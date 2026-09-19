O psech a lidech
Dnes ráno jsem si na kole zajel koupit něco k jídlu. U supermarketu je jen málo stání pro kola a všechna byla obsazená. To poslední bylo volné ze zjevného důvodu: Byl zde uvázán tvor velikosti medvěda, leč jasně identifikovatelný jako pes.
Kolem šel otec s dcerkou a ta volala:
„Tati, podívej, je tam bernardýn!“.
Jaký kolosální omyl! Ač jsem nyní poněkud nachlazený, zvesela jsem zavolal:
„Ale ne, to je přece novofoundlandský pes!“
A vedl jsem přitom kolo k tomu poslednímu stání. Když jsem kolo zamykal, ten zázrak přírody se na mě zkoumavě zadíval. Četl jsem, že je prý dokázáno, že když se člověk a pes chvíli dívají z očí do očí, tak se jejich mozkové vlny synchronizují. I stalo se tak. Pomalu jsem k medvědovi /Novofoundlanďanovi/ natáhl ruku a pohladil ho z boku po jeho hlavě. Pes instinktivně přitisknul tvář na moji dlaň. Stále jsme se přitom dívali z očí do očí a náhle bylo vše jasné: Jsme kámoši.
Nakoupil jsem si a náhodou osudu jsem vycházel z obchodu asi dva metry před člověkem, který se pak ukázal být pánem toho psa. Pes tiše štěkal, tedy asi tak tiše, že to muselo být slyšet i na kilometr vzdáleném vlakovém nádraží, ač tam zrovna přijížděl rychlík.
Pán psa rázně umlčel:
„Ticho!“.
Pes zmlknul, jako když vypnete vyzvánění na mobilu. Jen pána tiše přivítal a olíznul mu ruku, přičemž kousek té psí lásky ukápnul i vedle a tímto gestem se v našem regionu razantně zvýšilo povrchové nasycení terénu vodou. Pán odvazoval psa, já „odvazoval“ svoje kolo a zjistil, že řetěz se zámkem je na dvou místech evidentně naštípnutý nějakými kleštěmi. Sdělil jsem to svému psímu kamarádovi a jeho majiteli a chvilku jsme si povídali: Pes je pes záchranářský a je mu sedm let. Během výcviku mu bylo jako záchranářskému psovi utvrzováno jeho poslání pomáhat lidem. Živé duši by nikdy neublížil. Jen jim pomáhá a činí to radost jemu i lidem. Loni měl v akci přeraženou tlapku, vyléčili mu to skvěle, ale psovod už ho odmítnul dát dál do služby. Vzal si parťáka domů. Pes váží 68 kilogramů, víc o něm nevím. Jen mu posílám svůj pozdrav, díky a pohlazení po jeho velké a chytré hlavě!
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