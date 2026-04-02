Marné naděje „až odejde Trump, až odejde Putin...“ a skutečná naděje velikonoční
Ať už jsme fanoušky nebo odpůrci amerického prezidenta Donalda Trumpa, měli bychom si nalít čistého vína. Tak jako minulá česká vláda třeba nákupem amerických F-35 učinila z hlediska posilování obranyschopnosti naší země katastrofální, ale závazné a nezrušitelné rozhodnutí, tak rozhodnutí celosvětové závažnosti činí třeba pánové Putin či Trump. Už zkrátka v dohledné době nepůjde rozhodnout v téže věci znovu a jinak, bude to třeba brát jako fakt a vypořádat se s tím. Pan Putin po své agresi nechal zapsat části Ukrajiny do ústavy Ruska jako nedílnou součást ruského území. V nejbližších desetiletích nelze očekávat, že by se v ruském národě našel převažující hlas k tomu, aby to bylo změněno, ani nelze čekat, že by Evropa riskovala jaderné převálcování Ruskem, pokud by to chtěla změnit. Jakýkoli příští vládce Ruska, i kdyby to snad byl demokrat, pacifista a člověk vysoké osobní morálky, bude veřejností tlačen k tomu, aby to, co stojí v ústavě, platilo i fyzicky.
Podobně zajímavé nápady má americký prezident Trump, aktuálně si kromě mrazivých pustin Grónska činí zálusk i na prosluněné pláže Kuby. Jistým uklidněním budiž fakt, že USA, ač v sociálním rozkladu, si stále zachovávají strukturu demokraticky řízené země a většina obyvatel zatím nejeví nadšení z kradení cizích území v režii hvězd a pruhů.
Poslední angažmá pana Trumpa v Íránu (kongres USA to neschválil, proto toto válečné tažení opět personifikuji na prezidenta) se může stát jedním z nejzávažnějších. Po opakovaných ujištěních, že Írán je již zcela odzbrojen a žadoní o podpis mírové smlouvy jsme panem Trumpem zase ujišťováni o tom, že ještě ne, a že je třeba ještě dalších několika týdnů, aby „poslal tu zemi do doby kamenné, kam patří“, což je mimochodem tak roztomilé vyjádření, jakého se nedopustil ani pan Putin vůči Ukrajině.
Tak či onak, stejně jako spálená země se sadistickým Tálibánem v čele, která zůstala po amerických osvobozovačně-demokratizačních pokusech v Afghánistánu, může dojít k témuž na ekonomické i civilizační křižovatce v Perském zálivu, Evropě mnohem nebezpečněji bližší. Aktuální íránská blokáda Hormuzského průlivu, což je dávno předvídatelná páka íránského režimu proti invazi současného typu, může být oproti dlouhodobým důsledkům celé té vojenské akce jen krátkodobým zvýšením horečky při chronické nemoci.
Kdybych byl modlář jako Trumpův ministr obrany Hegseth, který v Bílém domě za vítězství amerických zbraní zavádí náboženské seance na úrovni někde mezi maorským tancem Haka a přísahou věrnosti německému Führerovi, tak bych se též modlil za to, aby pán Bůh ve svém neskonalém milosrdenství všem takovým magorům nafackovati ráčil. Leč beru si k srdci slova aktuálního papeže, ironií osudu též Američana, který jim a evidentně Trumpovi mezi prvními poslal jasný vzkaz , že pán Bůh nevyslyší modlitby těch, kdo v jeho jménu začínají války.
Po Trumpovi může nastoupit do vedení USA třeba kříženec Obamy s Bidenem, ale bude muset pracovat s dědictvím nenávisti a nedůvěry, které pan Trump vzbudil na bezpočtu míst světa. Jenže po Trumpovi Spojeným státům zbude také řada morálně kontroverzních (třeba ukrajinské či grónské nerostné suroviny), ale zjevně ekonomicky lákavých příležitostí. Jestliže nástupce bude člověk pragmaticky uvažující, a já jsem přesvědčen, že v zásadě je to každý vedoucí představitel každé velmoci, dokud velmocí vůbec je, tak se rychle začne orientovat na tuto část onoho dědictví. Jakákoli cesta k němu se bude voličům prezentovat opět jako nějaké šíření míru a demokracie. Ostatně, i v maličké České republice formou tzv. „hodnotové politiky“, minulé vládě toto pokrytectví vydrželo až do konce a statisíce lidiček následuje fanatika Hegsethova typu na jeho družbách umělců s pracujícími a festivalech politické písně na Letné. Maličkým rozdílem mezi americkými a těmito českými představiteli je pouze to, že americké „hodnoty“ slouží Americe, zatímco ty české Česku neslouží.
Nezmění se ani demografické důsledky migrační politiky evropských představitelů, jako byla Angela Merkelová, přičemž ta už dávno kancléřkou není. Bohužel kancléři, kteří nastupují po ní, v těchto věcech neznamenají absolutně žádný posun. Připravme se na tuto možnost i v případě nástupce pana Trumpa!
Zdaleka ne každé dědictví minulosti je však bezvýchodné. V roce 1989 se naše země potýkala se strukturou ekonomiky vzniklou nikoli z našich potřeb, nýbrž z velké části z ideologických důvodů a požadavků země, která nás měla v prakticky koloniální moci – Sovětského svazu. Ve stejné situaci jsme nyní ve vztahu k požadavkům Německa a Evropské unie. A stejně jako tehdy i dnes máme stále šanci ničení naší země zastavit. Stejně jako tehdy i dnes centrum té moci upadá a blíží se naše historická šance.
Třeba je čas o tom uvažovat právě nyní, když přicházejí Velikonoce, kdy si křesťané připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Snad nebude okázale modlářské, nabídnu-li svým čtenářům inspiraci Jeho příběhem pro současnost i budoucnost.
Lukáš Burget
Zákon „proti“ neziskovkám uvedl česká média do stavu hysterie
Od Seznam Zpráv přes Forum 24 až po Deník N se šíří mediální hysterie ohledně přípravy zákona, který by ukládal politickým neziskovkám placeným ze zahraničí odhalit svoje personální a finanční zázemí.
Lukáš Burget
Ománská soutěž krásy
Je dobře, že i v současných pohnutých dobách se ten region věnuje soutěžím o nejkrásnější stvoření a pohledem na jejich ladné křivky dává zapomenout na útrapy války, které na ně doléhají.
Lukáš Burget
Dopis 99 pragováků, vlastně 781 slovenských umělců českým
Imperialista, dnes označovaný za „krajního pravičáka“ stále hrozí a slovenským umělcům leží na srdci osud těch českých, pokud by přestali být občany povinně dotování třeba skrze Českou televizi.
Lukáš Burget
Zatkli čínského špióna! Vlastně propagandistu. Vlastně novináře.
Čínský občan s novinářskou akreditací od Ministerstva zahraničí byl zadržen a obviněn z „neoprávněné činnosti pro cizí moc“, čímž došlo k prvnímu použití toho paragrafu coby pohrobku krásné liberální demokracie minulé vlády.
Lukáš Burget
Autistická Barbie: Wokeisté, hlupáky dělejte ze sebe, ne z dětí!
Po Barbie nevidomé či s cukrovkou přinesl hračkářský gigant Mattel i panenku autistickou. Plastová slečna ze sluchátky proti ruchům světa, nepřítomným pohledem a hračkou pro uvolnění stresu je dokonalým obrazem naší společnosti.
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová
Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila...
Výtah na radnici v Jirkově právě prochází modernizací
Práce mají trvat přibližně do konce května, stávající výtah bude kompletně odmontován a nahrazen...
Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl
Díky úpravám je prostor přehlednější, modernizované jsou autobusové zastávky a nová jsou parkovací...
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.