Soudruhu, nekritizuješ Brusel častěji, než Moskvu?

Dej si pozor. Premiér Tě varoval před nedostatkem uvědomělosti a prezident podepsal zákon o protiliberální činnosti.

Soudruhu, měl bys už vědět, že kontrarevoluce nikdy nespí a plíží se i našimi ulicemi. Měl sis to zjistit sám a dle toho se chovat, ale náš generální tajemník i předseda politbyra jsou tak shovívaví, že Ti to připomněli ještě jednou.

Premiér Petr Fiala v pořadu Otázky Václava Moravce tudíž prohlásil:

„Jestli někdo častěji kritizuje Brusel než Moskvu, tak to není něco, co bychom za současné složité mezinárodní situace mohli považovat za odpovídající našim zájmům,“

A co Ty, soudruhu? Odpovídá frekvence Tvých kritik požadavkům generálního tajemníka?

Nechci Tě zastrašovat, ostatně to není mojí prací, nýbrž kolegy plukovníka Foltýna, jen Ti připomínám, že také už prezident Pavel podepsal zákonnou úpravu o „Neoprávněné činnosti pro cizí moc“, která dává lidu konečně účinnou zbraň proti kontrarevolučním živlům.

Soudruhu, občane, zástupče dělného lidu, buď uvědomělý. Nemusíš vědět konkrétně, co je myšleno „neoprávněnou činností pro cizí moc“, měl bys sám cítit, co k ní patří a mít se před ní na pozoru. Konkrétně to znát ani nesmíš, vždyť jak jinak by ses mohl sám dostatečně kontrolovat a dostatečně se bát mluvit, psát, angažovat se, když bys věděl, za co konkrétně Ti hrozí pět let vězení?

Myslíme to s Tebou dobře a šetříme Ti zbytečnou práci. Nemusíš se zajímat o vše, co se děje a co děláme pro Tvé dobro. Stačí když budeš souhlasit a na nic se nebudeš ptát.