Vážení přátelé, ANO!
Sláva vítězům, čest poraženým. I politika je jistého druhu sport. Možná ještě více adrenalinový, než třeba destiboj, ačkoli to, co se při povolební konstelaci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude odehrávat značí „pouze“ šestiboj.
Vítězství ANO se dalo očekávat, ve vteřinách, kdy to píšu a je sečteno cca. 97% hlasů odhaduji výsledek strany těsně pod 35%. To je pro demokracii typu České republiky přímo oslnivé vítězství, uvědomíme-li si, že tu byly volby, které strany vyhrávaly s výsledky ne příliš nad 20%.
Kdo skutečně vyhrál? Motoristé. Dostali se do Sněmovny s přesvědčivým výsledkem nad uzavírací klauzuli a tudíž jsou to ONI, kdo bude DE FACTO rozhodovat o příští vládě.
Kdo prohrál? STAČILO a SPD. Právě ANO odebralo hlasy oběma a STAČILO odebralo hlasy SPD a jejich volebním spojencům.
Relativní vítězství je nutno přiznat i Pirátům: Poté, jak se svým angažmá v této vládě znemožnili je třeba vyzdvihnout, že dokázali najít témata, která voliče jednak oslovila, a jednak si dokázali udržet ideologicky tvrdé jádro voličů a neztratit je.
Poslední hlas ve volbách má však v České republice, která je z tohoto hlediska kvůli nejasnosti své legislativy označována nic neříkajícím, přesto výmluvným pojmem „Poloprezidentskou republikou“ samozřejmě úřadující prezident Petr Pavel.
Tudíž i jemu přeji šťastnou ruku ve volbách. Ač se to po ukončení voleb občany zdá téměř k nevíře, prezident naší země i po skončených volbách může – a mnohokrát to i předvedl – zamíchat kartami až neskutečně.
Česká republika však potřebuje vládu. Velmi brzy a to vládu stabilní, která velmi brzy začne realizovat svůj program. Dokonce ani není tak důležité, jaký program to bude, protože jeho obrysy z hlediska všech stran, které se dostaly do Sněmovny už tušíme a v tomto ohledu nás čeká jen přelévání z jedné nádoby do druhé dle toho, kdo se s kým domluví.
Česká republika však potřebuje vládu rychle utvořenou, akceschopnou a předvídatelnou. To prostě potřebují naši občané i naše firmy.
Předvolebních přání jsem mohl mít mnoho, ale toto je moje jediné přání povolební.
Váš
Lukáš
Lukáš Burget
Je to naše země a naše volba!
Nejsou to žádné volby o bytí a nebytí, jsou to ale pořád volby, přinejmenším stejně důležité, jako kterékoli od roku 1989. Přijďte, volte a nevymlouvejte se, že nemáte koho volit.
Lukáš Burget
Zdeněk Svěrák před volbami burcuje mladé aneb „Přemluv bábu“ naruby
Klip „Přemluv bábu a dědu“ mladých herců Marthy Issové a Jiřího Mádla se stal legendou spíše v negativním smyslu, snad se jí nestane také aktuální klip Zdeňka Svěráka, neboť tato osobnost si zaslouží jiný druh slávy.
Lukáš Burget
Píšeme všemi deseti už třetí století!
Když jsem byl malý, tak mě jednou babička s dědečkem posadili na stoličku k psacímu stroji, na jehož štítku bylo napsáno „1902“.
Lukáš Burget
Je bývalý nejvyšší pirát Bartoš fanoušek teroristů?
Svět se prostě mění. Když Ivan Bartoš mával vlajkou Antify před léty, neoznačovaly ještě USA tu organizaci za teroristickou...
Lukáš Burget
Lexikon nadávek - zvláště předvolebních
Milí čtenáři, naše pokročilá demokratická společnost vynalezla pravidla a kodexy, kterými jest - teoreticky - znemožněno urážet bližního svého dosud známými nadávkami. Ale vynalezla též přehršel nadávek nových!
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Volby do Sněmovny s bezmála 35 % vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala 23 %. Andrej Babiš...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly...
V Královéhradeckém kraji vyhrálo ANO. Nejvíc kroužků má adept na šéfa TOP 09
Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji zvítězilo hnutí ANO s lídryní Janou...
Karlovarský kraj zřejmě přijde o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU
Přesvědčivé vítězství v parlamentních volbách si v Karlovarském kraji připisuje hnutí ANO. Po...
„Úspěch vypadá jinak.“ SPOLU ve Fialově kraji vstřebává volební direkt od ANO
Loni v čele koalice SPOLU slavil velkolepý triumf v krajských volbách, tentokrát však jihomoravský...
Není to superúspěch, připustil zklamaný Okamura. Pojede jednat s Babišem
Sledujeme online Hnutí SPD sledovalo sčítání hlasů v letošních volbách z luxusního pražského hotelu Don Giovanni na...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
- Počet článků 291
- Celková karma 24,78
- Průměrná čtenost 2341x
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.