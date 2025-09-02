Takže dnes útok holí? A střílet se u nás prosím začne kdy?
1.9.2025 předsedu nejsilnější opoziční strany a bývalého premiéra Andreje Babiše napadl jakýsi starší člověk holí, mlátil ho s ní po hlavě a po zádech. Počínal si tak divoce, že ošetřena musela bý i jedna žena zasažená agresorem. Pan Babiš skončil v nemocnici, zdá se však, že to nebude nic vážného. Nebylo to ani hození vejce nebo plivanec, což si už během kampaně vytrpěli aktuální předseda či ministři vlády. Holí totiž můžete člověka zabít. Úderem do hlavy zcela určitě. Takže v tom je ten zásadní rozdíl oproti hození vejce nebo plivanci, což samozřejmě také důrazně odsuzuji a do jakkoli vyhrocené politické diskuze to nepatří.
V USA opakovaně napadli kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa, při prvním útoku střelnou zbraní to odnesl jen kus jeho ucha, být střelec o dva centietry přesnější, měli v USA státní pohřeb. Na Slovensku Robert Fico takové štěstí neměl a bylo zázrakem, že zásah několika kulkami díky profesionální pomoci lékařů přežil.
A co u nás? Kdy bude papiňák společenských nálad natlakován tak akorát, že někdo, ať už nějaký zlostný dědek nebo labilní výrostek, vezme místo hole do ruky kulovnici? Protože tyto útoky nejsou ničím jiným, než důsledkem faktu, že společenská diskuze i u nás přestává být účinná. Nedochází se při ní k závěrům, které alespoň slibují řešení problémů, které doléhají na nás všechny a kteréžto řešení výrazná většina společnosti akceptuje. Přestali jsme mít jasno v samotné otázce kam jdeme a jak tam chceme dojít. Politici dílem vlastní neschopností, dílem omezení svých pravomocí zvnějšku /klasicky povinností řídit se výmysly EU/ stále častěji místo praktických receptů volí vyhrocenou ideologii. Vzduchem létají nenávistná hesla jak za Vítězného února. Začnou létat i hole a kulky? To chceme?
Vzpamatujme se zavčas. Jsme vyspělá a kulturní země, nejsme země třetího světa, kde politická strana bez svého ozbrojeného křídla jako by nebyla. U nás volíme řešení volbami, eventuálně dalšími zákonnými instituty. My se tu nemlátíme a nestřílíme!
Bude publikováno 2.9.2025 v 8:00
Lukáš Burget
Odpálili Nord Stream Ukrajinci, nebo Ukrajina?
To by měla být zásadní otázka dalšího vyšetřování. Ale stejně důležitou otázkou je, zda vůbec lze čekat její objasnění. Politické tlaky ze všech stran budou možná neúnosné.
Lukáš Burget
Časová osa k volbám: Lepší než má Eva, ačkoli jen hádám!
Vážení čtenáři, nabízím Vám svůj pohled na nadcházející volby. Nebudou to ty Jediné, Poslední, Teď a nebo Nikdy, jak se Vás všichni snaží přesvědčit. Budou to prostě volby. Tak tedy - volme!
Lukáš Burget
Podvod rybáře Jakuba Vágnera odhalen!
Naše sekce investigativní žurnalistiky přináší šokující pohled do zákulisí jedné z českých celebrit - rybáře Jakuba Vágnera a jeho prý rekordních úlovků sumců každé dva týdny.
Lukáš Burget
Potřebujeme drag queen ve veřejnoprávní televizi?
Pochopitelně, podstatnější je otázka, zda vůbec potřebujeme veřejnoprávní televizi, ale když už ji máme a mnozí nedobrovolně platíme, tak jsou věci, které od ní čekáme a které nikoli.
Lukáš Burget
Znič mu firmu, zabij jí psa, zasedej ve sněmovně
Média přinesla útržky z rozhovorů poslankyně ANO paní Balaštíkové, které, v případě, že to nejsou podvrhy, jak ona tvrdí, ukazují co se leckdy skrývá za uhlazenými dámami a pány v Poslanecké sněmovně.
