Za zabití v epileptickém záchvatu dva roky, za „Z“ na tričku tři roky?
Případ první vypovídá o naprosto nezodpovědném a bezcitném člověku, který kašlal na zákony i příkazy soudu, ale který v Česku jako Ukrajinec přesto užíval institutu dočasné ochrany. Odvděčil se nám tak, že tu zabil nevinného občana. Sjel – prý v epileptickém záchvatu, kvůli kterému měl zakázáno řídit – do protisměru a převálcoval cyklistu. Za usmrcení z nedbalosti dostal dvouletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky. A aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, dostal od soudu též sedmiletý zákaz řízení! Tento rozsudek je výsměchem spravedlnosti hned dvojím způsobem: Za prvé, pro kohokoli je dvouletý trest s podmínkou na čtyři roky za něco takového trestem směšným. Za druhé, když chudák epileptik udrží volant, udrží i zbraň a měl být dávno vyexpedován do své vlasti, aby ji pomáhal bránit. Ostatně, ze stejného důvodu mu nikdy neměla být přiznána v naší zemi ochrana a nemá zde být živen ani na svobodě, ani ve vězení.
Případ druhý je svojí závažností i sazbou, která provinilci hrozí, v ironickém kontrastu s prvním. Komunisté pořádali jakousi demonstraci „Stop českému majdanu!“ a ten patrně nejoddanější si k tomu obléknul triko se symbolem „Z“, který je považován za symbol ruské „speciální operace“, tedy brutální agrese vůči Ukrajině. Je ovšem nutno říci, že na rozdíl od třeba nacistického hákového kříže, který byl oficiální symbolikou dotyčné strany a establishmentu, v případě „Z“ jde pouze o společensky takto vnímaný symbol ruské války proti Ukrajině. Dosud není jasné, proč právě takovým „Z“ byla a bývá ruská vojenská technika na Ukrajině označena. Snad dle „Z“ jako „Západ“, kdo ví. To je důležité uvést, pokud je dotyčný muž podezřelý ze „spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia“. Takové obvinění by bylo absurdní. Ten symbol na jeho tričku vypovídá nanejvýše o tom, že tu ruskou operaci schvaluje. To je za prvé v naprostém nepoměru s tím, když někdo nošením hákenkrojců a hajlováním oslavuje to nejhorší zlo s nejvíce oběťmi, kterého se na někom jiný dopustil za celou lidskou historii. Za druhé, vše je tu v rovině gest, veřejně vyjádřených, ale pouze gest. K úhoně nepřišel naprosto nikdo s výjimkou něčích citů. Nelze to absolutně nijak srovnat s tím, když nezodpovědný zločinec, prý ve stavu, kdy se kvůli nemoci neovládal, zabil nevinného člověka, který měl tu smůlu, že se ocitnul ve špatný čas na špatném místě.
Jestliže všichni, kdo se podílejí na přípravě českých právních norem, jejich výkladu ve fázi obvinění i odsouzení chtějí, aby naše veřejnost pojala ještě větší nedůvěru k právu a spravedlnosti České republiky, pak si věru počínají více než svědomitě. Je odtud bohužel až příliš jasné, že každý režim má tendenci nejvíce trestat ty, kteří se vyjadřují v neshodě s ním, tedy ať už morální, nebo nemorální politická vyjádření proti stanovenému kurzu. Zločiny nepolitické jsou pro něj až ve druhé kategorii důležitosti. Varuji před takto nastoupeným kurzem: Ten bývá, na rozdíl od sem tam vykřikujicího nebo závadnou symboliku nosícího pomatence, skutečnou předsíní totality!
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Bude publikováno 9.9.2026 v 15:00
Lukáš Burget
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