Mobily o 90,- Kč dražší. Děkuje Váš Ochranný svaz autorský.

Zatím neprošla tzv. „daň z internetu“ v podobě nové formy „koncesionářských poplatků“. Ale snad projde alespoň „daň z mobilu“!

Ochranný svaz autorský (OSA), tedy hlavní organizace, které platíme desátky ze skoro všeho, co umí zaznamenávat či kopírovat audiovizuální a softwarová data, nikdy neměla dost. A také dost mít nikdy nebude, stejně jako Česká televize, Český rozhlas a jakákoli organizace, která žije z povinných poplatků a daní. Není tedy divu, že Osa si už hodně dlouho brousí zuby také na daň za to, že jste si dovolili koupit mobilní telefon.

Od roku 2006 platila vyhláška Ministerstva kultury, dle které mají mobilní telefony z tohoto bohulibého snažení Osy výjimku. Jaksi se mělo za to, že telefon slouží primárně k telefonování a ne k šíření a sdílení audiovizuálního obsahu.

Jenže letošního listopadu již Nejvyšší soud rozhodl, že výjimka neplatí. Zkrátka jsme se my všichni, kdo mají mobil /tedy stručně všichni/ přes noc proměnili ve zloděje zlodějské, kteří odtrhují umělcům chléb od úst a zaslouží za to trest. Šlo o rozsudek ve sporu Osy s operátorem Vodafone, kdy se Osa domáhala od Vodafonu počtu dovezených mobilů s jasným cílem využití oné informace. Nejvyšší soud totiž nyní objevil, že od roku 2006 nastal překotný technologický vývoj a mobily už primárně jsou přístroji, které slouží k zhotovení rozmnoženin záznamů. A proto vám napálí poplatek 1,5,- Kč za každý gigabyte paměti, který mobil má, ale nebojte se, maximálně 90,- Kč za přístroj, je to jasné?

Mimochodem, nezjistí se, že technologickým vývojem prošla i velikost paměti a nebude „pro umělce“ spravedlivější ty sazby navýšit? To už by, přátelé, i nákup levného mobilu, který má běžně 256 GB paměti, byl kvůli Ose na rozbití většího prasátka s drobnými.

Citujme dále z výše linkovaného článku:

„Podle NS sice vyhláška ministerstva kultury operuje s výjimkou pro mobilní telefony, avšak je třeba ji vykládat „eurokonformně“, tedy v souladu s evropskými normami a aktuální judikaturou Soudního dvora EU.“

A jaké ty evropské normy a judikatury jsou, s tím už má občan bohaté zkušenosti. Je-li možné občana omezit, buzerovat, legálně okrást s jakkoli nesmyslným a nemorálním zdůvodněním, pak je to eurokonformní. Tento rozusudek je zkrátka další indicií k podezření, že moc politická, soudní a nově i mediální jsou až mafiánským způsobem propojeny proti zájmům (a peněženkám) občanů.

Ostatně, těch 90,- Kč vůbec nemusí být největší položka v navýšení cen mobilních telefonů. Od příštího roku chce EU po výrobcích mobilů jednak nálepku se spotřebou a životností baterie a jednak dlouhý seznam povinných technických specifikací, které přístroje distribuované na území byrokratického Eurosojuzu musí mít. Co myslíte, zaplatí to výrobci ze své kapsy, nebo spotřebitelé z té své?

Ale zpět k výroku Nejvyššího soudu: Do skutečného světa je tedy opět přenesena anekdota s dědečkem, kterého soudí za domácí výrobu lihovin a dědeček chce, aby ho odsoudili také za znásilnění, protože prokazatelně vlastní přístroj pro danou činnost.

Zde je však s legrací konec. Poslední, kdo může to rozhodnutí zvrátit, je Městský soud v Praze, kam po rozsuduku ÚS ta kauza opět míří. Ovšem Městský soud v Praze musí rozhodnout v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu.

Nebo počkejte, ne. Poslední instancí, na kterou se můžeme obrátit je přece Pirátská strana, vždyť Piráti začínali jako ochránci uživatelů a šiřitelů digitálního obsahu!

Ale promiňte, já jsem slíbil, že už si z Vás nebudu dělat legraci.

P.S: Rok 2013: Piráti radí, jak se vyhnout platbám OSA

To byly tenkrát časy, co?