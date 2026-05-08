Vezměte Pavla na summit a dejte Vystrčilovi letadlo na Tchaj-wan s plnou nádrží!
Měl by se v tom zkrátka udělat pořádek. Jestliže prezident něco chce, pak se mu má vyhovět. Jestliže předseda Senátu něco chce, také to má dostat. Už tak je ostuda, že ani po osmdesáté sedmé nebyl zvolen místopředsedou Sněmovny Vít Rakušan, ačkoli by jeho volbou stát ušetřil za pořízení šifrovaného telefonu, který pan Rakušan vlastní už několik let a nebyl nikdy použit, snad kromě nevinného ožužlávání jeho dětmi, kterým ho půjčil na hraní.
Když to kluci chtějí, tak jim proboha vyhovte a budete mít na chvíli pokoj!
Čekají nás totiž v politice mnohem větší zkoušky z dospělosti. Nejen, že se Babiš chová jako děcko, jak jasnozřivě zjistil nový předseda ODS pan Kupka, který byl okamžitě po zvolení stejně oblíbený jako jeho předchůdce Fiala. Skutečným testem demokracie bude spravedlnost vůči bývalému ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi /dříve ODS/ a jeho expertnímu týmu, který i v době digitální pochopil, že mají-li se ze zločince vytřískat neoprávněné příjmy, musíš se s ním o ně šábnout.
Jednu maturitu už ovšem česká politika má naštěstí za sebou. Pavel Novotný si řádně odpykal trest za své nevinné hříšky z mládí a jako ztracený syn se řádně navrátil do rodiny ODS, kde se tato dětská provinění promíjejí. Nový předek strany evidentně nemá nic proti tomu, když ten pán opět někdy vystrčí zadek.
Nová vláda se však také snaží pozvednout naši politickou úroveň k novým výšinám. Premiér Babiš se se svým zájmem střetnul tolikrát, až se ho úplně zbavil a jak se kdysi ozvalo z pořadu Česká soda, jeho registr svazků je umytý dočista dočista.
Filip Turek už dlouho nebyl přistižen při hajlování, ani při zápůjčce svého telefonu přátelům v hospodě, kteří by napsali nějaké problematické komentáře. Jelikož je v důvěrné blízkosti s Ministerstvem životního prostředí, předsevzal si ozdravit veřejný prostor deratizací všech škůdců.
Předseda jeho strany, Pavel Macinka poté upřesnil, kdo jsou ti méněcenní lidé a třeba tak svého automobilního guru inspiroval k dalším akcím proti škodlivé havěti.
Nesprávným pochopením demokracie zvolený předseda Poslanecké Sněmovny Tomio Okamura též jasně ukázal, kam ho jeho politické přesvědčení vede. Nejen, že krátce po instalaci do funkce a připojení k veřejné rozpočtové síti odjel ihned zrádně vyjednávat na Slovensko, ale do ještě méně hodnotové Číny se hodlá odebrat hned dvakrát!
Ale budou mu, zrádci hodnotové demokracie v totalitní komunistické Číně dobré tchajwanské čipy v letadle, kterým poletí, není-liž pravda?
Nás Evropany by samozřejmě nemělo nijak znepokojovat, že Vystrčilem slibovaná tchaj-wanská továrna na čipy nebude v České republice, ale hned kousek za hranicemi, v Drážďanech. A hodnoty vyznávající tisk samozřejmě přinesl dostatek zdůvodnění, proč je to tak dobře.
Po těch několika měsících vládnutí je zkrátka nutné, aby si vláda uvědomila, že svůj mandát dostala jen osudovým omylem. Je prostě třeba, aby se ti, kteří aktuální vládu demagogů a populistů zvolili zodpovídali před Božím soudem, jak skromně podotknul páter Halík.
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.