Rusko brzy nezkrachuje a Západ je Jakešův „kůl v plotě“

V Česku hojně citovaný článek The Telegraphu doufá, že převratem ve Venezuele a znásobením jejích vývozů ropy dojde ke krachu Ruska. Je to další díl seriálu „Západ je mimo realitu a chlubí se tím světu“.

Po ruské invazi na Ukrajinu začal západní svět celkem logicky přijímat vůči Rusku všemožné ekonomické sankce. Zcela nelogicky ovšem očekával, že tím Rusku přivodí bankrot. Z českých ekonomických myslitelů to čekali ti vůbec nejcitovanější ze všech, jako jsou Tomáš Sedláček či Lukáš Kovanda, přidala se dokonce i ta ze všech nejchytřejší a k tomu mladá a krásná Danuše Nerudová.

Nyní The Telegraph zveřejnil stať, která rozebírá, jaký vliv na Putinův režim bude mít, pokud se USA ve Venezuele rozhodnou vojensky sesadit pana Madura a předat tamní kormidlo někomu rozumnějšímu. The Telegraph zkrátka nabízí scénář, kdy by USA udělaly ve Venezuele to, o co se snaží Rusko na Ukrajině, ovšem tentokrát by se samozřejmě jednalo o sesazení zlého režimu někým hodným, rozumíme si? USA v tom mají od druhé poloviny minulého století solidní praxi. Ovšem těm dobám je konec.

Americké fiasko s vývozem svobody a demokracie do Afghánistánu mohlo být tím posledním, co pana Putina přesvědčilo, aby také začal vyvážet. Samozřejmě však po rusky brutálním způsobu, kdy válečné zločiny nejsou výjimku, nýbrž metodou a kdy má být dobyté území porobeno. Ruským cílem na Ukrajině je tu zemi ovládnout, nepokoušet se tam vybudovat ani fasádní demokracii, nýbrž nastolit svoji diktaturu.

Ale zpět k The Telegraphu a českým deníkům, které ho citují. Autor článku Matthew Lynn správně upozorňuje, že americké námořní síly se už u Venezuely koncentrují a prezident Trump si případný úder na tu zemi nechal schválit americkým Senátem. (Něco jako mezinárodní právo ho evidentně nezajímá a Vladimir Putin by tedy znovu mohl ukázat prstem a říci „Donalde, co jsme si, to jsme si“).

Důvodem k „humanitární invazi do Venezuely“, jak by to patrně bylo označeno, má být skutečnost, že Venezuela (bezpochyby) patří k velkým exportérům drog do USA a její diktátor Maduro (pravděpodobně) je s tím byznysem důvěrně spojen a vůbec je to špína chlap (je), který dusí poddané (dusí). Autor článku dále vymyslel, že po odstranění Madurova režimu by došlo k nastolení režimu, pardon vlády jeho oponentky Maríe Coriny Machadové vděčným venezuelským lidem. Následovala by okamžitá obnova chátrajícího Venezuelského ropného průmyslu. Protože Venezuela má největší zásoby ropy na světě, mohla by ji začít vyvážet v mimořádných objemech a třeba až o polovinu levněji, než jsou současné světové ceny. Tím by Rusko přivedla na mizinu a nemělo by z čeho zbrojit proti Ukrajině. Novinář fantazíruje dokonce o tom, že by se do finanční tísně dostala i Saúdská Arábie a vůbec by svět zaplavila levná a demokratická venezuelská ropa.

K těmto brilantním myšlenkám je nutno poznamenat následující:

1) Rusko nenechá nikoho, aby mu jen tak lezl do zelí, a soudružské přátelství Ruska s Venezuelou je vzácným a dobře pěstěným ruským záhonkem v Latinské Americe. Je zde tedy značné riziko dalšího zástupného konfliktu Ruska se Západem, přičemž tentokrát to neodnese Ukrajina, nýbrž Venezuela. Ostatně, pan Maduro už poptává zbraně i ve stejně spřátelené Číně a oboustranná výhodnost barteru „rakety za ropu“ přimo bije do očí.

2) I v případě, že bude Madurův režim brzy a bez krveprolití odstraněn, bude třeba uspořádat něco jako svobodné volby a zde vůbec není jisté, zda by nevyhrál nějaký Maduro č. 2. V Jižní Americe se tak děje neobyčejně často. Ten arogantní západ si ovšem pořád myslí, že zbytek světa bude myslet a jednat jako on sám.

3) I v případě, že bude ve Venezuele instalován někdo, kdo povládne demokraticky a humáně a v prvé řadě dá do pořádku její ropný průmysl, vyžádá si to dlouhý čas a obrovské investice.

4) Je nesmyslné, aby zvláště po takových investicích dotyčný začal produkt prodávat za polovinu tržní ceny. Logické by bylo snížit svoji cenu o nižší jednotky procent oproti cenám tržním a potom „jet na objem“. Rusko ovšem může učinit totéž a navíc má spoustu dalšího nerostného bohatství od plynu po uran, které zatím Evropa nemá odkud zcela nahradit. Levná venezuelská ropa ji nespasí. Americké sankce na ruskou ropu zajímají možná Evropu. Čínu a Indii jedině tehdy, pokud oplátkou „dostanou slevu zadarmo“ a tu slevu musí USA mít z čeho zaplatit. Tím se ze sankcí proti nepříteli stávají sankce vůči sobě samotnému.

5) Budoucí cenu ropy začnou stále více ovlivňovat alternativní zdroje energie a nikoli pouze množství té suroviny na světových trzích.

Článek je tedy typicky ošidným viděním světa očima Západu, který však světu už dávno nevládne. Mimo jiné proto, že ztratil smysl pro realitu a schopnost chápat, kterým směrem se svět ubírá. Kvůli nenasytnosti pár miliardářů nechal nejprve své know-how a kapitál, potom i celé své průmyslové sektory přemístit ze západu na východ a tak se zcela obrátil směr toho, kdo kam vyváží průmyslovou produkci, kdo bohatne, kdo stagnuje a chudne. Přesto si Západ dosud myslí, že bude poroučet jak Rusku, tak Číně, Indii a bezpočtu dalších zemí, které však zcela pragmaticky utvářejí spojenectví právě s Ruskem, Čínou a Indií. Noví spojenci a obchodní partneři je totiž nepoučují o tom, jak si mají vládnout, nakládat se svými občany ani přírodním bohatstvím a kolik smějí vypouštět uhlíku. Důsledky tohoto „vítězství trhu“ ala Čína už pociťují v Africe, odkud Čína bere stále více surovin. Evropští kolonizátoři byli oproti čínským laskaví opatrovníci.

On prostě poroučí ten, kdo platí. Teorie vzájemné podmíněnosti svobody lidské i tržní byly tudíž jen jedním z historických omylů západní civilizace. Tím posledním omylem může být zdání, že si svobodu uchováme, ačkoli necháme klíčové pozice v našich zemích převzít příslušníky s námi neslučitelných kultur a ještě je necháme nás šmírovat třeba pod záminkou „boje proti šíření dětské pornografie“.

Západní civilizaci zůstala v ruce poslední karta, a to vojenská síla USA. Ovšem evropské části onoho Západu bylo administrativou pana Trumpa jasně vysvětleno, že jí bude k dispozici buď za takových podmínek, jaké vyhovují USA, nebo vůbec. Evropa samotná tedy nemá už ani tuto ochranu a na rozdíl od USA se střílí i do druhé nohy, tedy zbytků ekonomické prosperity. Činí tak rádoby ekologickou agendou, konkrétně třeba emisními povolenkami.

Západ tak zůstává sám jako „kůl v plotě“ stejným procesem odcizení se realitě, jak to jasnozřivě rozpoznal ke konci komunistického režimu Milouš Jakeš ve svém slavném projevu. Pokud se včas nevzpamatuje, dopadne úplně stejně jako ten režim. Na rozdíl od pádu komunistického režimu by to ovšem byla nenahraditelná škoda pro celý svět.

Autor: Lukáš Burget | úterý 11.11.2025 15:30 | karma článku: 15,91 | přečteno: 191x

Další články autora

Lukáš Burget

Nová holka u Roxette

Jmenuje se Lena Philipsson a zase zpívá s Perem Gesslem ty staré dobré fláky. Nezapomenutelná Marie Frederiksson už nežije. Má tedy právo žít hudební duo, kterému byla Marie vždy tou viditelnější a slyšitelnější polovinou?

8.11.2025 v 0:40 | Karma: 11,50 | Přečteno: 210x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Burget

Chceš-li diskutovat o klimatu, musíš vykácet prales!

V brazilském městě Belém začal „klimatický summit“. Aby se tam delegáti záchrany planety dostali, bylo třeba vykácet pořádný kus pralesa a zničit živobytí domorodcům, které prales živí.

7.11.2025 v 10:00 | Karma: 30,85 | Přečteno: 540x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Burget

Motorismus a lov zvěře jsou lepší, než ochrana přírody!

Vláda ještě nevznikla, ale už má jasno v tom, že právě vyhlášenou Chráněnou krajinnou oblast Soutok je třeba zrušit. Kmotr Motoristů tam totiž má loveckou oboru.

23.10.2025 v 10:00 | Karma: 21,27 | Přečteno: 544x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Burget

Případ Filipa Turka

Ostrý hoch s ostrými a zahnutými křížky před funusem. Kdo ví, kam půjde po politických žních. Půjde „mlátit Turkyňu?“ Na Hané se „Turkyňa“ říkalo kukuřici, aby bylo jasno...

14.10.2025 v 23:28 | Karma: 31,58 | Přečteno: 1712x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Burget

Má Česko pomáhat sexuálním pracovnicím kamarádícím s Hamásem, nebo je zavřít?

Členem flotily Global Smud, která vezla Gretu Thunberg a nevezla pomoc Gaze byla i česká občanka Šárka Přikrylová, ve své profesi pseudonymem Sharka Rey. Pomoc našeho státu si nezaslouží.

7.10.2025 v 16:00 | Karma: 36,17 | Přečteno: 956x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Česko má ukrajinské uprchlíky, pomáhat s migranty na jihu nemusí, uznal Brusel

Poměrně dobře se nově příchozí Ukrajinci adaptovali i na pracovním trhu. Hodně...
11. listopadu 2025  17:52

Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do...

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna
11. listopadu 2025  17:27

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo...

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel
11. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno 

Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič dodávky, další dva lidé...

Zemřela herečka Sally Kirklandová. Upoutala rolí české emigrantky po boku Pořízkové

Herečka Sally Kirklandová.
11. listopadu 2025  16:58

V 84 letech dnes zemřela americká herečka Sally Kirklandová, jejíž největší rolí byla postava české...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lukáš Burget

  • Počet článků 297
  • Celková karma 25,04
  • Průměrná čtenost 2316x
Přicházím za Vámi jako ten, kdo se rád dívá při procházkách po kopcích i ulicích, jako ten, kdo rád čte beletrii i zprávy a jako ten, kdo rád poslouchá hudbu, ač zahrát ji neumí.

O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.