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Stačilo! Český europoslanec udržuje vztahy s Čínou!

Mravní poklesek českého byznysmena obchodujícího s čínským partnerem bychom snad ještě mohli omluvit jeho honbou za mrzkým penízem. Ale pokud se s tou totalitní, komunistickou Čínou baví i náš europoslanec, tak to tedy ne!

Můj zdroj objektivních zpráv Novinky opět našel skulinu v česko-evropských hodnotách, a já jsem mu za to vděčný! Paní Karolina Brodníčková ve svém článku detailně popisuje, jak český europoslanec Ondřej Dostál cynicky překračuje evropské hodnoty udržováním vztahů s totalitní komunistickou Čínou.

Snad bychom to mohli pominout jako nahodilý mravní poklesek, který potkává každého, ale jestliže paní Brodníčková požádala o vyjádření i expertku na Čínu paní Ivanu Karáskovou z Univerzity Karlovy, a pokud i tato expertka jasně řekla, že „Devět kontaktů během několika měsíců představuje vysokou intenzitu“, pak bychom se všichni měli mít na pozoru.

Není přece možné, aby nějaký český politik propagoval obchodní, nebo snad i nějaké jiné vztahy s Čínou. Nedělá to nikdo vyznávající evropské hodnoty. Všechny slušné české firmy s Čínou samozřejmě neobchodují, čehož dokladem je stále se zvyšující podíl domácí produkce bez zapojení zahraničních, natož totalitních a komunistických partnerů. Samozřejmě, že to jde. Paní Brodníčková evidentně napsala svoje šokující odhalení na českém psacím stroji Consul a pomohla si s jeho digitalizací na českém textovém editoru T602.

Paní Brodníčková z Novinek s nějakými Číňany nekolaboruje! A ta expertka z Univerzity Karlovy rozhodně ne!

Ono to totiž jde, když se chce a když je ideologická pevnost správně nadřazena nad mrzký a evropsky nehodnotný peníz!

Autor: Lukáš Burget | úterý 11.8.2026 9:15 | karma článku: 14,06 | přečteno: 171x

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