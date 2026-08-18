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V Ceutě konečně řeší nelegální migraci: Staví jim stany

Vláda Pedra Sáncheze pochopila, že takhle to už dál nejde a začala rázně přešit problém s migranty v Ceutě. Stany jim staví Červený kříž, španělské občanky jim patrně doveze premiér osobně.

Těmto „migrantům“, kteří si formality poněkud zkrátili násilným proniknutím na cizí území se kromě toho vydává 4000 jídel denně a lze jen doufat, jde o řádnou halal stravu. Ačkoli základní zdravotní a hygienická péče se zřizuje pro všechny, měla by se vláda pana Sáncheze stydět za to, že stany zatím budou jen pro ženy a děti.

Alespoň je snad zřejmé, že na základě včerejších protestů Španělsko pochopilo, že tito migranti jsou „také lidé“, jak včera křičeli, tedy kromě toho, že jsou unaveni a prostě se jim to už nelíbí, což snad evropským xenofobům začne být jasné vzápětí a zajistí jim vše, co si přejí.

Bylo by též vhodné, abychom si zde v Evropě už konečně vzali k srdci varování mnohých z nich, že „se v žádném případě nevrátí“. Pokud se v žádném případě nevrátí, tak co nám hrome zbývá, než je tu nechat a postarat se o ně? Co je na tom nepochopitelného? Když to vyšlo už milionům ostatních, tak přece u těchto pár desítek tisíc nebudeme dělat výjimku.

V každém případě je zřejmé, že Pakt o migraci a azylu, který minulá vláda tak ochotně s ostatními zeměmi EU připravila, konečně funguje a populisté dostali za vyučenou tím, jak skvěle Evropu chrání před nelegální migrací!

Autor: Lukáš Burget | úterý 18.8.2026 14:15 | karma článku: 10,09 | přečteno: 84x

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Lukáš Burget

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