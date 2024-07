Okurková sezóna pohledem Středoevropana: Olympiáda a další tragédie

Paříž se usilovně opevňuje v očekávání invaze, pardon olympiády. Do hamburské mešity brutálně vtrhla policie v návlecích, aby neposkvrnila posvátnou půdu. Češi si oddychli, protože „žádný nový český Green Deal nebude“.

Dva dny před zahájením Olympijských her v Paříži už je v tom městě všechno připraveno. Desítky tisíc policistů jsou připraveny, kamery jsou na každém rohu a snajpři budou sportovce i návštěvníky hlídat snad z každé střechy. V radostných přípravách na celou tu oslavu míru a přátelského soutěžení bude nebe nad Paříží po dobu olympiády uzavřeno a letiště jakbysmet. Aby byl optimistický obraz vesele zabarikádovaného města ještě podpořen, bezdomovci byli odvezeni neznámo kam stejně jako tenkrát před olympiádou v Pekingu. Idylu snad jen maličko narušilo hromadné znásilnění Australanky „africky vyhlížejícími muži“, ale pokud sportovci budou dbát dobrých rad organizátorů her, tedy nechodit mimo olympijské vesnice sami a rozhodně přitom nenosit týmové uniformy, snad nebude nikdo z nich znásilněn ani zabit. Poněkud rozpačití tedy zůstali jen izraelští sportovci, kterým na hrách v Paříži vyhrožují teroristé smrtí. Ovšem pokud si obují tenisky Adidas z výroční kolekce k roku 1972, kdy byli na olympiádě židovští sportovci zmasakrováni Palestinci, a kterýmžto teniskám letos dělala reklamu antisemitská modelka Bela Hadid, tak třeba to případné teroristy obměkčí. Město je zkrátka skvěle připraveno a určitě není třeba dělat si s něčím starosti, ostatně na ty ukradené bezpečnostní plány policie pro celou olympiádu se už zapomnělo a všichni teroristé po jejich prostudování beztak hodili flinty do žita, protože proti tak dokonale zajištěné bezpečnosti nemají šanci. Pokud by se někdo po přečtení výše uvedeného nemohl udržet od ironického smíchu, ubezpečuji ho, že hry alespoň klimaticky a uhlíkově udržitelné budou: Bude to zajištěno tím, že na pokojích sportovců ekologicky zodpovědně odmítli nainstalovat uhlíkově neudržitelné klimatizace., ale zato budou instalovány jistě mnohem udržitelnější chladící trubky pod podlahy.

V Hamburku se mezitím policie činila skoro tak dobře jako v Paříži. Vybavena návleky na boty, aby neznesvětila posvátnou islámskou půdu, policie opatrně rozmlátila beranidly dveře a vtrhla do místního islámského centra. Byl totiž zjištěn šokující a zcela neočekávaný fakt, že to centrum propagovalo islamistickou a totalitní ideologii. Nyní se bude nalezený důkazní materiál důkladně studovat a pokud se najde soudce, který bude mít tu odvahu se případem zabývat, třeba se i některý provinilec dočká důrazné výzvy, jestli by laskavě neodešel z Německa někam jinam. Je dobré, že se Němci rozhodli udělat si ve své zemi pořádek, jen podotýkám, že pokud už v roce 2019 bylo v Německu kolem 2700 mešit, vyžádá si patrně tato úklidová akce delší čas.

Kdo si letos v Evropě oddychnul, to byli určitě Češi. Nemusí se už cítit trapně před bratry Poláky za to, že se mají ekonomicky podstatně lépe. Poláci nás dohnali a předhánějí prakticky ve všech ohledech a potěšený Čech si tak s Polákem vymění roli toho, kdo je v přátelském škádlení ten otloukánek. Jistě je to především zásluhou naší vlády, která se také statečně rozhodla, že aplikace Green Dealu a zejména systém emisních povolenek, který má od roku 2027 zatížit už přímo také domácnosti, na poslední chvíli stáhne z programu svého jednání a hodí na bedra až vládě následující. Mezitím premiér Fiala vyslal české veřejnosti jasný signál, že se žádný nový český Green Deal nechystá a Češi si tedy oddychli podruhé, protože samozřejmě předpokládali, že vláda jim přichystá ještě něco nad rámec té současné katastrofy. Tato vláda totiž rozhodně „nepřijme závazky nad rámec toho, co přijala nekompetentní předchozí vláda Babišova a ačkoli je ochrana životního prostředí důležitá, nesmí zhoršit životní úroveň a snížit konkurenceschopnost“, jak zní další vyslaný signál pana premiéra. Navíc, po nástupu nové Evropské komise se prý bude Fialova vláda snažit zmírnit ony dopady emisních povolenek a dalších radostí, které dříve sama ochotně podepsala . Patrně vládě někdo před jednáním prozradil, že příští podzim budou už zase volby. Každopádně bude poněkud náročné přesvědčit ke změnám v již podepsaných a sankčně vymahatelných závazcích novou Evropskou komisi, když má starou předsedkyni i celý program. Bude to náročné až nemožné i v případě, kdyby se snad jednalo o vážně míněnou snahu a ne jen další z pověstných premiérových signálů ( tj. keců bez vztahu k realitě).

Z věcí, které se přesunuly ze signálů k jistotě však musíme jmenovat odsouhlasení výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech korejskou firmu KHNP. Menší nejistoty snad panují jen v otázce financování. Jako hrdá a nezávislá země jsme si totiž museli nechat schválit schéma veřejné podpory investice Evropskou komisí a to máme zatím schváleno jen pro jeden blok. A abychom kromě Poláků potěšili i Němce, tak si naše vláda Evropskou komisí nechala slavně nadiktovat, aby nově vyrobená elektřina z jaderných bloků byla prodávána v cenách regulovaných dle cen přebytků z dotovaných obnovitelných zdrojů v Německu. Stručně řečeno cena té elektřiny pro spotřebitele bude pořádně vysoká, i kdyby snad výrobní cena byla nízká. Jistě je to optimistický signál třeba pro huť Liberty, ta krachuje a hromadně propouští, protože ceny energií jsou neúnosné již dnes. Ostatně, je to klasický příklad „české“ firmy, kterou výhodně koupil zahraniční vlastník, aby z ní během několika let vyrumploval maximum zisku a vykašlal se na modernizaci, rezervní fondy a další zbytečnosti. Green Deal v tom ovšem sehrál hned dvojí tragickou roli: Za prvé jako všem energeticky náročným oborům prodražil železárnám produkci a byl zásadní příčinou jejich krachu a za druhé indickému majiteli Guptovi umožnil udržovat se papírově v zisku prodejem imisních povolenek za více než šest miliard, ale ve skutečnosti nabalovat dluhy, až to prasklo.

Léto 2024 je prostě pro Středoevropana další okurkovou sezónou, kdy se pro něj nic důležitého neděje.