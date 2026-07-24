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Neoprávněně mocný Číňan má být propuštěn z vazby

Dokonce i Městský soud v Praze totiž zjistil, že právní důvody toho člověka držet za mřížemi nejsou a vrátil policii případ k došetření.

Na rozdíl od minulé politické reprezentace, dnes opozice vedené prezidentem Petrem Pavlem, který si zadržení čínského novináře a zákon, na základě kterého byl zadržen pochvaloval, totiž ta současná jeví jisté pochybnosti o tom, zda onen zákon postihující „Neoprávněnou činnost pro cizí moc“ slouží k něčemu jinému, než ke kriminalizaci nepohodlných. A stejně tak současná vláda není přesvědčena o tom, že s „totalitní komunistickou Čínou“, jak ji pěkně uvádí v reportážích třeba moderátor České televize Jakub Železný se nesmí mluvit ani obchodovat. Tento posun k racionalitě dokazuje právě probíhající návštěva předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy SPD Tomia Okramury v Číně.

Zklamání z toho, že tupá ideologie bez důkazů, byť by byla prosazena přímo jako zákon nemusí být účinná jistě pociťuje i šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Ten se po zatčení pána dmul pýchou na práci své organizace, jejímž výsledkem právě ono zatčení bylo a neopomněl se při dané příležitosti tradičně vymezit i proti Rusku. Jestliže však nyní soud zjišťuje, že ani tak gumový paragraf jako „neoprávněná činnost pro cizí moc“ nelze ohnout dostatečně, aby bylo možno jen tak šoupnout za katr chlapa, který jako akreditovaný novinář hovořil s českými politiky, zjevně musí pan Koudelka pociťovat jisté zklamání a kdo ví, třeba se i zahloubá nad skutečnou kvalitou své práce.

Věc je totiž zřejmá od samého začátku: Jestliže by tento čínský novinář, jemuž byla opakovaně prodlužována akreditace, prováděl špionáž (český mediální mainstream ho s oblibou za špiona označoval), byl by obviněn ze špionáže a ne z „neoprávněné činnosti pro cizí moc“, přičemž jednak termín „oprávněná činnost pro cizí moc“ neexistuje a nelze tedy definovat ani nějakou neoprávněnou, a za druhé, využijeme-li k definici pouze zdravý rozum, pak jakožto akreditovaný novinář zjevně pracoval oprávněně. Kromě toho by bylo asi nejzajímavější zavolat si ty české politiky, se kterými hovořil a zeptat se jich, co proboha tajného nebo nebezpečného mu prozradili. Pravda, je možné, že policie i soudy automaticky předpokládaly, že politici jim budou lhát, a tak v tom nechali čínského soudruha samotného. Věc tedy soud vrátil policii k došetření. Nic naplat, v právním státě to tak chodí, že bez důkazů není soudu ani rozsudku, i kdyby se generálové Pavel s Koudelkou na medaile stavěli.

Podaří-li se toho pána usvědčit z tak ostudného paragrafu, jako je „neoprávněná činnost pro cizí moc“, bude to prohra práva. Podaří-li se ho usvědčit ze špionáže, bude to výhra naší schopnosti se bránit relevantním nebezpečím ze zahraničí. Není pochyb o tom, že ze strany Číny takové nebezpečí existuje. Stejně jako z Ruska, z USA, z jakékoli mocnosti, která u nás má nějaké zájmy. Obrana však musí být kruhová, ne ideologicky zaměřená. Bude-li ideologicky jednosměrná a tupá, znamená otevření dveří false flag operacím tuto ideologickou zabedněnost využívajícím.

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Psáno 23.7.2026, bude publikováno 24.7.2026 v 8:00

Autor: Lukáš Burget | pátek 24.7.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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