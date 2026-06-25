Ne, prezident opravdu nemá právo vést delegaci na summitu NATO
Citujme rozhodnutí doslovně:
Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) dnes vydalo předběžné opatření, kterým se vládě, ministru zahraničních věcí, jakož i samotnému ministerstvu ukládá, aby:
1) bezodkladně notifikovali NATO a organizátorům summitu, že součástí oficiální delegace České republiky je též prezident republiky, a zajistili jemu a jeho doprovodu příslušnou akreditaci, a
2) aby se zdrželi jednání, kterým by účasti prezidenta a jeho doprovodu na summitu bránili či ji ztěžovali.
Nic o vedoucí úloze prezidenta a jeho strany tam není a samozřejmě ani být nemůže, protože si ani (Pavlem personálně obsazený) Ústavní soud nedovolil tvrdit, že prezident má právo se vetřít na jakékoli mezinárodní jednání pod jakoukoli vládou a ještě ho vést.
Ani tento tendenční ústavní soud v rekordně rychlém předběžném opatření si prostě naplno nedovolil zrušit systém parlamentní demokracie a nahradit ho absolutistickým panovníkem. Jen tak trošku, prý jen v tomto případě. Prostě aby tyto tendence prezidenta a Ústavního soudu lidé tak rychle neprohlédli.
Humorné je vysvětlení Ústavního soudu o těch zvyklostech, dle kterých se tedy prezident takového jednání zúčastní. Mohl by dát něco k dobrému i o dobrém zvyku, že prezident jmenuje vládu sestavenou premiérem a nevymiňuje si vyměnit jednoho nebo více ministrů. Ale tento dobrý zvyk se patrně Ústavnímu soudu tolik nelíbí.
Do budoucna bude zajímavé, jak si pan prezident představuje jakékoli další politické jednání mezi ním a vládou. Jeho pracovníci jsou podrazáci, kteří bez svolení odesílatele zveřejňují SMS, on sám kvůli, byť urážlivým a výhružným SMS rovnou podává žaloby. On sám není schopen ani přijmout kompromis v podobě toho, že ho vláda, sama od sebe, bez jakéhokoli jeho naléhání, jmenovala vedoucím české delegace na Valném shromáždění OSN a vyhovět tedy vládě v případě toho, kdo povede jednání na summitu NATO.
Představuje si snad pan prezident jednání s vládou, která zrovna není jeho politickým šálkem čaje tak, že se vždy vyhoví pouze mu?
Samozřejmě, že jednak nic o tom, že takové jednání automaticky vede, účastníli-se ho, naše ústava nic neříká. A samozřejmě, že něco takového v aktuální situaci ani nedává smysl. Pokud prezident vedl nebo se účastnil minulých summitů NATO spolu s vládou, pak se alespoň rámcově shodli na tom, jak budou vystupovat. Tentokrát to tak bohužel nedopadlo. Bylo by nesmyslné a pro naši zemi mimořádně škodlivé, pokud vláda bude tvrdit A a prezident B, přičemž ovšem vláda je za realizaci A zodpovědná a prezident nezodpovídá za nic.
Klidně je ovšem možné, že to tak dopadne. Ne, v tomto sporu není jedna strana vinna a druhá bez viny, ale umění kompromisu, ustoupit a schopnosti win-win strategy, to oběma stranám buď zcela chybí, nebo k tomu nejsou ochotny. Obětí je jako vždy v takovém případě celá naše země.
Lukáš Burget
Dáma v nejlepších letech
Lidé ji říkají „Deep Blue“, nikdo neví proč, ale kvůli jejím modrým očím určitě ne. Je jí kolem padesáti a je velice šaramantní.
Lukáš Burget
Pondělní stávka České televize: Zbytečnost a trapnost
Píše se rok 2026. Potřebujeme vůbec „Veřejnoprávní média?“ Ne, ona potřebují nás. Vlastně ne, ona potřebují pouze naše peníze.
Lukáš Burget
Chirurg je z dovozu, soud je z totality
Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal hnutí SPD za předvolební plakáty pokutou tři miliony korun, neboť se domnívá, že „podněcovaly k nenávisti“. I tento nepravomocný verdikt je ostudou práva a svobody naší země.
Lukáš Burget
Lepíme se k asfaltu a koupeme se v plese
Paradoxy lidského vztahu k ochraně přírody dosahují historického maxima v současné Evropské unii a to unikátní kombinací fanatismu a pohrdání.
Lukáš Burget
Zloděj lebky svaté Zdislavy je šílenec. Nabeton!
Lebka svaté Zdislavy se našla. Pachatel ji zalil do betonu v dosud /raději/ nespecifikovaném předmětu a hodlal „pohřbít do řeky“.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
V několika moravskoslezských nádržích je zhoršená kvalita vody
V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji hygienici při pravidelných odběrech vzorků...
ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníci v Ostravě kandidují pod značkou srdcOVA
Občanští demokraté, lidovci, TOP 09 a nestraníci budou v komunálních volbách v Ostravě kandidovat...
Potůčky obnovily sto let staré krušnohorské lesní koupaliště v zaniklé obci Pila
Obec Potůčky na Karlovarsku s pomocí dobrovolníků obnovila přes 100 let staré přírodní lesní...
Ve Žďáru nad Sázavou přibyla u kostela sv. Prokopa bronzová socha jeho patrona
Ve Žďáru nad Sázavou je u kostela svatého Prokopa nově socha jeho patrona. Bronzové dílo sochaře...
Stavební pozemek 1.760 m2, Klučenice, okres Příbram, u Orlické Přehrady
Klučenice, okres Příbram
4 734 400 Kč
- Počet článků 318
- Celková karma 19,30
- Průměrná čtenost 2201x
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.