ve společnosti jako celku? Neoceňuje většinová společnost lidi, kteří dosáhli osobního úspěchu bez ptaní na to, zda tak učinili čestně nebo nečestně? A pokud je menšina těch, kdo to oceňují, není náhodou většina těch, kterým je to jedno? Vždyť pokud jde třeba o vztah k zvířatům, tak až příliš často čteme otřesné zprávy třeba o nelegálních množírnách psů, které fungují všem na očích dlouhá léta.
V dětském věku se v mé blízkosti udál šokující případ, kdy na panelovém sídlišti lidé z pátého patra opakovaně házeli dolů v pytli štěně, dokud se „nenaučilo létat“, tedy dokud na způsobená zranění nezemřelo. Viděli to snad všichni lidé z paneláku a spousta lidí z okolních vchodů. Jediní naši přátelé ze vchodu, kde se to dělo, zavolali policii.
Když jsme něčeho takového svědky, tak prosím nedělejme, že to nevidíme. Ale nenechme se také ani takovými hnusnými povahami odradit třeba od účasti ve volbách. Oni přece spoléhají na to, že se proti nim nezvedne dostatečně silný hlas.
Lukáš Burget
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.