Případ Filipa Turka
Pan Filip Turek se vřítil rychlostí automobilového závodníka do českého politického i mediálního prostředí. Vyneslo mu to funkci europoslance.
Nyní, po famózním úspěchu své strany „Motoristé sobě“ v parlametních volbách aspiruje na funkci ministra zahraničních věcí. Nebo se o to alespoň pokusil. Jako když tehdy závodil...
Tento pán má ostře řezané rysy i ostře ohraničenou minulost. Z panáčka, který dříve měl smysl pro černý humor proti černým se stal aspirant na funkci pána, který bude uhlazeně, byť – samozřejmě – plodně jednat se všemi, třeba i s těmi, vůči kterým byl ten černobílý humor dříve zamýšlen. Na zahraniční cesty nebude brát svoji sbírku předmětů s hákovými kříži či jinou nacistickou symbolikou a paži se naučí zdvihat pouze v úhlu nekontroverzním.
Humor není jen fajn věc. Humor je něco, bez čeho bych třeba já nedokázal žít. Humor nemá hranice. Něco, jako byla „Česká soda“ si už dnes nikdo nelajzne kvůli všudypřítomné politické korektnosti, jednoduše však cenzuře i autocenzuře.
Ostatně, vzpomínáte, co se třeba událo v pořadu Česká soda?
Matka koupe dítě tmavé pleti, přijde reklammní agent a ptá se:
„Jak to, že vaše dítě není čisté a bílé?“
Matka odpoví:
„Nevím.“
Agent útočí:
„Protože používáte běžný prací prostředek! Zkusila jste Árijec? Tak ho zkuste!“
Matka „vypere“ dítě v novém prostředku a dí:
„Úžasné! Mé dítě je opravdu bílé!“
Zdroj zde.
V té době se jednalo o narážku na první výplach mozků občanů televizními reklamami na zboží, z nichž ty na prací prášky byly nejčetnější a údajné zázračné účinky na bělení prádla se tedy promítly i do tehdejšího humoru.
Tento humor samozřejmě pracoval s rasistickými motivy a takový humor tu odjakživa byl. Takový humoru tu je. A dokud budou lidé lidmi, tak tu také bude!
Skutečnému humoru nemohou ve svobodné společnosti nikdy být zavřeny dveře. Humor i ty nejhorší symboly paroduje, i na to nejhorší zlo poukazuje a také tudy společnosti usnadňuje se s ním vyrovnat. Humor nezná tabu. Může být nepochopen, může to být skutečně „špatný vtip“, ale základ humoru je přinést druhému radost, aby jeho původce měl radost z radosti druhého. Humor nemá v úmyslu ublížit, ba právě naopak!
Ano, pochopení toho všeho vyžaduje kromě smyslu pro humor i značnou dávku inteligence.
Zcela jiná situace ovšem nastává, pokud se někdo zpětně za humor snaží označit věci, se kterými se snažil něčeho v životě dosáhnout, ačkoli se samozřejmě tehdy nechtěl stát komikem z povolání. Pán, který závodí se symboly nacistické „Luftwaffe“, nebo nechal svojí kamarádkou smazat ze sociálních sítí své „nevinné hříšky z mládí“ se skutečně od humoru poněkud vzdaluje, i kdyby jeho sbírka starožitností s nacistickou symbolikou sama o sobě neznamenala vůbec nic.
Víte, já si kdykoli rád poslechnu podařený vtip o Cigoších, o Židech, o teplouších, o bílejch, o černejch, o chudejch i bohatejch, o mentálně postiženejch, o ženskejch, o chlapech, o všech politicích, hudebních i filmových hvězdách /prosím, nemám teď prostor vyprávět vtipy o Chucku Norrisovi/. Fakt si je rád poslechnu.
Ale nějak jsem nikdy, ani ten nejlepší rasistický vtip nepojal jako svůj fetiš. Ostatně, také svoje auto mám k pohybu z místa A na místo B, na nic víc.
Pane Filipe Turku: Ať se Vám daří, dosáhněte třeba hvězdné kariéry v byznysu nebo v politice. Ale s tím vaším „smyslem pro černý humor“ se buď míjíme, nebo je to jen vaše trapná a zbabělá výmluva kariéristy odhodlaného popřít cokoli ze své osobnosti, jen když mu to něco přinese.
Dlouho s tím nevydržíte.
Váš
Lukáš
Lukáš Burget
