Klasická totalitní praktika: Zákon říká, že omezí A, ale omezí B: Svobodu projevu
Pan Flégl jako už vícekrát opět vydal svá záštiplná moudra ve formě blogového příspěvku. V tomto příspěvku došel k závěru, že prý pan Drulák považuje schvalování genocidy za svobodu projevu. Jednotlivý článek zmateného mládence bych přešel, ale protože toto téma se stalo jeho notorietou, chtěl bych dnes uvést několik podstatných věcí na pravou míru.
Nejprve ke Společnosti na obranu svobody projevu:
Tato společnost dělá přesně to, co má v názvu. Například vytrvale upozorňuje na neustálé „změny“ zákonů, ve skutečnosti rozšiřování definic trestných činů „z nenávisti“, rozbor poslední takové úpravy trestního zákoníku touto vládou najdeme zde. Z dřívějších právních „perel“ této vlády jmenujme například přílepek k Lex Ukrajina v podobě paragrafu o „Neoprávněné činnosti pro cizí moc“, naší ústavě odporujícímu ustanovení, že kdo dle neexistující definice, tedy libovůle to jakkoli definovat moci politické či úřední činí něco „neoprávněně“ pro „cizí moc“, může být trestán až několika lety vězení. Pozor, platí to i pro stádium přípravy! To je totalitní nástroj jako vyšitý, jakási liberálně-demokratická kopie zákonem postihované „protisocialistické činnosti“ za minulého režimu. Ten si zase říkal lidově-demokratický.
Zcela logicky tedy někteří účastníci „Konzervativního kempu“ pořádaného Společností pro obranu svobody projevu požadují také změnu dalších zákonných ustanovení, která jsou neustále rozšiřována do podoby, ve které místo prevence například schvalování genocidy slouží spíše jako bič na ty, kteří by si dovolili říci svůj názor. Mimochodem, pan Flégl, který – není-li nesvéprávný – trestně odpovědně lže například o straně SPD, když ji označuje za „fašistickou“ by měl právě na různá gumová ustanovení zákonů být obzvláště citlivý. Ona totiž s železnou pravidelností dopadají na ty, kteří je předtím vymysleli a propagovali.
Onoho Konzervativního kempu se zúčastnila řada osobností z politiky, akademické sféry i praxe, mimo jiné například senátor Zdeněk Hraba, který vystřídal strany STAN i ODS a právě jehož požadavek na vypovězení Evropské úmluvy o lidských právech pan Flégl tak kritizuje. Inu, opět další extrémista, ne-li rovnou fašista, že ano.
Pokud jde o požadavek profesora Petra Druláka, ze kterého pan Flégl lživě vyvozuje, že se pan Drulák dožaduje možnosti schvalování genocidy, pak nejprve citujme jeho heslovité vyjádření z Konzervativního kempu:
„Zrušení §405 trestního zákoníku (schvalování genocidy) jako nástroje potlačování svobody slova – symbolická i reálná změna zákona.“
Je tedy zřejmé, že pan profesor chce upravit trestní zákoník tak, aby nebylo možné někoho obvinit ze schvalování genocidy pouze s cílem ho umlčet.
Panu Petru Drulákovi ze spolku Svatopluk jsem před několika dny mailem položil otázky k žlučovitě nenávistnému článku uveřejněnému zde a získal na ně níže uvedené odpovědi – s jeho svolením odpovědi uveřejnit na svém blogu. Protože jeho odpovědi dobře vystihují i problematiku nastíněnou panem Fléglem, jistě bude zajímavé si je přečíst:
1) Požadujete změnu režimu v České republice? Jakou a jakým směrem? V čem by se případný nový režim měl odlišovat od současného daného Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod?
2) Požadujete nějaký násilný převrat, kdy „poteče krev?“
3) Máte nějaké sympatie k fašismu nebo komunismu? Jaké a v jakém směru, pokud ano. Pokud ne, z jakých důvodů to o Vás může někdo tvrdit?
ad 1) Změnu režimu požadujeme. Zdůrazňujeme demokratickou a nenásilnou cestu. Základní parametry: přechod na poloprezidentský systém, zavedení referenda jako důležitého nástroje rozhodování, aktivní role státu v ekonomice, zahraničněpolitická orientace všemi směry, politika neutrality. JInak vše je na záznamu z konference, kde jsme o tom mluvili. Koncem září bude vydaná kniha, kde je vše vyloženo.
ad 2) ne
ad 3) ne, otázka je pro toho, kdo to tvrdí. ale jsou to lháři, tak řeknou cokoliv. tvrdí například, že kdo se odvolává na legendu o králi Svatoplukovi a jeho prutech, tak používá fašistické symboly. Má smysl s takovým nesmyslem polemizovat? To je asi jako kdybychom prohládili za kolaboranty příznivce sv. Václava, neboť nacistě vyznamenávali kolaboranty svatováclavskou orlicí.
Vážení čtenáři: Pokud někdo někoho ve veřejném prostoru křivě obviňuje a hází na někoho špínu, je obvykle celkem jednoduché uvedenou osobnost kontaktovat a požádat ji o vyjádření. Je ovšem fakt, že mnozí lidé si informovaný názor vytvořit nechtějí. Vyžívají se ve své zášti a házení špíny na ostatní. Takoví si přečtou například blog pana Flégla a házení svinstev na osobnosti, které nemají rádi, je pro ně pohlazení po duši. Jejich přístup je ovšem otázkou pro psychiatra a ne pro dané osobnosti.
Lukáš Burget
