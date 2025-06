Prosím české elity: Dejte vládě ještě šanci, odvolejte demonstraci z Letné!

Koncem minulého týdne se ukázalo, že dobře míněné rozdělení miliard v bitcoinech mezi zločince a Ministerstvo spravedlnosti, které domluvil ministr Blažek, veřejnost pohříchu nevnímá pozitivně, nýbrž negativně.

Zticha samozřejmě nezůstaly ani známé české elity. Ať už jsou to režiséři Svěrák či Marhoul, umělci jako Polívka či Pecková, publicisté jako Wollner či Kučík, kteří s takovou angažovaností zorganizovali třeba otevřený dopis na podporu plukovníka Foltýna či vystupují ve volební kampani ODS, všichni ti nyní tvrdí, že si nevědomky hřáli na prsou zmiji. Jak prý mohou nadále podporovat stranu a vládu, která uzavírá pochybné miliardové kšefty s drogovými bosy a až nyní to prasklo? A nyní, v tento jedinečný okamžik, se konečně naše elity ukázaly být právy své pověsti a zjistily, že je čas stát na už vážně a opravdu správné straně. Jak zrádcovsky se tím vůči naší vládě zachovaly, jak chameleonskou povahu tak ukázaly!

Vždyť dokonce i nejsilnější záruka naší demokracie a právního státu, tedy spolek Milion chvilek pro demokracii svolává na Letnou mnoha set tisícovou demonstraci za demisi vlády. Vymlouvá se, že prý vždy tak činí, je-li něco ohroženo. Kupříkladu nezávislost České televize, jako před několika dny Milion chvilek vyzval k odvolání Xavera Veselého a Pavla Matocha z Rady České televize, protože se přišlo na to, že tam prý zastupují své soukromé vazby a politické zájmy! To se Milion chvilek nestydí? Po takové námaze odstranit Babiše a instalovat Fialu by to chtěli zase zpět? To snad někoho z ODS podezírají z toho, že by v politice zastupoval své soukromé zájmy?

To nemohou premiérovi Fialovi ještě alespoň chvíli věřit, že on prostě jen naivně uvěřil panu ministrovi Blažkovi, jak ty bitcoiny na účtech mohou rychle nabobtnat? Vždyť oni vědí, že má pan profesor na své finanční poradce takovou smůlu! Vzpomeňme případ s kampeličkou, kde si pan premiér zapomněl téměř milion korun a po jejímž krachu její šéf spáchal sebevraždu.

Ne, místo vládou Petra Fialy tvrdě vydřené důvěry lidu však nyní takzvané elity i Milion chvilek svolávají Na pražskou Letnou protivládní demonstrace spojené s koncerty zasloužilých, prý správně hodnotově orientovaných umělců, které se prý ukážou jako největší v historii samostatné České republiky! A tomu říkáte vděk? Styďte se! Což, nechápete, že:

Vždyť o současném skandálu ministra Blažka se píše všude po světě! Nevěříte? Tak kupříkladu:

Ve Francii – Le Monde

V USA: The Washington Post, https://www.bloomberg.com/…oin

V Indii: Hindustan Times,

V Malajsii: Malaymail

Tak vidíte! Důkazy místo slibů. Všude v zahraničí se s vysokým respektem vyjadřují k mafiánským kvalitám naší vlády! A tak Vás vyzývám, naše elity, abych si Vás nemusel přestat vážit: Odvolejte svá nařčení, své otevřené dopisy, petice, demonstrace a dokud je čas, přísahejte opět věrnost naší vládě. Vždyť víte, že se vám to vyplatí.