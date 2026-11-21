Limity české krajiny - malé Česko dokáže překvapit!
Geologa či geomorfologa to až tak nepřekvapí. Na malém prostoru, kde se stýká karpatská soustava s Českým masivem, něco mimořádného prostě čeká. Mimochodem, věděli jste, že kdysi byla jednou z vážně míněných teorií o vzniku Českého masivu, který je nápadný pohraničními horami a „plochým“ středem ta, podle které vznikl impaktem obrovského meteoritu? Dnes už samozřejmě víme, že podoba naší vlasti vznikla složitým vývojem a mnoha geologickými procesy v průběhu stovek milionů let. Zvláště u pohraničních hor hrají důležitou roli procesy rozlámání masivu na kry, které byly později vyzdviženy nebo poklesly. A víme také, že kromě karpatské soustavy a Českého masivu protíná velký kus Moravy také pohřbená geologická jednotka „Brunovistulikum“, která vystupuje na povrch třeba v tzv. „Brněnském masivu“ a její stáří překračuje šest set milionů let. Je tedy starší, než první mnohobuněčné organismy na celé Zemi.
Ale nyní se už podívejme na ta „nej“ kraje, kde „bory šumí po skalinách“:
Nejvyšší nepřerušený horský svah:
Čekali byste, že ho najdete v Krkonoších, pod Sněžkou? Nebo snad v Jeseníkách pod Pradědem? Kdepak. Najdete ho v Moravskoslezských Beskydech a to nikoli pod nejvyšší Lysou horou, nýbrž pod druhou nejvyšší horou tohoto pohoří, pod Smrkem. Z vrcholu ve výšce 1276 metrů nad mořem hora na severovýchod i severozápad upadá monumentálním a příkrým svahem o výšce kolem 860 metrů, než se setká s v zásadě zarovnaným terénem v okolí Ostravice a Čeladné. Přímý a naprosto nepřerušený spád mimo vrcholky Smrčku a Malého Smrčku upadá šesti sty padesáti metry do údolí Bučacího potoka, na kterém jsou krásné, ale z důvodu ochrany přírody nepřístupné vodopády.
Pojďme se podívat na mapu, jak toto úbočí vypadá:
Nejhlubší propast – Hranická propast u lázní Teplice nad Bečvou
Již moravský zemský lékař Tomáš Jordán z Klausenburku v roce 1580 napsal:
„…naproti lázni, na druhé straně řeky, hora jest vysoká a příkrá, na kteréžto hory vrchu jest veliká jáma (hrozno na ni hleděti) od vrchu až dolu procházející, jako propast, aneb radše peklo nějaké, do kteréžto před časy lidé na smrt odsouzení metáni bývali.“
A neopomněl dodat pozorování řeky Bečvy:
„Hojným pramenem ta voda se prejští, anobrž i u prostřed řeky (což jsem plavě se přes ní na člunu, spatřil) též okolo obaudvau břehuov, vidíny byly bublénky vody hojitedlné se vypryštiující a nad vodu vyskakující.“
Teplá kyselka zdejšího jedinečného hydrotermálního krasu se zpřístupněnými Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi po tektonických zlomech vytvořila také místy úzký, místy se do větších prostor rozšiřující šikmý komín Hranické propasti. Nebudu rozebírat fascinující historii lidských sestupů do stále větších hlubin toho „pekla nějakého“. Robotickými sondami je dnes její největší potvrzená hloubka 519,5 metru, avšak teoreticky může spadat i do hloubek sedm set a více metrů dle toho, kde začíná zdejší mohutné souvrství vápenitých hornin. Naše nejhlubší propast je už nyní nejhlubší zatopenou sladkovodní propastí na světě!
Na mapě ji najdeme zde:
Nejhlubší kaňon
Také zde se může česká příroda pochlubit alespoň evropským primátem: Kaňon, kterým si Labe prokousalo cestu z Čech do Saska, je se svojí hloubkou nejhlubším pískovcovým kaňonem v Evropě. Česká krajina zde ve své monumentalitě dosahuje krajních mezí: Nejníže položenou obec naší země Hřensko, která klesá k Labi ve výšce 115 metrů nad mořem, lemují mohutné srázy dosahující výšek kolem 300 a více metrů. Fascinující jsou pohledy z Růžové vyhlídky jen kousek nad Děčínem. Pohled z výšky kolem 420 metrů nad mořem k modrému pruhu Labe a na okolní krajinu stolových hor patří k těm, na které se nezapomíná. A jako by tomu nebylo dost, jen kousek dál se vypíná Děčínský Sněžník dosahující dokonce 723 metrů nad tím mořem, do kterého v Hamburku ono Labe ústí. Je to naše nejvyšší stolová hora a král celé oblasti. Jeho strmé útesy kolem vrcholové plošiny jsou při dobrém počasí patrné z vyhlídek v celém severu a severozápadě Čech. Místo map Vám nyní nabídnu fotografii z toho místa, z Drážďanské vyhlídky na severním okraji hory:
A samozřejmě, že Vás neochudím ani o detail Drážďan pořízený teleobjektivem z toho místa – vidíte ho červeně orámované na předchozí fotografii:
A nabídnu Vám i obrázek z druhého okraje hory s nepřehlédnutelnou rozhlednou a Českým středohořím s dominantou Milešovky v pozadí:
A nakonec i snímek těsně po východu slunce, kde z hory vidíme mlhy nad Děčíněm. Na nebi jsou tečky coby ptáci křižující oblohu a na horizontu vlevo nahoře nápadná špička nejvyšší hory na fotce: Ano, je to Ještěd. A ta hora pod siluetou ptáka uprostřed snímku? Ano, je to Ralsko.
Nejvyšší hora – Sněžka
Ta v našem výčtu samozřejmě nemůže chybět. Dle vynikajícího českého geomorfologa profesora Jaroslava Demka je jedním ze znaků velehor jejich výška nad 1600 nadmořských metrů a ne obvykle udávaných 2000 – 2500 metrů. Sněžka tuto hranici tedy „hravě“ překonává číslem 1603,3.
Dovolte mi nyní vzpomenout na kolegy studenty. Ti se v rámci zeměměřičství pro svoji seminární práci vypravili do Krkonoš a teodolity postavenými po večerních pivech na dosti vratkých nohou změřili naši nejvyšší horu jako 1607 metrů vysokou. Poté museli zfalšovat své výsledky, aby vůbec dostali zápočet...
Vlídné počasí Vás na Sněžce často nepotká. Stejně jako mě, když jsem ji v jedné z mnoha návštěv mohl vyfotografovat jen ve chvíli, kdy se mraky rozestoupily:
Tak či onak, Sněžka je opravdu klasickým vrcholem typu „carling“, vymodelovaným ledovci ze tří stran do podoby typického jehlanu. Jako taková je klasickým zástupcem geomorfologie velehor. Jakou vyšší horu najdeme nejblíže Sněžky? Je to až 290 kilometrů vzdálený a jen o kousek vyšší Malý Kriváň (1671 metrů nad mořem) ve slovenské Malé Fatře. A pokud byste se dívali od Sněžky přes Polsko, Baltské moře a dále na sever, pak vězte, že byste museli dohlédnout 1305 kilometrů až k nejvyšší hoře Skandinávie Galdhøpiggen (2 469 m n. m.).
Největší jezero v největším ledovcovém karu
Pro někoho bude možná k smíchu, když uvedu hodnotu 18,4 hektaru pro Černé jezero na Šumavě. Co je to proti Balatonu? Ale ruku na srdce: Kolik vysokotatranských či alpských přírodních ledovcových ples je větších? Možná byste se divili, ale není jich mnoho. Černé jezero je také naším nejhlubším jezerem. Pod třiceti devíti metry vody se nachází ještě osm až deset metrů hluboká vrstva bahna obsahující pyl ze všech okolních lesů za posledních asi dvanáct tisíc let. Jezero ho střádalo od doby, kdy ledovec vyhloubil kar a umožnil vznik plesa. Je to neocenitelný zdroj informací o vývoji středoevropské přírody v dobách poledových!
Fotografie z roku 2007 ukazuje tajemno toho místa těsně po bouřce, která se přehnala nad jezerem a horami:
Největší skála
Jistě, že pojem „největší skála“ je hodně ošidný pro svoji mnohoznačnost. Pro sebe jsem ji však v české krajině našel a mnoho odborníků se mnou souhlasí:
Vystupte z vlaku ve stanici „Bílina kyselka“. Jděte z lázeňského areálu pěšinami na jih a zanedlouho narazíte na skvostnou vyhlídku jako by z jiné země, než kterou je Česká republika: Vyhlídku na kopec Bořeň:
Erozní procesy zde vypreparovaly jako nikde jinde v Českém středohoří mohutný skalní blok o výšce stěn více než sto metrů. A stejně jako všechna předchozí místa české přírody, která jsem Vám ukázal, je i toto místo přísně chráněno jako jedinečné ve všech ohledech.
Buďme rádi, že žijeme v krásné zemi plné překvapení, z nichž jsem Vám dnes jen namátkou ukázal několik příkladů.
A buďte dobré mysli a hezké podzimní dny obohaťte procházkou naší přírodou!
Váš
Lukáš
Lukáš Burget
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O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.