V Ceutě konečně řeší nelegální migraci: Staví jim stany
Těmto „migrantům“, kteří si formality poněkud zkrátili násilným proniknutím na cizí území se kromě toho vydává 4000 jídel denně a lze jen doufat, jde o řádnou halal stravu. Ačkoli základní zdravotní a hygienická péče se zřizuje pro všechny, měla by se vláda pana Sáncheze stydět za to, že stany zatím budou jen pro ženy a děti.
Alespoň je snad zřejmé, že na základě včerejších protestů Španělsko pochopilo, že tito migranti jsou „také lidé“, jak včera křičeli, tedy kromě toho, že jsou unaveni a prostě se jim to už nelíbí, což snad evropským xenofobům začne být jasné vzápětí a zajistí jim vše, co si přejí.
Bylo by též vhodné, abychom si zde v Evropě už konečně vzali k srdci varování mnohých z nich, že „se v žádném případě nevrátí“. Pokud se v žádném případě nevrátí, tak co nám hrome zbývá, než je tu nechat a postarat se o ně? Co je na tom nepochopitelného? Když to vyšlo už milionům ostatních, tak přece u těchto pár desítek tisíc nebudeme dělat výjimku.
V každém případě je zřejmé, že Pakt o migraci a azylu, který minulá vláda tak ochotně s ostatními zeměmi EU připravila, konečně funguje a populisté dostali za vyučenou tím, jak skvěle Evropu chrání před nelegální migrací!
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