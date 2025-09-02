Ministr Rakušan tuší kompromitující nahrávku!
Pan ministr je prý zvědavý, co na něho vymysleli. Já jsem spíše zvědavý na to, zda se taková nahrávka objeví, co bude obsahovat a jak bude věrohodná. Na pana Rakušana se dle jeho vlastního tvrzení chystá kompromitující nahrávka, která má mít něco společného s kauzou „Dozimetr“, ve které jsou členové jeho strany, avšak nejen oni, namočeni až po uši. Někteří bohužel až po hrob.
Různé „nahrávky“ či spíše kompromitující, nebo ještě spíše rádoby kompromitující materiály se s železnou pravidelností bohužel objevují před každými volbami. Neexistencí nějakého kompromitujícího materiálu si nemůže být jista žádná strana, což je samo o sobě po hříchu kompromitující pro všechny strany.
Nicméně, aby bylo voličstvu oznámeno s předstihem, že se teprve nějaké kompro tady a teď chystá a brzy bude vypuštěno, na to je třeba skutečného genia loci, či spíše génia moci. Někdo, kdo se tak moc obává o svoji moc zkrátka už dopředu vypustí fámu o fámách, aby pak bylo vše také jen fáma.
Pan ministr se ovšem dopředu pojistil i jinými způsoby. Například svolal manifestaci demokratických sil, přičemž demokraté jsou Starostové a nezávislí, tak trochu i zbytek SPOLU, ačkoli pan Rakušan chce být premiér a nedemokraté jsou všichni ostatní. To jen kdyby tomu někdo nerozuměl. Komunikační karty totiž vydává plukovník Foltýn a ten bohužel neposlouchá přímo rozkazy pana Rakušana, ale pouze ty tak trochu méně demokratické. Zatím pan plukovník nevydal žádnou komunikační kartu k jistému svému malému opomenutí z minulosti, ale to je ve víru událostí jen vytahování nepodstatných věcí z nepodstatné minulosti. Asi tak, jako když pan Rakušan už dávno nevytahuje šifrovaný mobil, ostatně nikdy ho nepoužil a dal ho na hraní dětem.
Nepochybuji o tom, že politická konkurence je schopna si na oponenty vymyslet všemožná svinstva. Maně vzpomínám na „kauzu“ bývalého premiéra Jiřího Paroubka a snahy některých médií spojit ho s pedofilním bodyguardem.
Poté, co včera agresivní individuum zaútočilo holí na předsedu nejsilnější opoziční strany a bývalého premiéra Andreje Babiše bychom se asi neměli divit téměř ničemu.
Ovšem – chtějme znát fakta. Podlý útok na pana Babiše se bez jakýchkoli pochybností odehrál. Pokud se odehraje nějaký útok na pana Rakušana ve sféře virtuální, budou pozice tvrzení „nepochybně se tak stalo“ a tvrzení „jen to jen křivé obvinění“ nebezpečně relativní, jak už to ve virtuálním prostoru bývá.
Deepfake – to s technologickým rozvojem může zaútočit na kohokoli. Buďme tedy obezřetní při hodnocení toho, co se takto událo. Buďme však ještě více obezřetní před tím, kdo tvrdí, že se tak teprve stane.
Občané – dojděme pokud možno bez jakýchkoli dalších útoků k volbám. Koalice i opozice už na sebe ve svých kampaních útočí více než dostatečně a pokud v tom vytrvají, pak se možná budou divit, kolik ztracených hlasů oba tábory získaly jen tím, že voliče znechutily.
Lukáš Burget
