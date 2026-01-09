Nová pravidla moštárny?
Výsledek voleb je jednoznačný a stejně jednoznačné je to, že strany ANO, SPD /s přibráním svých spřízněných politických veličin, nebo jak to nazveme/, i strana Motoristé Sobě /plus mínus totéž/ slepili více než poloviční většinu, aby ta vláda jmenována být mohla.
Od roku 1992 /dejme tomu, v ČR od roku 1993/ řešíme stále totéž, co měli kteříkoli zastupitelé nás, voličů, za kteroukoli stranu, od té doby už dávno vyřešit:
Do jaké míry prezident promlouvá do složení vlády? Může odmítnout jednoho ministra? Dva? Tři? Může odmítnout celou, byť demokraticky zvolenou vládu?
Samozřejmě, že víme, proč to stále na stole ležící téma řešeno nebylo. Střídaly se tu politické konstelace souznící tu s jedním, tu s druhým aktuálním prezidentem.
Z této smutné historie tedy víme i to, do jaké míry těm – ano, demokraticky zvoleným veličinám, ať už jde o volby do Poslanecké sněmovny, nebo dokonce volby přímé, to jest volby prezidenta, do jaké míry jim šlo o to, aby naše země nějak fungovala.
Připomenu fakt, že na začátku celé té epochy nebyla naše země ve schodku, nýbrž v přebytku státního rozpočtu!
Ale jako by voliči házeli hrách o stěnu. Do jisté míry – jakoby stále volili Národní frontu jako za minulého režimu.
Chtějí-li se současný prezident a současná vládní koalice od této smutné notoriety odlišit, pak kompromis najít musí. Tím kompromisem samozřejmě nejsou stupidní politická gesta, jako je moralizující dopis prezidenta premiérovi ohledně jeho kandidáta na ministra, který je na oplátku tak vysoké morální úrovně, že to vezme osobně a žaluje prezidenta za to, že poškodil jeho osobnost.
Varuji prezidenta i vznikající vládu: Jestliže se rozumně nedohodnete a budete v žabomyších válkách pokračovat, pak tím jen přispějete k obecné skepsi občanů vůči tomu, co jste zač a co jste ochotní pro naši zemi udělat!
Nebo snad dle vás taktika „Rozděl a panuj“ má být vlastní jakékoli vládě, i jakémukoli prezidentovi? A my, vaši voliči, to máme přijmout jako fakt? Máme se stejně jako vy hádat o tom, zda je ten či onen větší egoista, oportunista, rétoricky nebo ideologicky daný demokrat, a přitom zapomenout na to, kdo nám vládne?
Naše země potřebuje kompletní a akceschopnou vládu, která začne řešit problémy této země. Povinností přímo voleného prezidenta i nepřímo volené vlády je pro tuto zemi pracovat. Volič na vaše ego kašle.
Zajímají ho výsledky vaší práce!
Lukáš Burget
Když vy Ukrajinu, tak my Venezuelu! A Grónsko pro sichr taky.
Do roku 2026 vykročil Donald Trump vskutku oslňujícím ohňostrojem. Ve Venezuele. V New Yorku spadla dolů jen největší koule, asi aby ukázala, že USA mají koule.
Lukáš Burget
Vánoční přání
Dnes, v den slunovratu, naši předkové zapalovali ohně a nosili kolem nich nemluvňata v naději, že se Slunce jako děti také opět narodí a dá nám nový rok plný hojnosti a lásky.
Lukáš Burget
Ne, na Pradědu opravdu ohňostroj dělat nemůžete!
Až absurdně působí zákaz odpalování ohňostrojů ve vrcholových polohách Jeseníků, který vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro naši zemi je to ovšem přístup zcela příznačný.
Lukáš Burget
Chat control prošel, totalitní povaha EU se opět projevila.
Plošné šmírování komunikace občanů zdůvodněné jako boj proti dětské pornografii je stejně do očí bijící drzost a podvod jako kšefty pro průmysl obnovitelných zdrojů označené coby Green Deal.
Lukáš Burget
Ukrajina, Gaza, Súdán: Znamená i dnes moc ekonomická moc globální?
Není právě v dnešní době to cynické, leč pravdivé rovnítko mezi mocí peněz a mocí absolutní podrobeno historické zkoušce?
- Počet článků 303
- Celková karma 24,23
- Průměrná čtenost 2284x
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.