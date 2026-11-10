Ultimáta Friedricha Merze: Myš, která řvala
Ještě neoschnul inkoust na pomyslné nótě pana kancléře z včerejšího dne, kdy přikazuje všem ostatním členům Evropské unie, tedy i České republice, aby se svými finančními zárukami podílela na „půjčce“ Ukrajině.
Aktuální vláda naší země, snad ne pro svoje mimořádné schopnosti a statečnost při obraně našich zájmů, ale z prostého strachu o zachování tváře před voliči něco takového před časem odmítla . Žádná banka ani příčetný soukromý věřitel totiž takovou investici nemůže považovat za půjčku. Ve skutečnosti je to dokonalé zhmotnění ekologických představ EU, kdy se odpad, v tomto případě peníze těžce vydělané jejími občany opět nasypou do nějaké Černé díry, v tomto případě ukrajinského rozpočtu a zmizí v ní beze stopy.
Nyní vylétá pomyslný Merzův poštovní holub s dalším ultimátem nikoli nepodobným tomu, aby jako „Tributum pacis“, tedy poplatek za mír, hnali ostatní členové EU do Němec ona pověstná stáda volů a darovaly stříbro výměnou za mír, jak kdysi zapsal i Kosmas.
Onen mír s panem kancléřem s oblibou 11 – 16% procent domácího obyvatelstva má nyní zajistit to, že už Česká republika ani další členové Evropské unie nebudou otálet se zavedením systému emisních povolenek ETS2, jinak pan Merz a „Německo“ zablokují celý rozpočet Evropské unie pro další období.
Není to nic nového z Německa, z Evropské unie, a dokonce ani od všech minulých i od současné vlády České republiky. Různými zvýšeními spotřebních daní a všemožných poplatků se zkrátka chronicky děravé národní i nadnárodní rozpočty snaží přivést do erární pokladny alespoň nějaké peníze. A to nejlépe od lidí, kteří se tomu nemohou nijak bránit, tedy řadových občanů na samotném dně.
Dokonale to personifikuje návrh pana Babiše a tedy i jeho vlády, aby se snížily dávky v nezaměstnanosti. Je evidentně zapotřebí umírnit lačnost nezaměstnaných po nezasloužených penězích, na které si patrně, dle pana Babiše, v době zaměstnání neplatili sociální pojistné. A samozřejmě, ti, kteří takové pojistné nikdy neodváděli, protože nikdy nepracovali, budou opět těmi „zvláště zranitelnými“ skupinami, kterým přirozeně naše soucitná společnost musí nadále platit se stejným výsledkem jako EU Ukrajině.
Nějaký takový domácí i mezinárodní mír nakonec jistě bude nastolen, ať už s pány Merzem a Babišem, nebo kýmkoli jiným. A mír jistě bude nastolen i v otázce ruské agrese na Ukrajině. Nyní se z probíhajících jednání ve Spojených arabských emirátech mezi USA, Ruskem a Ukrajinou zdá, že opravdu bez pana Merze, bez pana Babiše či kohokoli jiného z EU. Ovšem někdo onen výsledek jednání bez nás o nás musí zaplatit. Co takhle my, EU? Online zpravodajství z jednání tuto naši účast na „o nás bez nás“ opět skvěle dokládá.
Oni se určitě dohodnou. A ať už se poštovní holub pana Merze jmenuje jakkoli, toho holuba míru vypuštěného zúčastněnými stranami patrně historie nazve Lordem Runcimanem II.
Lukáš Burget
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