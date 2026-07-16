Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mluvte s AI slušně!

AI je stroj, robot, přikazujete mu a on má sloužit. K čemu nějaké zdvořilosti? Nemá duši tělo, pocity. Nebo je to složitější?

Už legendární vědec, vizionář a spisovatel sci-fi Arthur C. Clarke varoval ve svých dílech zabývajících se komunikací mezi člověkem a jím vytvořenými umělými, inteligencí nadanými služebníky před sklony člověka přistupovat k takovému stroji jak k otrokovi, kterému stisknutím tlačítka přikážeme, aby pracoval a opětovným stiskem tlačítka mu přikážeme, aby „umřel“.

Clarke si byl velmi dobře vědom toho, že komunikace člověka s takto pokročilým strojem schopným napodobovat jeho psychickou a intelektuální podstatu formou příkazů „Udělej!“ by se zpětně propsalo do společnosti lidí stejně jako neforemný rukopis přes kopírovací papíry do papírů dalších. První kopírák je skvělý a umně napodobuje tahy Vaší propisky. Ten druhý je na tom hůře – a tak dále. Vložte však třeba pátý kopírák do skeneru a požádejte počítač, aby Vám přepsal rukou napsaný text třeba do formátu pdf. Půjde mu to skvěle! Avšak požádejte počítač /nějaký chytřejší program/, aby se skenem pracoval pouze jako s obrazem a zakažte mu, aby jakkoli rozpoznával text. Půjde mu to už po několika stále méně zřetelných kopiích a poté stop vaší propisky na další papíry stále hůře a začne se věnovat více než Vašemu rukopisu ostatním obrazovým informacím.

Důvod je zřemý: Jako písmo jsme si historicky zvolily neomylné grafické symboly čitelné i za těch nejtěžších podmínek. Stejně tak však mluvenou řeč. Tu vědomě či nevědomě doprovázíme gesty, která mohou obsahovat třeba tři čtvrtiny našeho sdělení, ačkoli logicky-kognitivní funkce mozku protějšku se snaží analyzovat pouze jejich informační podstatu. Náš mozek poté provádí syntézu obojího. Avšak odepřeme-li mu jednu nebo druhou část našeho projevu, nutně dochází ke zkreslení, ač by se autor projevu i jeho příjemce snažili sebevíce. Je to také jeden z důvodů, proč byl Homo sapiens předurčen vynalézt matematiku či fyziku. Jejich symboly jsou konkrétní a velmi odolné proti zkreslení jakýmkoli způsobem jejich projevu, či jakýmkoli použitým jazykem. Konečná jednoduchost střídání jedniček a nul a jejich fyzikálního obrazu v elektronice a informačních technologií byla jedním z největších vynálezů lidstva.

Nyní však, s tou vychvalovanou i zlořečenou umělou inteligencí dochází k opačnému procesu. Když s ní mluvíme, nepíšeme jí matematické rovnice, ani se nepokoušíme vytvořit algoritmus a na základě nějakého počítačového jazyka (Zdravím Vás, Pascale, Céčko a spoustu dalších!) formulovat konkrétní požadavek. Bavíme se s tou AI jako s kamarádem na ulici nebo neznámou paní ve frontě u pokladny.

Ale zkuste požádat o obnovení původní grafické podoby předlohy. Zde mnohem dříve narazí kosa na kámen. Podobně jako to známe u „zoomování“, tedy přibližování vzdálených objektů vyfotografovaných mobilním telefonem s použitím téhož pevného objektivu a obrazového senhoru. Tam se rekonstrukcí pravděpodobných dat ze stále menšího podílu dat skutečných bude software telefonu potýkat se stále méně řešitelným problémem: Jak z toho mála dat vytvořit uvěřitelný obraz?

Autor: Lukáš Burget | čtvrtek 16.7.2026 20:33 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Další články autora

Lukáš Burget

Čas jde od IT po AI a my s ním: Část první

Svět bez internetu a informačních technologií je pro mnoho současných lidí něčím nepochopitelným, ba nepředstavitelným. Stejně jako lidé z doby před tím...

1.7.2026 v 12:27 | Karma: 7,86 | Přečteno: 118x | Diskuse | Společnost

Lukáš Burget

Jaký je ten nejlepší kytarový riff v historii?

On samozřejmě neexistuje, stejně jako neexistuje nejlepší skladba, ať už jakéhokoli žánru. Ale to hledání toho „nejlepšího“ je krásné skoro jako hudba sama.

27.6.2026 v 12:37 | Karma: 11,63 | Přečteno: 238x | Diskuse | Kultura

Lukáš Burget

Kdo může za zabití malé Viktorky? My všichni.

Jako strašidlo, se kterým nikdo nechce nic mít obchází českou společnost zrůdný případ soudního svěření dítěte do rukou otce, který je nakonec zabil. V té věci zavíralo oči až příliš mnoho lidí. Přidáme se k nim?

26.6.2026 v 0:58 | Karma: 17,32 | Přečteno: 249x | Diskuse | Společnost

Lukáš Burget

Ne, prezident opravdu nemá právo vést delegaci na summitu NATO

Bleskurychlé rozhodnutí Ústavního soudu o „předběžném opatření“, kteréžto je kuriózní v tom, že „předběžně“ rozhoduje zásadní otázku celé věci, nic takového opravdu neříká, ač to prezident tvrdí.

25.6.2026 v 14:08 | Karma: 31,02 | Přečteno: 833x | Diskuse | Politika

Lukáš Burget

Dáma v nejlepších letech

Lidé ji říkají „Deep Blue“, nikdo neví proč, ale kvůli jejím modrým očím určitě ne. Je jí kolem padesáti a je velice šaramantní.

20.6.2026 v 22:40 | Karma: 11,20 | Přečteno: 213x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie
Další články autora

Nejčtenější

Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.
vydáno 10. července 2026

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
14. července 2026  15:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
vydáno 15. července 2026

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...
10. července 2026  10:01

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...

Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty

Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a...
15. července 2026

Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...

V Praze na Proseku se převrátil jeřáb. Dopravu zablokoval na osm hodin

Pád jeřábu v Prosecké ulici v Praze 9. (16. července 2026)
16. července 2026  10:02,  aktualizováno  20:54

V Prosecké ulici v Praze 9 se ve čtvrtek dopoledne převrátil autojeřáb a strhl trolejbusové...

Rybářské závody lákají na pořádný úlovek. Léto nabídne desítky akcí, některé jsou zdarma

Na Berounce jsou krásné výhledy. Například u Zvíkovce.
16. července 2026  19:52

Noční závody, dětská klání, ženský memoriál i čtyřiadvacítka dvojic. Druhá polovina prázdnin...

Hradec Králové má po roce kolaudaci opravené školy, děti se do ní 1. září vrátí

ilustrační snímek
16. července 2026  18:09,  aktualizováno  18:09

Město Hradec Králové má kolaudační rozhodnutí na opravenou základní a mateřskou školu v Malšově...

Opozice v Mariánských Lázních chce zrušit zakázku na byty za 215 milionů Kč

ilustrační snímek
16. července 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

Kvůli výběrovému řízení na stavbu bytových domů Třešňovka za více než 215 milionů korun bude v...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lukáš Burget

  • Počet článků 322
  • Celková karma 20,47
  • Průměrná čtenost 2179x
Přicházím za Vámi jako ten, kdo se rád dívá při procházkách po kopcích i ulicích, jako ten, kdo rád čte beletrii i zprávy a jako ten, kdo rád poslouchá hudbu, ač zahrát ji neumí.

O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.