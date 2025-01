Trump je pro evropský establishment nebezpečný. Ukazuje totiž, že to jde.

Bez Green Dealu to nejde, deportovat migranty nejde, bez agendy pro padesát pohlaví to taky nejde... Ale jde. Od Trumpa fouká jinak a politici včetně českých už otáčejí pláště po větru.

Zvolení Donalda Trumpa novým prezidentem USA neznamená žádný příchod spasitele. Ten člověk je charakterově neurvalý egoista, tvrdý obchodník a ničemu jinému než kšeftu nerozumí. S jeho partou miliardářů, kteří jsou mezi novými ministry jim půjde o prosperitu USA z toho důvodu, aby lidé mohli platit daně a kupovat produkty těch miliardářů. Osud zbytku světa či ohrožení ekologické rovnováhy planety jsou jim srdečně fuk. Ti lidé řeší zásadně problémy, které mají tady a teď, ale řeší je bez zbytečných řečí, rychle a efektivně.

A právě to může být i dobře.

V Evropě jsme už asi tak deset let ujišťováni, že nelegální migranty musíme napřed přijmout, zaopatřit, pátrat, jestli náhodou nejsou doma diskriminováni a potom si usmyslet, že jsou přinejmenším ze zemí nebezpečných a tudíž se o ně musíme postarat. Jsou tady „trpěni“ (ono je to dokonce úřední status) a mohou si dělat, co chtějí. Což oni také dělají. Jen my většinou nechceme, aby dělali spoustu z těch věcí, co dělají. Zkracujeme tedy povolené délky čepelí nožů a ženám a dívkám doporučujeme, aby se od těch „nedostatečně integrovaných“ naopak držely na celou délku natažené paže. (známá aféra se znásilňováním na Silvestra 2015).

Průšvih s migranty se i v USA dlouho neřešil či řešil laxně. S příchodem Donalda se ovšem ledy začaly lámat. Do Kolumbie byly vyexpedováni nelegální migranti na palubách vojenských letounů. Kolumbie je odmítla přijmout, neboť prý nebyli expedováni s důstojností hodnou lidské bytosti. Zda byli cestou natahováni na skřipec či páleni žhavým železem kolumbijští představitelé neuvedli a proto je záhadou, co zrovna kolumbijský potentát považuje za nedůstojné člověka. Trump reagoval uvalením cel na veškerý kolumbijský dovoz a varoval před jejich brzkým navýšením, na což Kolumbie reagovala, že tedy ano, migranty zpět přijímat bude tak, jak je pošlou. Článek o odmítnutí migrantů vyšel včera večer, o přijetí Trumpových podmínek dnes ráno. Celkem slušná akceschopnost Trumpovy administrativy, není-liž pravda? Tak rychle by náš ministr Rakušan ani nestačil namalovat lživé cedule s tvrzením, že jím podepsaný migrační pakt neobsahuje povinné kvóty, či předsedkyně Evropské komise Leyenová by ani nestačila zopakovat svatý závazek ke Green Dealu. Ano k tomu, který se ve chvíli, kdy od podobných nesmyslů upustily USA, stává nesmyslem rovnou dvojnásobně životně ohrožujícím evropskou ekonomiku.

Ovšem rychlost, s jakou pan Trump prokázal, že se věci dají dělat jinak a v dané situaci lépe naopak kariérně - životně ohrožuje ty, kteří nám tvrdili, že se to jinak dělat nedá, nesmí, je to nemyslitelné, jak říkala Frau Merkel je to „Alternativlos“, čili bez alternativy. V reakci na to v Německu ustavili právě stranu „Alternative für Deutschland“. Scholz i další následníci Merkelové se samozřejmě bojí jako čert kříže, že i v Německu někdo ukáže, „že to jde“. Nadávání na nějaké extrémisty už ani tam nikdo nebere vážně, jen se to pořád dělá, protože se to silně doporučuje a formálně vyplácí, tasi tak, jako se ve čtyřicátých létech silně doporučovalo nenávidět Židy.

Ale snad i v Evropě a u nás doma v Česku se blýská na lepší časy. Změnu politického větru z USA totiž zaznamenali vrcholní politici z vlády i z opozice. Není to nijak zvláštní, jsou to zkrátka lidé, kteří vlastní vizi pro naši zemi nemají a jsou zvyklí poslouchat rozkazy ze Západu nebo Východu, jak to kdy přijde. Z jejich chování musí mít mnohý Čech pocit, že naše hrdost a schopnost spravovat vlastní zemi vymřela někdy s Přemyslovci.

Ministerský předseda Petr Fiala tak prakticky okamžitě po Trumpově oznámení odstoupení od Pařížské (klimatické) dohody vyslal jasný signál o tom, že patří k těm, kteří tvrdí, že Green Deal je třeba revidovat. Ještě nedávno přitom tvrdil, že Green Deal je realita se kterou se nedá nic dělat a je třeba jeho cíle naplnit Taktéž šéfka von Leyenová premiéra Fialu po českém předsednictví, kdy se to upeklo na hotovo pochválila, že „Česko hrálo v Green Dealu hlavní roli.“

Pokud by se někdo domníval, že s bývalým a dle vývoje patrně opět budoucím premiérem Andrejem Babišem zazní jiná písníčka, pak jen připomeňme, že tento pán základní parametry Green Dealu v Bruselu sám podepsal. Až Fiala nám tu smyčku utáhnul tak, že už nepůjde povolit. Babiš tenkrát po svém podpisu svůj čin hájil a ještě k tomu plísnil jak prezidenta Zemana, tak onoho Fialu, že tomu nerozumí. Nyní už tomu ale i Babiš porozuměl tak jako tomu Zeman rozuměl neustále a Fiala dle toho, jak se mu to hodilo, a při diskuzi o poplatcích za Českou televizi a Český rozhlas vyzval ke zrušení Green Dealu. Samozřejmě, že jen neuvěřitelnou náhodou to Babiš učinil právě ve stínu čerstvě inaugurovaného prezidenta Trumpa a jím oznámených plánů.

Kdo zatím odmítá pochopit, že se svět mění a to, o čem nám tvrdili, že je nemožné, nebo se to nesmí, možné je a smí se to, jsou někteří novináři (klasickým příkladem budiž Oldřich Mánert zde) aktivisté a členové nátlakových skupin (klasickým příkladem budiž Bob Kartous zde). I oni mohou být kariérně a příjmově ohroženi, prosáknou-li změny z USA velkou louží i do Evropy. Prostě tvrdit, že černá je bílá se vyplácí jen do té doby, dokud je to všeobecný úzus a establishment to nejen toleruje, nýbrž i oceňuje a podporuje transfery ze státního rozpočtu.

V České republice nepotřebujeme a z podstaty věci ani nemůžeme mít zarputilého Donalda, který praští do stolu a všichni skáčou, jak on píská. Potřebujeme v čele lidi se základní lidskou hrdostí a rovnými zády, kteří se nebudou vymlouvat, že něco nejde a začnou dělat to, co dělat jde. I malá země, jako je Česká republika, může dokázat mnoho. A v historii jsme mnoho už mnohokrát dokázali.