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Nepřejmenujte jezero, ale rovnou celé Ontario na Ameriku. Nebo radši celou Kanadu!

Donald Trump tentokrát ukázal vlídnou tvář, když se spokojil s přejmenováním Ontarijského jezera na Americké. V záloze však má nepochybně i přejmenování celé provincie i celého státu!

Tyto akce se změnou názvů jsou nepochybně nejlepší ukázkou Trumpova politického mistrovství a jasným poselstvím celému světu, že s přejmenováním Mexického zálivu na Americký to zdaleka neskončilo. Ostatně, přivlastnění si geografických lokalit a pojmů je nejrychlejší a nejsnažší cesta, jak udělat Ameriku great again. Samozřejmě, nic se nesmí přehánět. Pokud by si prezident Trump usmyslel, že na Americu přejmenuje třeba Čínu, je pravděpodobné, že by generální tajemník Si vznesl jisté námitky. Ale nepředbíhejme a podívejme se na jinou část světa: Ve válce s Íránem už pan Trump během několika měsíců zvítězil nejméně 32x! Toto číslo je ovšem nejisté, počítat to přestalo dávat smysl někdy v březnu. Ukažte mi schopnějšího vojevůdce v celých dějinách, prostě neexistuje! Zároveň je Donald Trump státníkem uvážlivým a ukazuje, že kromě epické zuřivosti v Íránu velmi chápe severokorejského vůdce Kim Čong-una a chce se s ním do konce roku setkat. Patrně aby mu osobně sdělil, že kdyby byl prezidentem v době, kdy ten pán nechal vyrábět svých 57 jaderných pum, nedovolil by mu to a zamezil mu v tom přejmenováním Severní Koreje na Severní Ameriku. Sice by duplicitou onoho pojmu vytvořil v geografii maličký chaos, avšak jako dobrý skutek pro dobrou věc bychom mu to jistě rádi odpustili.

Zkrátka není pochyb, že pan Trump je geniálním státníkem a jeho metody jsou unikátní. Skoro stejně, jako je unikátní – a nyní již mluvím zcela vážně – třeba jedna geografická zvláštnost provincie Ontario: Leží tam většina Huronského jezera, které je s jezerem Michiganským spojeno průlivem a geograficky vzato tak tvoří jediné jezero, ještě větší, než největší z této velké trojky, jezero Hořejší. Jedná se tak po Kaspickém moři o druhé největší jezero na světě. V kanadské – ontarijské části Huronského jezera leží ostrov Manitoulin, který je největším ostrovem na (sladkovodním) jezeře na světě. Na ostrově Manitoulin je také řada jezer. Jedno z nich je jezero Mindemoya. Na tomto jezeře leží Treasure Island, což je největší ostrov na jezeře na ostrově na jezeře na světě.

Zajímavá geografická matrjoška, není-liž pravda?

Přeji Vám hezký víkend!

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Bude publikováno 28.8.2026 v 9:30

Autor: Lukáš Burget | pátek 28.8.2026 9:30 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

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