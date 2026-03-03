Ománská soutěž krásy

Je dobře, že i v současných pohnutých dobách se ten region věnuje soutěžím o nejkrásnější stvoření a pohledem na jejich ladné křivky dává zapomenout na útrapy války, které na ně doléhají.

V Ománu tak uspořádali soutěž o miss, avšak ani ta se neobešla bez komplikací. Bohužel, současná doba přináší mnoho technologií, kterými se krasavice mohou ještě vylepšit, což je samozřejmě proti myšlence přirozené krásy, kterou stvořila sama příroda a se kterou se já osobně plně ztotožňuji. Jsem tedy rád, že byly diskvalifikovány soutěžící, u kterých porota našla stopy po botoxových injekcích či silikonové výplně.

Abych se přiznal, já jsem v tomto docela puritán. Tak třeba se mi nelíbí ani takové krásky, které svůj vzhled podtrhují piercingem či tetováním. Zcela mimo mé chápání jsou například soutěže transgender osob, kam si pozvání vysloužila i česká šťastlivkyně. Já se však ptám: Jak takové soutěži vůbec můžete říkat „volba miss?“ Kde ty miss jsou? V Nizozemsku roku 2023 obsadila transgender osoba dokonce první příčku regulérní soutěže miss a vůbec se té zemi nedivím, že proto soutěž zrušila, protože jaksi zjistila, že ty aktuální hodnoty jsou poněkud jiné, než byly před 95 lety, kdy soutěž začínala. Buďme rádi alespoň za to, že jinde v Evropě tyto ideály přetrvaly. V roce 2020 v Německu vyhrála soutěž miss pětatřicetiletá podnikatelka z Namibie, ačkoli dosud není uspokojivě vysvětleno, že v tak multikulturní zemi byla do soutěže připuštěna dívka s bílou pletí. Podobné pochyby lze mít i o německé vítězkyni z roku 2024, kterou se stala devětatřicetiletá Íránka.

Nu ano, národností této mladičké křehké víly se vracíme zpět do bezútěšné současnosti v oné části světa, vraťme se tedy i do soutěže krásy v Ománu. Přeji všem zúčastněným, aby si soutěž užily a vrátily se z ní s novými zkušenostmi nejen pro oblast modellingu. Těm, které se nechaly vylepšit až příliš bych přál, aby se zamyslely nad tím, co je to opravdová a autentická krása. Na závěr chci ještě jednou poděkovat pořadatelům soutěže za perfektní organizační a bezpečnostní zajištění, což je v těchto dobách obzvláště důležité. Jen díky tomu se podařilo zastavit hned u brány soutěžící z Íránu, která ve falešném hrbu nesla ukrytou bombu!

Řekl jsem vám snad, že se jednalo o soutěž krásy velbloudů, ne?

Psáno 2.3.2026, publikováno bude 3.3.2026

Autor: Lukáš Burget | úterý 3.3.2026 8:00

Lukáš Burget

  • Počet článků 307
  • Celková karma 23,21
  • Průměrná čtenost 2260x
Přicházím za Vámi jako ten, kdo se rád dívá při procházkách po kopcích i ulicích, jako ten, kdo rád čte beletrii i zprávy a jako ten, kdo rád poslouchá hudbu, ač zahrát ji neumí.

O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.

