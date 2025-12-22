Vánoční přání
Není to náhoda, že se ten nejkratší den v roce potkává s časem křesťanských Vánoc a novorozenětem v podobě Ježíška, něžném obrázku Ježíše Krista.
Dříve, než se křesťanství ujalo jako jednotící princip našeho národa, ctili konec roku lidé, kteří náš národ započali. V šestém i sedmém století do České kotliny i moravských úvalů přibyl leckdo. Byli to lidé z dnešní Ukrajiny, Polska, Ruska, byli to jednotlivci i skupiny od břehů Černého i Středozemního moře. Přišli k nám lidé od moře Baltského i Jaderského.
Přišli k nám po řekách, protože naše vlast je střechou Evropy, kde ta moře sbírají své vody od pramenů až po ústí do moří. Po těch řekách lidé šli a sledovali ryby. Po jedné z nich, největší a jediné české řece, která není ženského rodu, po tom Labi, přišli až do středu naší vlasti obtékaného Vltavou. Vltava, naše národní řeka bývala přeplněna mnoha druhy ryb a losos, kdysi klasický úlovek našich řek, se díky novodobému úsilí k nám opět vrací. Od Dunaje přišli naši předkové řekou Moravou, jedinou ¨černou řekou¨, tedy nesoucí bahno, živiny a na nich závislé organismy, která se v srdci Evropy do z Alp syceného modrého Dunaje vlévá jako jediná svého druhu v srdci Evropy. Od svého pramene až potud je Dunaj sycen horskými řekami, tedy „modrými řekami, a proto je to ten „Krásný modrý Dunaj“. Až do rozdělení území mezi Československem a Polskem byla „naší“ řekou i Wisla.
Naši předkové by se divili, že po tom všem, co jsme s naší krajinou a přírodou učinili a jaké hranice v ní vytyčili, se k nám opět vrací vrací drobní živočichové i šelmy od těch nejmenších po největší.
Kudlanka nábožná, hmyz, který byl v naší zemi vzácný a vázaný na nejteplejší oblasti Jižní Moravy se najednou hojně vyskytuje i na Hané. Přichází k nám Kočka divoká, ačkoli je obtížné odlišit ji od té, která vám právě vrní na klíně. Divoký Rys ostrovid se k Vám tulit nebude a neudělá to ani Vlk obecný, ačkoli jeho potomek střeží Vás dům a miluje Vaši společnost jako Pes domácí. Přes hraniční hory k nám přicházejí medvědi i losi. Los Emil se letos stal virální celebritou, ale ruku na srdce – přímo byste se s ním potkat nechtěli. Zubr evropský u nás zatím žije pouze v rezervacích. Má však dobré podmínky k tomu, abychom ho mohli nechat znovu osídlit naši krajinu. Trvalé populace u nás vytvářejí mnohé druhy organismů.
Mnohé z nich jsou však i po úspěšné reintrodukci ohroženy. Jako chlapec jsem s kamarádem v říčce Hloučela odchytával, měřil a poté pouštěl do vody raka říčního. Poté se lidé o kvalitu vody v řece přestali starat a rak jako bioindikátor kvality vody, protože potřebuje čistou vodu, téměř vymizel. Ale dnes se lidé o říčku opět starají a rak říční v Hloučeli opět žije.
Připomeňme si tedy prosím toto znovuzrození, po křesťansku i po lidsku bez příkras a mravouk.
Milí přátelé,
ať už kouzlo Vánoc nacházíte v meditaci, v tradicích nebo jen v době volna, přeji Vám, abyste tento čas prožili lehce a sladce.
Váš
Lukáš
Lukáš Burget
Ne, na Pradědu opravdu ohňostroj dělat nemůžete!
Až absurdně působí zákaz odpalování ohňostrojů ve vrcholových polohách Jeseníků, který vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro naši zemi je to ovšem přístup zcela příznačný.
Lukáš Burget
Chat control prošel, totalitní povaha EU se opět projevila.
Plošné šmírování komunikace občanů zdůvodněné jako boj proti dětské pornografii je stejně do očí bijící drzost a podvod jako kšefty pro průmysl obnovitelných zdrojů označené coby Green Deal.
Lukáš Burget
Ukrajina, Gaza, Súdán: Znamená i dnes moc ekonomická moc globální?
Není právě v dnešní době to cynické, leč pravdivé rovnítko mezi mocí peněz a mocí absolutní podrobeno historické zkoušce?
Lukáš Burget
Rusko brzy nezkrachuje a Západ je Jakešův „kůl v plotě“
V Česku hojně citovaný článek The Telegraphu doufá, že převratem ve Venezuele a znásobením jejích vývozů ropy dojde ke krachu Ruska. Je to další díl seriálu „Západ je mimo realitu a chlubí se tím světu“.
Lukáš Burget
Nová holka u Roxette
Jmenuje se Lena Philipsson a zase zpívá s Perem Gesslem ty staré dobré fláky. Nezapomenutelná Marie Frederiksson už nežije. Má tedy právo žít hudební duo, kterému byla Marie vždy tou viditelnější a slyšitelnější polovinou?
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.