Neoprávněně mocný Číňan má být propuštěn z vazby
Na rozdíl od minulé politické reprezentace, dnes opozice vedené prezidentem Petrem Pavlem, který si zadržení čínského novináře a zákon, na základě kterého byl zadržen pochvaloval, totiž ta současná jeví jisté pochybnosti o tom, zda onen zákon postihující „Neoprávněnou činnost pro cizí moc“ slouží k něčemu jinému, než ke kriminalizaci nepohodlných. A stejně tak současná vláda není přesvědčena o tom, že s „totalitní komunistickou Čínou“, jak ji pěkně uvádí v reportážích třeba moderátor České televize Jakub Železný se nesmí mluvit ani obchodovat. Tento posun k racionalitě dokazuje právě probíhající návštěva předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy SPD Tomia Okramury v Číně.
Zklamání z toho, že tupá ideologie bez důkazů, byť by byla prosazena přímo jako zákon nemusí být účinná jistě pociťuje i šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Ten se po zatčení pána dmul pýchou na práci své organizace, jejímž výsledkem právě ono zatčení bylo a neopomněl se při dané příležitosti tradičně vymezit i proti Rusku. Jestliže však nyní soud zjišťuje, že ani tak gumový paragraf jako „neoprávněná činnost pro cizí moc“ nelze ohnout dostatečně, aby bylo možno jen tak šoupnout za katr chlapa, který jako akreditovaný novinář hovořil s českými politiky, zjevně musí pan Koudelka pociťovat jisté zklamání a kdo ví, třeba se i zahloubá nad skutečnou kvalitou své práce.
Věc je totiž zřejmá od samého začátku: Jestliže by tento čínský novinář, jemuž byla opakovaně prodlužována akreditace, prováděl špionáž (český mediální mainstream ho s oblibou za špiona označoval), byl by obviněn ze špionáže a ne z „neoprávněné činnosti pro cizí moc“, přičemž jednak termín „oprávněná činnost pro cizí moc“ neexistuje a nelze tedy definovat ani nějakou neoprávněnou, a za druhé, využijeme-li k definici pouze zdravý rozum, pak jakožto akreditovaný novinář zjevně pracoval oprávněně. Kromě toho by bylo asi nejzajímavější zavolat si ty české politiky, se kterými hovořil a zeptat se jich, co proboha tajného nebo nebezpečného mu prozradili. Pravda, je možné, že policie i soudy automaticky předpokládaly, že politici jim budou lhát, a tak v tom nechali čínského soudruha samotného. Věc tedy soud vrátil policii k došetření. Nic naplat, v právním státě to tak chodí, že bez důkazů není soudu ani rozsudku, i kdyby se generálové Pavel s Koudelkou na medaile stavěli.
Podaří-li se toho pána usvědčit z tak ostudného paragrafu, jako je „neoprávněná činnost pro cizí moc“, bude to prohra práva. Podaří-li se ho usvědčit ze špionáže, bude to výhra naší schopnosti se bránit relevantním nebezpečím ze zahraničí. Není pochyb o tom, že ze strany Číny takové nebezpečí existuje. Stejně jako z Ruska, z USA, z jakékoli mocnosti, která u nás má nějaké zájmy. Obrana však musí být kruhová, ne ideologicky zaměřená. Bude-li ideologicky jednosměrná a tupá, znamená otevření dveří false flag operacím tuto ideologickou zabedněnost využívajícím.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Psáno 23.7.2026, bude publikováno 24.7.2026 v 8:00
Lukáš Burget
Mikroblog: Ticho, jak ho známe.
Ticho slyšíme, když ho cítíme hudbou. Kdykoli přestaneme cítit hudbu, zamysleme se do ticha. Až ji znovu uslyšíme, ucítíme i sami sebe.
Lukáš Burget
IQ 107? Argument ubožáků.
Ve veřejném prostoru se často vyskytuje citace údajného inteligenčního kvocientu prezidenta Petra Pavla rovného číslu 107. Prezidenta často kritizuji, ale tak ubohý, aby mě nějaké takové číslo zajímalo, snad nejsem.
Lukáš Burget
Mluvte s AI slušně!
Umělá inteligence je stroj, robot, přikazujete mu a on má sloužit. K čemu nějaké zdvořilosti? Nemá duši, tělo, pocity. Nebo je to složitější?
Lukáš Burget
Čas jde od IT po AI a my s ním: Část první
Svět bez internetu a informačních technologií je pro mnoho současných lidí něčím nepochopitelným, ba nepředstavitelným. Stejně jako lidé z doby před tím...
Lukáš Burget
Jaký je ten nejlepší kytarový riff v historii?
On samozřejmě neexistuje, stejně jako neexistuje nejlepší skladba, ať už jakéhokoli žánru. Ale to hledání toho „nejlepšího“ je krásné skoro jako hudba sama.
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Nehoda zablokovala D8 u hranic s Německem. Tři lidé utrpěli vážná zranění
Dálnici D8 na Ústecku v pátek ve 3:30 na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem zablokovala...
Vyvážený talíř i při grilování, připomíná BILLA s nutriční terapeutkou
Vzrostlé ustoupily opravě, nové ničí sucho. Stromy doplácí na jednoduché řešení
V Duchcovské ulici v Teplicích opět trpí stromy. Před dvěma lety vzrostlé stromy ničily zuby...
Louka není jen tráva. Ochránci sbírají semena, do krajiny vrátí pestrost a hmyz
I když jen v malém měřítku, tradiční louky pořád patří mezi velmi rozmanitá místa. Proto si...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 324
- Celková karma 18,66
- Průměrná čtenost 2168x
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.