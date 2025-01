Musk a Zuckerberg chrání svobodu slova, vlastně svoje kšefty

Na rozdíl od politiků miliardáři ideologiemi nežijí, pouze je využívají, považovat tedy například duo Trump - Musk za nějaké spasitele je vrchol naivity.

Případ první se týká pana Marka Zuckerberga, zakladatele Facebooku a vlastně celého fenoménu sociálních sítí. Je to zadarmo, to znamená, že platíte sami sebou, na Facebooku se dobrovolně a veřejně obrazně svlékáte do naha, tudíž nejlepší je buď zůstat oblečený, čili nekomunikovat a nepublikovat, nebo se obejít bez Facebooku. Samozřejmě, podobně to funguje na všech hlavních sociálních sítích, obchodní model, jemuž pan Zuckerberg prošlapal cestu prostě vynáší. Už z tohoto pohledu jsou současná vyjádření pana Zuckerberga ohledně svobody slova trapná. Svoboda samozřejmě znamená také nebýt využíván a být nevydíratelný a vzdát se smluvně části svého soukromí by mělo znamenat také předem přesně vědět co, kdo a kdy o Vás bude vědět a jak a kde to použije. Ale to pana Zuckerberga netrápí, trápí ho jen politováníhodné úniky i takových dat, s jejichž využitím nikdo souhlas nedal. Dodnes není jasné, kolik za ten politováníhodný únik Mark inkasoval. Nynější bojovník za svobodu projevu tedy působí obzvláště trapně, když se léta nechal kvůli zachování svých kšeftů tlačit tu Evropskou unií, tu americkou administrativou k takzvanému „moderování obsahu“.

Nedávno si tento starostlivý pán vylil srdíčko takto:

Lidé z Bidenovy administrativy „telefonovali klukům z našeho týmu, řvali na ně, nadávali jim a vyhrožovali následky, jestli neodstraníme věci, které jsou pravda“. Zuckerberg přímo používá výraz cenzura a přicházející administrativu Trumpovu žádá, aby s ním proti cenzuře různě po světě bojovala.

Zároveň také až nyní objevil, že „moderování obsahu nefunguje“ a nechce prý cenzuru, takže jeho aktuálně provozované sociální sítě zavedou místo toho „komunitní poznámky“, přičemž jako první se nový systém spustí v USA. Duch svatý prostě osvítil pana Zuckerberga čirou náhodou po zvolení pana Trumpa prezidentem.

Co se týče těch změn v „moderování obsahu“, tak si je ilustrujme jediným citátem:

„Meta povolí diskuze o některých kontroverzních tématech.“.

Chápete? Dříve bylo správné nejen potlačovat nevhodné názory, ale dokonce i zakázat jakoukoli diskuzi na nevhodná témata! Až sem to tedy dotáhl pan úspěšný podnikatel z toho svobodného, demokratického a kapitalistického západu, kde prý o všem rozhoduje pouze volný trh. Smát se proto nějakým Tik Tokům z východu a zakazovat ty sítě (zdravíme pana premiéra Fialu, který si tam naopak profil založil) je zkrátka stupidní.

Případem druhým je ještě slavnější miliardář a internetový podnikatel Elon Musk. Ten se už během volební kampaně přidružil k Donaldovi Trumpovi a novopečený prezident mu prý vytvoří „Ministerstvo pro efektivitu vlády“. Tohle mně osobně zní asi tak, jako situace ze seriálu „Jistě, pane premiére“, kde bylo třeba nabrat úředníky navíc, aby se dalo zajistit propuštění úředníků z úsporných důvodů. Ale uvidíme, pan Musk v několika odvětvích dosáhnul nesporných úspěchů, třeba v efektivitě kosmických dopravních prostředků.

Upřímný Elon si samozřejmě také vylil srdce ohledně nespravedlností, které po něm chtěly zlé vlády, tentokrát komise EU: Prý s ním chtěla uzavřít dohodu, že bude tajně cenzurovat dle jejího příkazu a tím se vyhne pokutě za porušování zákonů na cenzuru, které ten eurosojuz vymyslel. Bojovník za svobodu slova Musk, kterého opět bylo nejvíce slyšet o těchto tématech plamenně hovořit po boku pana Trumpa, však ještě přinejmenším krátce předtím vyhovoval žádostem o cenzuru od různých vlád a dalších organizací neobyčejně ochotně – prý ve více než osmdesáti procentech.

Prostě o kšeft jde až v první řadě. Dejme tomu, že za Trumpovy administrativy se západní sociální sítě poněkud pročistí od cenzurního balastu, ale zázraky čekat nelze. Pan Trump sám také není ideolog, nýbrž obchodník a vždy šel tvrdě za obchodními, nikoli ideovými cíly. Nelze od něho čekat, že nabytou moc nevyužije vůči svým nepřátelům. A vzhledem k tomu, co média v USA i na celém Západě o Trumpovi napovídala, má na ně velkou, ale opravdu velkou pifku. Samozřejmě to byl opět pan Musk, který to neopomněl zdůraznit.

Ledy se však lámou a oceán pod nimi taje, to je vidět i z hysterie řady českých médií a jimi přizvaných „expertů“. Hranice absurdity pokořil například jakýsi Adam Růžička ze serveru Aktuálně.cz, který udělal rozhovor o Zuckerbergově stopce „moderování obsahu“ s jakýmsi expertem z Dánska. Pan Růžička neopomněl už v perexu citovat kohosi, kdo tvrdí, že konec „moderování obsahu“ znamená „přípravu půdy pro autokratickou budoucnost“ či „předzvěst genocidy“. Poté vede rozhovor otázkami jako jsou tyto klenoty:

Existuje vůbec nějaký důvod, proč oznámení šéfa Mety vnímat pozitivně?

Máme nějaké důkazy, že „moudrost davů“ funguje?

Znamená to, že expertní ověřování faktů bylo ztrátou času a že pro profesionály už nebude místo?

Ale přeci moderace obsahu není pouze o tom, zda je něco legální, ne?

Co jsou největší rizika spojená se Zuckerbergovým návratem ke svobodě projevu?

Něco tak tendenčního a zaujatého by nevymyslel ani Dušan Jasánek, redaktor závodního časopisu Rudá vatra.

Další novinář, tentokrát pan Kubita z Hospodářských Novin to vzal od podlahy rovnou titulkem:

„Anarchie na sociálních sítích: Musk a Zuckerberg se přestávají starat o obsah, který šíří. Doplatíme na to všichni“



Už jen tyto ohlasy z českého mediálního prostředí vypovídají o tom, že změny nastávají a ti, kteří si monopolizovali výklad reality začínají propadat hysterii. Pokud totiž do veřejného prostoru proniknou ve větší míře i jiné pohledy a názory, mohou se tito redaktůrci v plné nahotě ukázat jako tendenční a naprosto nedůvěryhodní, ne-li rovnou jako manipulátoři a lháři.

Bude-li tento proces skutečně očistný formou padni komu padni, bude to jen dobře. Ale historie nás varuje, že každý mocný, od politika po obchodníka sleduje především své zájmy a za zájmy celku jen schovává svoji strategii k rozmnožení svého majetku a moci.