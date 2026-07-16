Mluvte s AI slušně!
Už legendární vědec, vizionář a spisovatel sci-fi Arthur C. Clarke varoval ve svých dílech zabývajících se komunikací mezi člověkem a jím vytvořenými umělými, inteligencí nadanými služebníky před sklony člověka přistupovat k takovému stroji jak k otrokovi, kterému stisknutím tlačítka přikážeme, aby pracoval a opětovným stiskem tlačítka mu přikážeme, aby „umřel“.
Clarke si byl velmi dobře vědom toho, že komunikace člověka s takto pokročilým strojem schopným napodobovat jeho psychickou a intelektuální podstatu formou příkazů „Udělej!“ by se zpětně propsalo do společnosti lidí stejně jako neforemný rukopis přes kopírovací papíry do papírů dalších. První kopírák je skvělý a umně napodobuje tahy Vaší propisky. Ten druhý je na tom hůře – a tak dále. Vložte však třeba pátý kopírák do skeneru a požádejte počítač, aby Vám přepsal rukou napsaný text třeba do formátu pdf. Půjde mu to skvěle! Avšak požádejte počítač /nějaký chytřejší program/, aby se skenem pracoval pouze jako s obrazem a zakažte mu, aby jakkoli rozpoznával text. Půjde mu to už po několika stále méně zřetelných kopiích a poté stop vaší propisky na další papíry stále hůře a začne se věnovat více než Vašemu rukopisu ostatním obrazovým informacím.
Důvod je zřemý: Jako písmo jsme si historicky zvolily neomylné grafické symboly čitelné i za těch nejtěžších podmínek. Stejně tak však mluvenou řeč. Tu vědomě či nevědomě doprovázíme gesty, která mohou obsahovat třeba tři čtvrtiny našeho sdělení, ačkoli logicky-kognitivní funkce mozku protějšku se snaží analyzovat pouze jejich informační podstatu. Náš mozek poté provádí syntézu obojího. Avšak odepřeme-li mu jednu nebo druhou část našeho projevu, nutně dochází ke zkreslení, ač by se autor projevu i jeho příjemce snažili sebevíce. Je to také jeden z důvodů, proč byl Homo sapiens předurčen vynalézt matematiku či fyziku. Jejich symboly jsou konkrétní a velmi odolné proti zkreslení jakýmkoli způsobem jejich projevu, či jakýmkoli použitým jazykem. Konečná jednoduchost střídání jedniček a nul a jejich fyzikálního obrazu v elektronice a informačních technologií byla jedním z největších vynálezů lidstva.
Nyní však, s tou vychvalovanou i zlořečenou umělou inteligencí dochází k opačnému procesu. Když s ní mluvíme, nepíšeme jí matematické rovnice, ani se nepokoušíme vytvořit algoritmus a na základě nějakého počítačového jazyka (Zdravím Vás, Pascale, Céčko a spoustu dalších!) formulovat konkrétní požadavek. Bavíme se s tou AI jako s kamarádem na ulici nebo neznámou paní ve frontě u pokladny.
Ale zkuste požádat o obnovení původní grafické podoby předlohy. Zde mnohem dříve narazí kosa na kámen. Podobně jako to známe u „zoomování“, tedy přibližování vzdálených objektů vyfotografovaných mobilním telefonem s použitím téhož pevného objektivu a obrazového senhoru. Tam se rekonstrukcí pravděpodobných dat ze stále menšího podílu dat skutečných bude software telefonu potýkat se stále méně řešitelným problémem: Jak z toho mála dat vytvořit uvěřitelný obraz?
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O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.