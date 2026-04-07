Konec jedné civilizace - už zítra.
Všichni s napětím očekáváme další válečnou akci USA proti Íránu. Všichni, ač poučeni a skeptičtí z předchozích absurdně sebevědomých prohlášení prezidenta Trumpa přes to s napětím očekáváme, zda se nyní jeho poslední hrozba stane skutkem.
Prezident Trump má aktuálně dvě zásadní role: Jednak být tím, kdo nastolí nějaký „Pax Americana ala Trump“ a jednak tím, komu se podařilo znovu vyslat astronauty k Měsíci.
Pan Trump je velmi zaneprázdněn. A další část volebního systému USA se nebezpečně blíží. Pan Trump zde potřebuje triumf. Pan Trump je ochoten riskovat a řada z jeho risků vyšla velmi dobře. Riskem byla i záchranná operace amerického pilota, který havaroval nebo byl snad sestřelen na Íránském území. Ano, toto bezesporu pan Trump prodá jako svůj triumf. Doufejme, že úspěšný návrat mise Artemis II s cílem obletět Měsíc bude jeho dalším triumfem.
Zde však bude rezervoár Trumpových triumfů vyčerpán. Jakýsi „Deep state“ uvnitř USA například rozhodl, že řada cel, která prezident Trump uvalil, je nezákonná a bude muset být vrácena těm, kdo je platí. Podobná „hluboká státnost“ alias výslednice ekonomických vlivů formou „lobbismu“ nyní bude rozhodovat i o prodejnosti nejlepšího amerického artiklu – zbraní.
Ve válce o Falklandy paní Margaret Thatcherová žádala Francoise Mitteranda o „kódy“ k raketám Exocet, velmi účinné zbrani, kterou Francie dodala Argentině a byly pro britská vojska skutečně nebezpečné. V opačném případě prý vyhrožovala, že použije ve sporu o Falklandy i jaderné zbraně. Možná se tyto zkazky jednou potvrdí, jednou vyvrátí.
Pan Mitterand si ve svých pamětech prý poznamenal, že jde o šílenou ženskou, která mu vyhrožuje jadernou válkou o ostrovy, kde je pár lidí a pastevců ovcí.
Poskytnul tedy šílené železné paní tyto „kódy“. Tehdy to byly frekvence a naváděcí specifikace těchto střel britskému námořnictvu a od té doby ho francouzský zbrojní průmysl poněkud nemiloval.
Představme si, že dnes vynese pan Trump poslední eso: Použití taktických jaderných zbraní ke zničení důležitých vojenských cílů v Íránu. Strategické jaderné zbraně nepoužije. To tvrdím a velmi, velmi nerad bych se mýlil.
Použije pan Trump taktické jaderné zbraně? Pokud ano, co si od toho slibuje?
- rychlé zničení důležitých vojenských cílů v Íránu? Nebude to o mnoho, pokud vůbec, větší vojenské vítězství, než zničení těchto cílů standardními prostředky. Taktická jaderná zbraň neodpaří desítky nebo stovky metrů skály nad svým cílem, je-li ukryt dostatečně hluboko a je-li na to projektován.
- mají vůbec USA v Perském zálivu dislokovány jaderné zbraně? Kde, a jakého typu? Jakýkoli prostředek schopný tyto zbraně nést je samozřejmě v hledáčku tajných služeb celého světa. Jaderné zbraně jsou natolik sledované svými majiteli – státy, i státy jinými, že prostředky k jejich použití jsou sledované téměř stejně dobře. Je pouze omezený počet konkrétní letecké, raketové, podvodní či na zemi stojící technologie, která může jadernou zbraň vůbec mít a být schopna ji použít, i kdyby k tomu přišel rozkaz.
- použijí tedy USA taktické jaderné zbraně částečně ke zničení vojenské nebo dokonce civilní infrastruktury nepřítele? Vždyť by se to v očích světové veřejnosti rovnalo použití téhož teroristickým způsobem.
- použijí tedy USA taktické jaderné zbraně k bodovému a hloubkovému zničení schopnosti nepřítele jadernou zbraň vyvinout, či dnes spíše sestavit? Opět se Írán musel poučit. Má-li vše potřebné, skryl to. Bylo-li mu vše potřebné zničeno, KOUPÍ si to jinde.
- použijí-li USA taktické jaderné zbraně, odsoudí tím svůj standardní zbrojní průmysl ke krachu nikoli snad z hlediska technologického, nýbrž z hlediska důvěryhodnosti. Údajná červená tlačítka americké administrativy schopná vypnout letouny F-35 jsou proti tomu dětskou partií „Člověče nezlob se“. Avšak každý, kdo uvidí, že výrobce jeho zbraní určených pro společnou obranu použil byť jen taktické jaderné zbraně, přestane důvěřovat takovému dodavateli. Kdo je schopen a ochoten použít kanón na vrabce přece nemůže spolehlivě proti vrabcům dodávat jiným vrány.
Ne, dámy a pánové. Pan Donald Trump nás děsí a baví se při tom. Patrně ani netuší, kolik skutečného děsu ve světě už rozesel.
Lukáš Burget
