Motorismus a lov zvěře jsou lepší, než ochrana přírody!
Přátelé, řekněme si to na rovinu. Příroda je tady pro nás, ne my pro ni. Jestliže si někdo za své, těžce, ale legálně vydělané peníze pořídí loveckou oboru, aby tam zval klienty za bohulibou zálibou sadistického vraždění zvěře za peníze, tak na to má plné právo, stejně jako oboru pro všechny ostatní zavřít. I kdyby snad jeho obora zasahovala do už dávno existující památky UNESCO Lednicko-Valtického areálu a do nově vyhlášené CHKO Soutok. Pan podnikatel celkem střízlivě usoudil, že Lednicko – Valtický areál už asi nikdo nezruší, ale tu obtížnou a nedávno zřízenou Chráněnou krajinnou oblast by mohl. Zvlášť, když má šanci podílet se na vládě a dostal od něj milion korun. Tím někým je strana Motoristé sobě a jejich předseda a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka ujišťuje, že tu střet zájmů není a že i on chce chráněnou krajinnou oblast zrušit a basta. Je to tak čistý a bezelstný mafiánský kapitalismus ala ODS ze začátku devadesátých let, kdy ještě nebyly objeveny maskovací sítě různých „hodnot“! Motoristé mě tím prostě dojali, pravda, spíše k pláči než k úsměvu. Myslíte, že přeháním? Pak si tedy přečtěte černé na bílém, co dotčený velkopodnikatel pan Fabičovič prohlásil:
Fabičovic opakoval, že není odpůrce CHKO. „Jsem jen proti tomu, aby vyhlášená chráněná oblast byla na mých pozemcích,“ líčil.
Inu, co musí strpět kmán, nemusí strpět pán.
Ale vážně:
Zaprvé si řekněme, proč jsou vůbec chráněné krajinné oblasti zřizovány: Opravdu tu nejde o libovůli státu potažmo „ekoteroristů“ a jejich perverzní touhu škodit podnikatelům. Jde prostě o to, že příroda a krajina, která je právě v České republice na naprosté většině jejího území lidskou činností změněna a degradována k nepoznání, potřebuje zvláštní ochranu alespoň těch území, která se dochovala v nejlepším stavu. Těch území, která obsahují mimořádné množství prvků ekologické stability, jsou rezervoárem biodiverzity a mají i přímý vliv na kvalitu našich životů. A to i pro technokraty, pro které existence zachovalé přírody neznamená vůbec nic: Například CHKO Soutok přírodními hodnotami podobná CHKO Litovelské Pomoraví představuje v dobách povodní obrovský přírodní „poldr“, který zadrží neskutečné množství vody a distribuuje je v následujících dobách dál do ekosystému. A samozřejmě i do podzemních vod, které jsou využívány třeba jako zdroje pitné vody.
Velkoplošná ochrana „Moravské Amazonie“, jak se Soutoku přezdívá byla po dlouhé desítky let jedním z největších dluhů Česka vůči své přírodě a krajině. Z hlediska přírodních hodnot je oblast CHKO Soutok dokonce takového významu, že by si zasloužila i kategorizaci Národní park, ale od toho bylo upuštěno. Není tedy pravdou, že by se zájmům místních podnikatelů už neučinil velmi zásadní ústupek.
Zadruhé, je absurdní tvrdit, že zájem nějakého podnikatele na provozování chovné obory pro zvěř je vyšší, než celospolečenský zájem ochrany přírody. Motoristé vyvěsili v Lanžhotu obří plakáty „Lanžhot bez CHKO“. Stačí ovšem jediný pohled do mapy, aby bylo zřejmé, že Lanžhot tak jako tak v CHKO není.
Ale pojďme dál: V CHKO Soutok se nenachází nejen žádné město, ale dokonce ani žádná vesnice! To je v České republice při její hustotě zalidnění přímo zázrak. Žádná lidská činnost provozovaná na tomto území zkrátka nemůže převýšit celospolečenský zájem na existenci CHKO.
Občané České republiky se ve své většině rozumně a zodpovědně brání škodlivým nesmyslům typu Green Dealu, Fit for 55 a dalších rádoby ekologických šílenství diktovaných úzkými lobbistickými skupinami skrze nadnárodní evropské struktury. Měli by však proti ve své podstatě nijak odlišným lobbistům se stejnou zodpovědností a rozumem bránit zachování toho nejcennějšího ze své přírody a krajiny pro příští generace.
Bohužel však nejen Motoristé, ale i klíčová strana pravděpodobné příští vlády ANO dává jasně najevo, že chce CHKO zrušit. Ani u strany SPD se nedá čekat, že by proti tomu protestovala. Je to čiré barbarství a ne slibovaná racionalita.
Lukáš Burget
