Voyager 1: 49 let hvězdné cesty a první světelný den právě dnes
Stará dobrá technika, ale stále špičková a prověřená neúprosnými léty a ještě neúprosnějším vesmírem. Mimochodem, kolik z těch přístrojů dnes my, modernější a vzdělanější lidé, umíme pojmenovat a určit, k čemu slouží?
Credit: NASA
Cesta
V tu chvíli urazí tato vesmírná sonda 25,902 miliardy kilometrů, jinak řečeno 173,14 astronomických jednotek, tedy 173krát větší vzdálenost, než je Země od Slunce. Co to znamená? Když Slunce vyzáří své paprsky do Vašeho okna, cestují osm minut, než se začnete jeho září probouzet. Na Měsíc, kde byly lidské bytosti zatím nejdále, to světlu ze Země trvá 1,3 sekundy.
K Voyageru to už trvá celý den.
Z dnešního pohledu primitivní elektronické počítače na palubě sondy stále fungují a komunikují se Zemí. A právě nyní trvá jeden den cesta signálu ze sondy k Zemi a stejně dlouho je to cestou zpět.
Voyager 1 má na palubě tři zdroje energie: Jsou to radioizotopové termoelektrické generátory. Rozpadem radioaktivních prvků vyrábějí elektřinu termoelektrickým jevem, ale vyrábějí také teplo nutné k tomu, aby sonda a její citlivé přístroje ve vesmírné zimě blížící se absolutní nule nezmrzly.
Celkem 13,5 kilogramů Plutonia 238 dávalo na začátku mise výkon 470 wattů. Poločas rozpadu činí 87,7 roku, tudíž i s dalšími vlivy to vypadá, že nyní má Voyager k dispozici asi polovinu počátečního výkonu a NASA musela na dálku většinu jeho přístrojů vypnout, aby to nejdůležitější stále běželo.
Cíl
Vesmírné cesty jsou delší a jiné než ty pozemské. A vesmírné jízdní řády jakbysmet. Právě k vesmírnému jízdnímu řádu v podobě nebeské mechaniky se sprintovalo vědecko-technologickým poznáním pro vývoj a vypuštění sond Voyager 1 a 2. Tak ideální uspořádání nebeských těles a jejich přitažlivostí znovu nastane více než za sto let ode dneška a za více než sto padesát let od doby, kdy rakety Titan vynesly Voyagery na jejich pouť.
Už roku 1979 prolétala sonda Voyager 1 kolem planety Jupiter a pořídila fascinující snímky jak planety samotné, tak jejích největších měsíců od Ganymeda přes Europu až po Io. Tyto snímky přepsaly dějiny lidmi pozorovaných „hvězdiček“ kolem mocného Jupitera až po vědecké teorie o planetě samotné a jejích měsících.
Voyager přilétá k Jupiteru a pořizuje slavný „Blue movie“ přes modrý filtr:
Credit: NASA
A zde je planeta v plné kráse:
Credit: NASA
Ani dnes, a ještě hodně dlouho v budoucnu nebude mít lidstvo tak silnou raketu, aby pohnala své přístroje tak daleko, jako to prve učinily sondy Pioneer a poté Voyager.
Skutečným motorem těch lidských poslů byla nebeská mechanika a práce vědců od úsvitu věků, aby objevili její zákonitosti.
Od starodávných civilizací přes Keplera, Galilela a Newtona to byly jimi objevené základy fyziky a odtud i pohybu těles ve vesmíru. Byla to věda, která hnala formou „gravitačního praku“ sondy Voyager dále. Nemusely mít raketu. Stačila jim dokonalá rovnováha mezi silovým působením nebeských těles a prosmýknutí se drahami užšími, než by proletěl šíp Viléma Tella, aby zasáhnul jablko, ovšem na druhém břehu Atlantiku a cestou mezi jeho vlnami.
Tento příběh je o Voyageru 1, ačkoli jeho bratr Voyager 2 byl paradoxně vypuštěn o šestnáct dní dříve. I tak to mezi nebem a Zemí, či spíše jen v technice chodí...
Voyager 1 tedy roku 1980 přilétá k Saturnu. V dosud ani Nerudou netušené kráse odhaluje systém jeho prstenců a jejich rozsah a poezii matoucího faktu jejich prosté existence. A prozrazuje tajemství jeho měsíců od obřího Titanu až po ty nejmenší, které se div že nerozpadly nárazy jiných, po kterých mají na svých tvářích krátery pokrývající snad třetinu jejich průměru.
Credit: NASA
Detail prstenců: Credit: NASA
Od té doby pluje Voyager 1 kosmem dál a stále se hlásí s nejnovějšími zprávami, byť už to nejsou velkolepé snímky vzdálených plynových obrů.
Cílem Voyageru 1 je jeho cesta. Jako ostatně každého „cestovatele“, jak zní překlad jeho názvu do češtiny.
2012: Proroctví Mayů se nesplnilo. Nebo ano?
V tomto roce Voyager 1 doletěl k heliopauze. Je považována za hranici sluneční soustavy, zde se proud částic ze Slunce zastaví o tlak mezihvězdného prachu a plynu. Ani Mayové neviděli v tomto roce konec světa samotného, ale konec jedné éry a začátek nové. A také jejich civilizace hleděla na hvězdy i planety, dokázala jedny rozlišit od druhých a na základě jejich polohy na obloze upřesňovat své hospodářské a společenské chování.
Domů?
Ne. Náš hrdina se nikdy domů nevrátí a nepoklekne před králem, aby ho pasoval na „Rytíře poznání“. Bude pouze posílat domů zprávy, dokud bude moci. Z domova mu bylo nařízeno, aby šetřil silami a nechal zapnuty pouze tři, či dnes už snad jen dva vědecké přístroje. Ovšem, jak se vůbec Voyager dovolá domů? Kterým směrem má vysílat své zprávy?
Poutník se stále dívá na oblohu, aby věděl, kde je. Najde na ní tu nejjasnější hvězdu – a tou pro něj je a ještě hodně dlouho bude naše Slunce. Poté se podívá na nějakou další jasnou, ale vzdálenější hvězdu a tou je Canopus. A když musí šetřit elektřinou nejvíce, jako už to bude navždy, optické přístroje vypne a spoléhá na své gyroskopy. A mezitím stále slyší slabý signál ze Země, který mu posíláme, to poslední světlo majáku na rozbouřeném moři. A to vše zatím stačí k tomu, aby svoji anténu se slabým vysílačem na tak obrovskou vzdálenost natočil k domovu, který pozorně a velkými anténami stále poslouchá.
A přece si kus domova nese s sebou. Má na palubě paměťové médium na způsob gramofonové desky, které je vyrobeno tak, aby vydrželo co nejdéle a aby každý, kdo ho nalezne, ihned zjistil, jak ho přehrát. Fotografie a diagramy mu ukážou, jak vypadáme, odkud přicházíme a jaké jsou naše životní projevy od sportu po kulturu. A mezi pozdravy v mnoha lidských jazycích nechybí ani pozdrav český! A jak zní, hlasem profesora Václava Kostrouna? Takto:
„Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.“
Credit: NASA
A nyní už ke hvězdám!
Energetické zdroje našeho velvyslance mohou teoreticky stačit na udržení komunikace se Zemí do roku 2030, možná i o něco déle. Poletí směrem k souhvězdí Hadonoše. Za čtyřicet tisíc let se sonda přiblíží na 1,6 světelného roku k hvězdě Gliese 445, vzdálené od Země 17,1 světelného roku...
Ne, nezáleží na tom, kam přesně letí a kdy a kam doletí.
Popřejme mu jen: Šťastnou cestu!
Credit: NASA
Legendární „Pale blue dot“ – „Bledá modrá tečka“: Země. Voyager ji vyfotografoval v roce 1990, kdy zdaleka nebyl tak daleko, jak je dnes... Výše uvedená nejmodernějšími postupy upravená fotografie, aby na ní byla ona „tečka“ co nejlépe vidět, pochází z roku 2020.
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Pod čarou: Vše, co o misi Voyageru chcete vědět najdete na stránkách NASA. Třeba zde:
Snímky a další informace použité v článku čerpají z různých odkazů na stránkách NASA, především odtud:
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Summary of the text in English, made by AI:
Summary of the text in English, made by AI:Title: Voyager 1: 49 Years of a Starry Journey and Its First Light-Day TodayWritten by Czech blogger Lukáš Burget—not a professional scientist, but a lifelong enthusiast fascinated by science and space exploration—this popular-science essay commemorates a historic milestone achieved on November 18, 2026, at 11:16 CET (10:16 UTC). At this exact moment, NASA’s Voyager 1 spacecraft, launched in 1977, reaches a distance of one light-day from Earth (25.902 billion kilometers, or 173.14 astronomical units), meaning a radio signal traveling at the speed of light takes a full 24 hours to cover the distance in either direction.Through accessible analogies and a poetic, human-centered lens, the author explores the scientific ingenuity behind this nearly half-century-long odyssey. The article explains how Voyager 1 continues to function using legacy onboard computers and three radioisotope thermoelectric generators (RTGs). Powered by decaying Plutonium-238, these generators now produce roughly half of their initial 470-watt output, requiring NASA to gradually power down most scientific instruments so that only the most vital systems remain active.The text also highlights the crucial role of celestial mechanics and the „gravitational slingshot“ maneuver—made possible by a rare planetary alignment occurring once every 175 years—which propelled the probe past Jupiter in 1979 and Saturn in 1980 without needing massive rocket thrust. Furthermore, the essay chronicles Voyager 1’s historic crossing of the heliopause in 2012 into interstellar space and illustrates how the probe navigates the darkness by locking onto the Sun and the star Canopus, relying on Earth’s faint radio signal like a distant lighthouse on a stormy sea.Finally, the text reflects on the cultural legacy carried aboard the Golden Record—including the Czech greeting spoken by Professor Václav Kostroun—and looks ahead to the eventual depletion of the probe’s power around 2030, when it will begin its silent drift toward the constellation Ophiuchus and the star Gliese 445. Emphasizing that the true essence of Voyager 1 lies in its journey rather than its final destination, the author bids this remarkable machine a heartfelt farewell and a safe journey (“Šťastnou cestu!“). The essay concludes with the iconic „Pale Blue Dot“ photograph of Earth—originally captured by the probe in 1990 from a much closer distance than it occupies today, and presented in NASA’s 2020 enhanced version—serving as a poignant visual reminder of home and the triumph of human curiosity.
Lukáš Burget
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O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.