Pavědecká propaganda pod hlavičkou Ministerstva školství
Školství má být apolitické a sdělovat vědecká fakta. Politická agitace je na školách zakázána. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jasně říká, že „Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.“ Stejně tak je tam zakázána reklama, politická i produktová. Dodržuje se to však?
Citujme tedy z příručky „Otevřít se diverzitě“ oné bohulibé organizace:
Například tzv. „bílé privilegium“: ve většině společností se s lidmi vnímanými jako „bílí“ zachází lépe než s lidmi, kteří jsou vnímáni jako „jiní než bílí“ – a to pak může obnášet třeba častější zaměstnávání. Přestože má bílý člověk stejnou kvalifikaci jako člověk jiné barvy kůže, má více pozitivních zkušeností s policejními silami (viz rasové profilování), získává větší podporu a uznání vzdělávacích institucí, zažívá pocit zastoupení většinou lidí u moci, má přednost a/nebo lepší zacházení ze strany poskytovatelů zdravotní péče atd. Unpacking the Invisible Knapsack (Rozbalení neviditelného batohu, viz další informace) přináší další příklady bílých privilegií.
Takže tohle rasistické svinstvo je tedy nejen legální, ale přímo podporováno, aby bylo sdělováno školní mládeži? Kdo z rodičů souhlasil s tím, aby západní progresivistickými politickými silami omílaná tvrzení o „bílém privilegiu“ a nekonečné frustrace z toho, že se v minulosti chovali k jiným lidem rasisticky byly přenášeny na české děti?
Přímo studnicí agitky pokrokářské politické ideologie je slovníček pojmů na konci oné příručky, vybírám na ukázku některé:
Diverzita: Uznání různých charakteristik, ve kterých se jednotlivci a skupiny navzájem liší (například věk, sociálně-ekonomický status, pohlaví, náboženství, sexuální orientace, rasa atd.) a snaha o zastoupení různých identit v naší společnosti reprezentované v oblastech, jejichž jsme součástí.
Dominance / Dominantní skupina identity: Sociální identita, která má větší privilegia, viditelnost a kontrolu nad zdroji než jiné sociální identity v dané společnosti. Kulturní hodnoty a praktiky této sociální identity jsou často vnímány jako „norma“.
LGBTQIA+: Zkratka pro lesbické, gayské, bisexuální, transgenderové, queerské, interesexové, asexuální a další skupiny, které jsou kvůli své genderové identitě a/nebo sexuální orientaci marginalizovány.
Mansplaining: Situace, kdy muž někomu (obvykle ženě) povýšeně a blahosklonně vykládá o něčem, co už je mu dobře známo, a mylně předpokládá, že o tom ví víc než osoba, se kterou hovoří.
Mikroagrese: Slovní, neverbální nebo environmentální sdělení nebo činy, které znehodnocují nebo urážejí lidi z určitých marginalizovaných skupin. Mikroagrese jsou nepřímé, jemné a někdy neúmyslné formy diskriminace a „otherizace“.
Samozřejmě, že tohle má s vědou společného pramálo. Výklad těch pojmů je naprosto jasně politicky-agitační.
Dalo by se pokračovat dále. Třeba v příručce „Jak na cesty ekologicky“ je mládež instruována, aby kvůli uhlíkové stopě omezila konzumaci masa a preferovala BIO produkty (vzpomínáte na ten paragraf o nepřípustnosti reklamy na školách?). Dále přímo doporučuje výrobky s „Eko certifikací“. Může snad být střet se zákonem jasnější?
Brožurka k divadelnímu kusu „Zombie nejsou demokrati“ nám přibližuje tak nějak zase tu správnou demokracii a povídá třeba:
Co ale vlastně zombie představuje? Zombie fungují jako barometr nálad, slouží jako sociální a kulturní metafora dané doby a jsou monstry, která komentují společnost, jež je vyprodukovala. Mohou demonstrovat strach z otroctví (White Zombie) či z rovnoprávnosti (Night of the Living Dead). Mohou být komentářem ke konzumerismu (Dawn of the Dead), pubertálního pocitu vykořenění (Zombieland) nebo nově z environmentální krize (Game of Thrones).
Takže zase ta stejná agitka. Zde prokládaná citáty těch nejsprávnějších demokratů od Havla přes Vašáryovou až po Obamu.
Příručka „Udržitelné vzdělávání dospělých ve vztahu k migraci a azylu“
je zase kompilátem toho, co nám radí z Německa, Rakouska či Švédska ohledně migrace a azylu, a samozřejmě, jak bojovat s rasismem a podobně. Tedy máme se nechat poučovat těmi, kdo tyto výzvy tragicky nezvládají a jejichž neschopnost je zvládat přímo ohrožuje jejich existenci jakožto národů a států.
Já netvrdím, že všechna činnost, nebo většina činnosti tohoto „Domu evropské spolupráce“ je špatně. Ale já prostě politickou agitaci na školách odmítám a odmítá ji i zákon. Je trestuhodné, že ji provádí přímo příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Samozřejmě, že o všech uvedených tématech lze vzdělávat politicky neutrálně a pavědecké ideologické doktríny ze vzdělání vynechat, protože tam prostě nepatří. Jen se musí chtít.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Bude publikováno 21.8.2026 v 12:30
Lukáš Burget
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