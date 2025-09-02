Ministr Rakušan tuší kompromitující nahrávku!

Konečně je ve volební kampani alespoň jeden napínavý prvek. Tedy kromě toho, jak volby dopadnou, samozřejmě. Dozimetr pana Rakušana se při tom tušení zbarvil do ruda, což nevěstí nic dobrého!

Pan ministr je prý zvědavý, co na něho vymysleli. Já jsem spíše zvědavý na to, zda se taková nahrávka objeví, co bude obsahovat a jak bude věrohodná. Na pana Rakušana se dle jeho vlastního tvrzení chystá kompromitující nahrávka, která má mít něco společného s kauzou „Dozimetr“, ve které jsou členové jeho strany, avšak nejen oni, namočeni až po uši. Někteří bohužel až po hrob.

Různé „nahrávky“ či spíše kompromitující, nebo ještě spíše rádoby kompromitující materiály se s železnou pravidelností bohužel objevují před každými volbami. Neexistencí nějakého kompromitujícího materiálu si nemůže být jista žádná strana, což je samo o sobě po hříchu kompromitující pro všechny strany.

Nicméně, aby bylo voličstvu oznámeno s předstihem, že se teprve nějaké kompro tady a teď chystá a brzy bude vypuštěno, na to je třeba skutečného genia loci, či spíše génia moci. Někdo, kdo se tak moc obává o svoji moc zkrátka už dopředu vypustí fámu o fámách, aby pak bylo vše také jen fáma.

Pan ministr se ovšem dopředu pojistil i jinými způsoby. Například svolal manifestaci demokratických sil, přičemž demokraté jsou Starostové a nezávislí, tak trochu i zbytek SPOLU, ačkoli pan Rakušan chce být premiér a nedemokraté jsou všichni ostatní. To jen kdyby tomu někdo nerozuměl. Komunikační karty totiž vydává plukovník Foltýn a ten bohužel neposlouchá přímo rozkazy pana Rakušana, ale pouze ty tak trochu méně demokratické. Zatím pan plukovník nevydal žádnou komunikační kartu k jistému svému malému opomenutí z minulosti, ale to je ve víru událostí jen vytahování nepodstatných věcí z nepodstatné minulosti. Asi tak, jako když pan Rakušan už dávno nevytahuje šifrovaný mobil, ostatně nikdy ho nepoužil a dal ho na hraní dětem.

Nepochybuji o tom, že politická konkurence je schopna si na oponenty vymyslet všemožná svinstva. Maně vzpomínám na „kauzu“ bývalého premiéra Jiřího Paroubka a snahy některých médií spojit ho s pedofilním bodyguardem.

Poté, co včera agresivní individuum zaútočilo holí na předsedu nejsilnější opoziční strany a bývalého premiéra Andreje Babiše bychom se asi neměli divit téměř ničemu.

Ovšem – chtějme znát fakta. Podlý útok na pana Babiše se bez jakýchkoli pochybností odehrál. Pokud se odehraje nějaký útok na pana Rakušana ve sféře virtuální, budou pozice tvrzení „nepochybně se tak stalo“ a tvrzení „jen to jen křivé obvinění“ nebezpečně relativní, jak už to ve virtuálním prostoru bývá.

Deepfake – to s technologickým rozvojem může zaútočit na kohokoli. Buďme tedy obezřetní při hodnocení toho, co se takto událo. Buďme však ještě více obezřetní před tím, kdo tvrdí, že se tak teprve stane.

Občané – dojděme pokud možno bez jakýchkoli dalších útoků k volbám. Koalice i opozice už na sebe ve svých kampaních útočí více než dostatečně a pokud v tom vytrvají, pak se možná budou divit, kolik ztracených hlasů oba tábory získaly jen tím, že voliče znechutily.

Autor: Lukáš Burget | úterý 2.9.2025 19:31 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Další články autora

Lukáš Burget

Takže dnes útok holí? A střílet se u nás prosím začne kdy?

Abych se na to duševně připravil a eventuálně a ač nejsem politik též přikoupil neprůstřelnou vestu, kdybych šel zrovna kolem. Ačkoli proti zmlácení holí patrně účinná nebude.

2.9.2025 v 8:00 | Karma: 26,18 | Přečteno: 482x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Burget

Odpálili Nord Stream Ukrajinci, nebo Ukrajina?

To by měla být zásadní otázka dalšího vyšetřování. Ale stejně důležitou otázkou je, zda vůbec lze čekat její objasnění. Politické tlaky ze všech stran budou možná neúnosné.

28.8.2025 v 15:00 | Karma: 31,97 | Přečteno: 659x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Burget

Časová osa k volbám: Lepší než má Eva, ačkoli jen hádám!

Vážení čtenáři, nabízím Vám svůj pohled na nadcházející volby. Nebudou to ty Jediné, Poslední, Teď a nebo Nikdy, jak se Vás všichni snaží přesvědčit. Budou to prostě volby. Tak tedy - volme!

22.8.2025 v 6:00 | Karma: 22,11 | Přečteno: 428x | Diskuse | Ostatní

Lukáš Burget

Podvod rybáře Jakuba Vágnera odhalen!

Naše sekce investigativní žurnalistiky přináší šokující pohled do zákulisí jedné z českých celebrit - rybáře Jakuba Vágnera a jeho prý rekordních úlovků sumců každé dva týdny.

18.8.2025 v 18:15 | Karma: 16,77 | Přečteno: 1217x | Diskuse | Ekonomika

Lukáš Burget

Potřebujeme drag queen ve veřejnoprávní televizi?

Pochopitelně, podstatnější je otázka, zda vůbec potřebujeme veřejnoprávní televizi, ale když už ji máme a mnozí nedobrovolně platíme, tak jsou věci, které od ní čekáme a které nikoli.

15.8.2025 v 16:00 | Karma: 32,76 | Přečteno: 686x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru

1. září 2025  8:40

Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země...

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

29. srpna 2025  8:28

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye...

Peking pod uzávěrou, Si chystá velkou vojenskou přehlídku. Objeví se nové zbraně

2. září 2025  19:40

Čínské hlavní město Peking se chystá na velkou vojenskou přehlídku, která se bude konat ve středu...

Ministerstvo války nebo přesun velení vesmírných sil. Trump opět chce něco říct

2. září 2025  19:36

Prezident Spojených států Donald Trump vystoupí se „vzrušujícím“ projevem, avizoval Bílý dům. Podle...

Další Trumpova blamáž? Národní garda je v Los Angeles nelegálně, rozhodl soud

2. září 2025  17:16,  aktualizováno  19:21

Nasazení Národní gardy vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa během protestů a...

Na Kladensku pobodal mladík svého vrstevníka, zraněného do nemocnice dopravil vrtulník

2. září 2025  19:01

V rodinném domě v Chržíně na Kladensku pobodal čtyřiadvacetiletý muž svého vrstevníka. Zraněného...

Lukáš Burget

  • Počet článků 284
  • Celková karma 28,01
  • Průměrná čtenost 2386x
Přicházím za Vámi jako ten, kdo se rád dívá při procházkách po kopcích i ulicích, jako ten, kdo rád čte beletrii i zprávy a jako ten, kdo rád poslouchá hudbu, ač zahrát ji neumí.

O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.