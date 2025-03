Ministerstvo vnitra: Budeme Vás špehovat, abychom ochránili Vaše soukromí!

Ano, to mají v plánu Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo vnitra. Ale jestli se toho bojíte, nejste dostatečně odolní proti rozdělení a panování, jak by Vás poučil ministr Rakušan.

Připomíná Vám to heslo „Válka je mír!“ z románu 1984 George Orwella? Ano, je to stejně absurdní. Nebo třeba tak absurdní, jako příprava mezinárodního klimatického summitu v amazonském Belému, kvůli kterému se prales kácí o sto šest, aby bylo místo na silnice a další infrastrukturu.

Ale zpět do českých luhů a hájů. V nich se urodil nápad Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministrstva vnitra, který stručně řečeno zavede, aby poskytovatelé připojení k internetu sbírali nejen údaje o tom, koho připojují, ale i kam připojují, jak často a na jak dlouho. Jistého vrcholu nejen absurdity, ale i drzosti pak dosahuje toto vyjádření dotčených orgánů:

Připravovaný materiál však argumentuje tím, že uchováním cílové IP adresy „se zajistí možnost předávat údaje ze strany operátorů pouze o relevantní komunikaci a minimalizovat tak předávání údajů o dalších účastnících, čímž se zvýší ochrana osobních údajů, zlepší a zrychlí se přesnost reakce na právní požadavky.“

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministerstvo-vnitra-prumyslu-obchodu-kontrola-internetu.A250313_085104_domaci_ikro

Prostě budou šmírovat, aby nemuseli tolik šmírovat. A navíc je to pro dobrou věc. Asi tak něco jako ruský Roskomandzor, který začínal jako úřad pro boj s nelegálním obsahem a zločinem na internetu a dnes je z něj synonymum pro kontrolu ruského internetového prostředí totalitní státní mocí.

Ale my se nemusíme ničeho bát a musíme svorně věřit, že to nebude zneužito. Ostatně, ministr vnitra Vít Rakušan přece touží vybudovat společnost odolnou proti rozděl a panuj. Ta data, která o nás budou provideři ukládat, bude mít policie k dispozici jen tehdy, když se bude něco vyšetřovat. Zkrátka tomu věřte, bude to vše bezpečné jako zakázky pro Motol i se všemi bezpečnostními prověrkami zúčastněných.

Ale zpět od ironie k střízlivé realitě: Zločinci se specializují na dvě věci: Na to, aby své zločiny uměli provést a na to, aby je uměli skrýt před zákonem (jak možná čtvrt století dokázala tajit mafie kolem zakázek pro nemocnici Motol). Skrýt skutečného odesílatele a příjemce komunikace je v prostředí internetu samozřejmě to první, co zločinci činí. Navrhovaná právní úprava tedy doplatí v prvé řadě na bezúhonné občany nebo na zločince naprosto neschopné a tudíž málo nebezpečné, eventuálně dokonce na ty, kteří se obětí zločinu stanou. Jakmile existuje někým zaznamenávaná databáze jakýchkoli údajú o uživatelích, je extrémně náchylná k vyzrazení do nepovolaných rukou. Kolikrát se to již stalo! Prodejce tohoto zboží ho může zpeněžit za impozantní sumu a přitom se tvářit, že k tomu nedošlo. V případě státních institucí se tak může tvářit ještě úspěšněji. A právní úprava umožňující kontrolovat obyvatelstvo je první podmínkou nástupu totality jako systému zločinného vůči všem občanům. Něco takového může chtít buď ten, kdo totalitu chce zavést, nebo ten, kdo již tak učinil a chce ji pojistit. Třetí možnost připouštím jen teoreticky: Může to chtít též naiva, který „to myslí dobře“ a netuší, že tak připraví zákonnou půdu pro jakéhokoli diktátora v budoucnu.

Já odmítám, aby v této zemi vládnul kdokoli z těchto tří.

A na závěr upozorňuji: Tady se jedná o návrh pouhé vyhlášky. Trápí se vůbec její navrhovatelé tím, že je v přímém rozporu s listovním tajemstvím, garantovaným naším nejvyšším právním principem, tedy Ústavním pořádkem? (Konkrétně Listinou základních práv a svobod)