Má Česko pomáhat sexuálním pracovnicím kamarádícím s Hamásem, nebo je zavřít?
Tato paní, která se živí jako „psychosomatická sexuální vzdělavatelka“ (v ČR pro to máme odjakživa jednoslovný název) se účastnila plavby „humanitární“ flotily kamarádů Hamásu, tedy propalestinských aktivistů. Flotila prý vezla humanitární pomoc, ovšem ta po zadržení lodí Izraelem nějak nebyla k nalezení. Dokonce i panarabský zpravodajský server Al Jazeera, který v konfliktu Izrael – Gaza samozřejmě stojí na arabské straně zmiňuje pouze „symbolickou“ humanitární pomoc na palubě flotily. O to více je nepochopitelné, kolik politiků se na Izrael obořilo, že brání dodávkám „humanitární pomoci“ do Gazy. Aby bylo jasno: Aktivisté z flotily tvrdili, že vezou jako humanitární pomoc 250 tun jídla a kde nic, tu nic.
Mezi nejhlasitější řvouny patří španělský premiér Pedro Sánchez, který prohlásil, že Izrael v Gaze provádí genocidu a mezi jiným litoval i toho, že k zastavení Izraele nemá Španělsko jaderné zbraně. To jen na okraj, abychom si uvědomili, co nám na západě Evropy spolu s migrací a zapouštěním kořenů arabsko-islámské kultury vyrůstá za nebezpečí. Jestliže toto je dnes vzorek západního politika, etnického Španěla a ateisty, tak čeho se dočkáme zítra od západních politiků s kořeny v uvedené kultuře a náboženství? Velmi dobře se to bohužel rýmuje s explozivním nárůstem antisemitismu hned ve vedlejším Německu, pouhých osmdesát let poté, co byly otevřeny plynové komory, vychladly pece a byly probořeny zdi koncentračních táborů a svět spatřil hrůzy skutečné genocidy a skutečného fašismu, ne jako urážek, které těchto pojmů neznalí křičí na své názorové protivníky místo argumentů.
Ostatně i ona „flotila“ vyplula z Barcelony a na palubě měla jako aktivistku třeba bývalou barcelonskou primátorku. Češka Přikrylová, tak jak stejně bylo naplánováno, ihned po očekávaném zadržení Izraelem spustila povyk a žádala Českou republiku o záchranu z Izraele. Rozumějme: O záchranu z průšvihu, do kterého se dostala vlastním nenávistným fanatismem. Protože žijeme v době a společnosti, kde se komukoli, kdo si začne říkat „aktivista“ a začne vyřvávat o svých „právech“ promptně poskytují žádané služby, i kdyby to snad byla odporná figurka z lidské a morální periferie, tak ji hned v Izraelské base navštívil náš diplomat. Zkrátka z našich daní je poskytován prvotřídní diplomatický servis osobě, která žije ve Švýcarsku a živí se tím, co si raději podrobně přečtěte na jejich stránkách, máte-li na to žaludek. Je zajímavé, že těmito činnostmi je patrně posedlých více těchto „aktivistů“, poněvadž i organizátorka propalestinských demonstrací v Brně křičela
„Mrdám tuhle vládu do prdele!“.
Cituji doslova, abychom si všichni byli vědomi mimořádné osobní úrovně těchto lidiček, za které se samozřejmě musely postavit i takové veličiny jako Amnesty International nebo Human Rights Watch.
Poslední vývoj je takový, že českou občanku Izrael deportoval a nyní se nachází v Jordánsku a Izrael mezitím nachází důkazy, že spojení té flotily s Hamásem je na hlubší úrovni, než osobního přátelství účastníků plavby s teroristy. Ostatní zadržení se postupně dostávají do Evropy evakuačními lety, které jim pochopitelně též platí jejich spoluobčané ze svých daní.
Osoba Přikrylová bude mít patrně snahu vrátit se nikoli do České republiky, proti jejímž zájmům zřetelně vystupuje, nýbrž zpět do Švýcarska. Pokud náš systém spravedlnosti za něco stojí, pak by měl umět této osobě spojení s teroristy dokázat a potrestat ji, když už jí poskytuje diplomatickou pomoc. Snad by to bylo dostatečně výchovné i pro další „aktivisty“, kteří se rozhodnou vykročit – či vyplout – stejným směrem.
V Gaze se mezitím objevuje světlo naděje, a sice na dohodu Izraele s Hamásem, kterou se snaží zprostředkovat americký prezident Donald Trump. Je jasné, co bude Hamás chtít: Propusťte stovky, nebo rovnou tisíce našich teroristů, které vězníte, a my na oplátku propustíme těch snad dvacet nevinných občanů Izraele, kteří v našich kobkách právě dnes dva roky mučení ještě přežili. No a potom bude snad mír a Izrael z něho vyjde v očích různých španělských premiérů jako agresor a viník genocidy, zatímco lid Gazy, pro který bylo zabíjení Židů důležitější, než vlastní chudoba a poroba pod Hamásem, vzejde z konfliktu jako statečný národ. A samozřejmě, s nataženou rukou o „humanitární pomoc“, kterou rozkrade Hamás jako vždy. Desítky tisíc mrtvých dětí, žen i mužů budou připsány Izraeli místo nelidskému a fanatickému uspořádání s kořeny v politickém Islámu, které si obyvatelé Gazy zřídili sami, aniž by je k tomu někdo nutil.
Lukáš Burget
Vážení přátelé, ANO!
Strana Andreje Babiše výrazně zvítězila, protože vybudovala koncept catch-all party, který evidentně v České republice vítězí nad konceptem ideologickým.
Lukáš Burget
Je to naše země a naše volba!
Nejsou to žádné volby o bytí a nebytí, jsou to ale pořád volby, přinejmenším stejně důležité, jako kterékoli od roku 1989. Přijďte, volte a nevymlouvejte se, že nemáte koho volit.
Lukáš Burget
Zdeněk Svěrák před volbami burcuje mladé aneb „Přemluv bábu“ naruby
Klip „Přemluv bábu a dědu“ mladých herců Marthy Issové a Jiřího Mádla se stal legendou spíše v negativním smyslu, snad se jí nestane také aktuální klip Zdeňka Svěráka, neboť tato osobnost si zaslouží jiný druh slávy.
Lukáš Burget
Píšeme všemi deseti už třetí století!
Když jsem byl malý, tak mě jednou babička s dědečkem posadili na stoličku k psacímu stroji, na jehož štítku bylo napsáno „1902“.
Lukáš Burget
Je bývalý nejvyšší pirát Bartoš fanoušek teroristů?
Svět se prostě mění. Když Ivan Bartoš mával vlajkou Antify před léty, neoznačovaly ještě USA tu organizaci za teroristickou...
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády, řekl šéf lidovců Výborný
Aktualizujeme Novým šéfem poslaneckého klubu KDU-ČSL je Tom Philipp. Lidovci budou podle šéfa strany Marka...
Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek
Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž...
Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů
Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních...
Kulatina z převráceného náklaďáku spadla na koleje, vlaky několik hodin stály
Kulatina z převráceného přívěsu nákladního vozu zasypala ráno železniční trať na Sokolovsku. Nehoda...
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...
- Počet článků 292
- Celková karma 26,02
- Průměrná čtenost 2341x
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.