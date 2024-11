Premiéra Fialu doporučuje 93% programových prohlášení! Nebo tak nějak. 

Premiér Fiala se prostě po třech letech vládnutí konečně stal tím dravým, úspěšným, optimismem nabitým frajerem z televizní reklamy, který si vyhrnul rukávy bílé košile a informuje občany, jaký je borec.

Cesta premiéra Fialy k úspěchu coby mediálního lva salónů vlastně začala teprve před rokem. Právě tehdy pustil premiér do světa slavný spot s nákupem v Německu, ve kterém mimo jiné zjistil, že tam mají levnější než u nás dokonce i Nutellu. Následovalo vřelé přijetí této českým spotřebitelům dosud utajené informace obyvatelstvem, bezmála tak vřelé, jako přijetí premiéra v Africe, kam se vypravil ihned poté. Třeba v Nigérii panu premiérovi na důkaz vřelých vztahů vzkázali, že pro něho prostě domluvený program nezajistí a basta. Patrně z tohoto úspěchu vychází náš ministerský předseda v té reklamní kampani na sebe a na svoji vládu, kdy nám pyšně sděluje:

Ještě lépe si naše vláda vedla doma v Evropě, kdy Fiala zajistil pro závětrného bankéře Síkelu slibované „silné ekonomické portfolio“ v podobě eurokomisaře pro „mezinárodní partnerství“, zjednodušeně řečeno prostě komisariát pro lití tří set miliard eur z našich daní do bezedné africké černé díry.

Ovšem zdaleka nejlepších výsledků dosáhla Fialova vláda doma. Dnes se zkoprnělé obecenstvo z úst pana premiéra dozvědělo, že už vláda splnila 93% cílů svého programového prohlášení! A samozřejmě, už dříve nám premiér dal vědět, na jak dobré cestě v tom jeho vláda je:

Pochopitelně, že nám to musel sdělit osobně, protože kdokoli se uvedenou cifrou začal zabývat podrobněji, dopočítat se nemohl. Ovšem když to říká premiér, tak to tak asi bude.

Není zkrátka možné nevěřit renesančnímu člověku, který se teprve nedávno skromně přiznal ke svým fotbalovým úspěchům, kdy dával třeba pět gólů za zápas!

Stejně tak si každý občan na vlastní kůži může dnes a denně ověřit další, právě dnešní premiérova slova:

„Velmi dobře vnímáme, že se některým lidem daří hůř. Děláme kroky k tomu, aby lidé měli vyšší mzdu, podnikatelé měli lepší podmínky pro podnikání a aby se lidé cítili bezpečně,“ zdůraznil předseda vlády.

Vidíte to? Jeden zásah do branky vedle druhého! Nebudu rozebírat takové bezpečnostní majstrštyky jako je třeba vyjednání a podpis Migračního paktu, kdy se při dalším jednání o něm zástupci naší vlády moudře zdrželi hlasování, protože se v něm neočekávaně objevilo cosi, co se jim nelíbilo. Tedy stručně řečeno zalekli se vlastní zrady naší země tolik, že se k tomu už radši nechtěli vyjadřovat.

Ale třeba s tím našlápnutím k vyšším mzdám a lepším podmínkám pro podnikání je to svatosvatá pravda, tato vláda přece napřed podepsala balík Fit for 55 včetně emisních povolenek i pro domácnosti či konce spalovacích motorů, ale nyní, vědoma si své zodpovědnosti, realizaci povolenek odložila, to jest hodila ji na příští vládu.

Jenže příští vláda bude bezesporu opět vládou pana Fialy. Občané totiž nejsou hloupí, vládě plně důvěřují stejně jako věří Fialově nejnovějšímu slibu německých platů za další čtyři roky vlády fenoménu, kterému tímto vzdávám poctu!

Takže šťastně prožijme ten rok do dalších voleb a pak jako jeden muž vykročme znovu k volbám a zařiďme si další slavné Péťovy góly!