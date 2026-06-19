Pondělní stávka České televize: Zbytečnost a trapnost
Dozvěděli jsme se to už dávno, a byli jsme ubezpečováni, varováni i ujišťováni, že se to stane.
A opravdu k tomu dojde. Česká televize skutečně bude stávkovat a dokonce již ohlásila, jak to bude vypadat.
S minutovým zpožděním tedy vděční platící diváci budou sledovat řadu pořadů, a zejména sportovní fanoušci jsou s předstihem varováni, že k tomu opravdu, po všech ve všech médiích publikovaných výhružkách, ano, opravdu dojde.
Trapnost celé věci nespočívá v tom, že stávkující se budou snažit veřejnosti předkládat nahého krále za oblečeného, nýbrž už v tom, že snad nějaký takový král existuje.
Píše se však rok 2026 a nic jako „veřejnoprávní média“ nikdo nepotřebuje.
V minulém století byla řada důvodů, aby si totalitní režimy udržovaly kontrolu nad tím, co jediná tehdy technologicky dostupná masmédia říkají a zobrazují. Ano, byl to rozhlas a byla to televize. Dokonce i režimy demokratické k tomu měly pádný důvod: Nebylo zkrátka možné svěřit tak krátce po druhé světové válce prostor masmédií komukoli. „Völkishcher Beobachter“ už sice naštěstí nevycházel, ale co kdyby se kdokoli znovu o něco podobného pokusil?
Opravdu už však není rok 1938, ani rok 1968, kdy rozhlas a televize byly jedinými kanály aktuálních informací pro občany svého státu, poté i více států. Dnes je opravdu rok 2026. Můžeme s křivdou v srdci vzpomínat na socialistické „rušičky“ a silný modulovaný signál, který lidem vlastnícím rádiový či televizní přijímač komplikoval, nikoli však zcela znemožňoval sledovat zahraniční pořady. Nepovažuji se za starého, avšak tu dobu pamatuji...
Dnes je - ano - opravdu rok 2026. Internet coby informační spojení celého světa je vůči institucionálnímu rušení velmi odolný a svoji odolnost stále zvyšuje. Internet a jeho datové i výpočetní zdroje se stěhují do vesmíru, budou se v něm stěhovat i dále, než na oběžnou dráhu, ale budou se stěhovat i do hlubin moří, aby je ta voda chladila. Bude takový systém nenapadnutelný? Ani náhodou. Ale bude robustní a nebude centralizovaný.
Byly-li v dobách Železné opony na východ od ní jedinými médii schopnými předávat aktuální informace státní rozhlas a televize, pak na západ od této hranice to už brzy po spadnutí té železné klece neplatilo.
Možnost vysílat dostávaly na západ od nás od státem spravovaného úřadu jedna rozhlasová a televizní stanice za druhou. A na hodně daleko na východ od nás, do Japonska, Jižní Koreje a dalších „Asijských Tygrů“ se ta věc rozšířila prostým vlastním úspěchem.
To, o co se snaží současná Česká televize a Český rozhlas, to bylo zkrátka překonáno dávno před tím, než jim vypršel jejich historický účel a jejich společenské, chcete-li, pak „veřejnoprávní“ opodstatnění.
Ne, nedivím se tomu, že se tyto instituce snaží všemi způsoby zabránit tomu, aby bylo jejich financování změněno. Ti lidé se považovali za nepostradatelné a byli si jistí, že právě tam, kde jsou, a že právě to co dělají, je nepostradatelné i pro zbytek společnosti.
Ale svět se mění a všichni, i Česká televize a Český rozhlas ho musí následovat. Obě stanice té změně mohly zabránit, kdyby se alespoň snažily o zpravodajství a ne o jednostranný a výběrový pohled na svět, o publicistiku, dokumentaristiku a ne o propagandu. Těžko to vyčítat uklízečce, ale lidé, kteří ten obsah tvoří, ano, ti svými skutky za celou věc zodpovídají.
Dobrá uklízečka si jistě práci najde, zvláště v Praze. Dobrý tvůrce obsahu taktéž. Někdo, kdo je přisátý na státní granty nebo publikuje propagandu za peníze kohokoli jiného - plus peníze veřejnosti - ať si hledá práci stejně jako ji našel pan Václav Moravec, který - nikoli jako první a jediný - ČT opustil.
Česká republika v roce 2026 potřebuje z peněz občanů nanejvýše jeden zpravodajský kanál na dvě hodiny denně, který bude informovat o povodních, příletu mimozemšťanů, válce, volbách či jiných katastrofách. A těch pár lidí k tomu potřebných za zlomek rozpočtu, který dnes mají tato média, jsem ochoten platit. Ostatně, to vše dostane občan mnohem dříve a mnohem obsažněji na internetu. Možná si při tom pomyslí, že nechce platit ani ty čtyři zaměstnance ČT, kteří se tam i v roce 2026 starají o novinku nevídanou, to jest o „Teletext“.
Výpalné z mobilu a z toho, že chodím do práce, to však opravdu platit nechci. Stav sjednaný současnou vládou se mi tudíž také nelíbí. Nenapravuje totiž nespravedlivý a zločinný systém vymáhání poplatků za něco nepotřebného, který nastavila vláda minulá. Já nehodlám ze svých daní platit tzv: „Veřejnoprávní“ média jakýmkoli způsobem. Ať si je platí jako pana Moravce ten, kdo je chce. Já - a nejsem jediný - to nechci.
Granty na kulturu v audiovizuální podobě mohou umělci čerpat již dnes. Ať to tedy činí - a já jim na to ze svých daní zdůvodněnou částkou přispěji.
Komerci typu profesionálního sportu nebo showbusinessu platit nechci. Nic „veřejnoprávního“ v tom nevidím. Ať si to opět platí ti, kdo bez toho nemohou žít, stejně jako si své platící našel ten Moravec se svojí tendenční publicistikou.
„Veřejnoprávní“ médium je v roce 2026 bezobsažný pojem. Ve všech zemích i režimech, totalitních nebo demokratických, se všechna tato média stala ze zodpovědných zpravodajců šiřiteli jedné a konkrétní propagandy zodpovědné pouze danému režimu a tomu, kdo měl moc.
Jestliže si v roce 2026 někdo představuje, že bojem za nezměněnou podobu financování „veřejnoprávních médií“ bojuje za svobodu, demokracii, pravdivé informování, pak buď žije v bludu, nebo je součástí toho bludu samotného. V roce 2026 je tisíckrát důležitější otázkou svoboda internetu, lidské komunikace a možnosti se veřejně a bez jakýchkoli sankcí vyjadřovat.
Toto je téma dnešní doby, v EU, v Rusku, v Číně, v USA, kdekoli na světě. O to se dnes skutečně bojuje. A veřejností většinou nepovšimnut se ten boj opět stává doménou starých harcovníků s totalitními plány, byť se dnes nazývají jakkoli. Takzvaná „veřejnoprávní média“ se tím stávají pouze klamným cílem pro společnost, aby nezjistila, kde se dnes skutečně rozdávají mocenské karty.
Lukáš Burget
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O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.