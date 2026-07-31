Kde udělali američtí soudruzi s OPEN-AI chybu? Všude!
Je fascinující, že správně nebyla umístěna ani jedna země! Nigérii umístili doprostřed Sahary, Pobřeží Slonoviny přesunuli na opačnou stranu kontinentu a umělá inteligence neuznala za vhodné se zabývat ani tím, proč se stát jmenuje Pobřeží a umístila ho do vnitrozemí. Malawi bylo asi tak třikrát větší než ve skutečnosti a Mosambik prostě vrazili do Nigérie.
Vzhledem k tomu, že USA nyní budou z Evropy stahovat značnou část svých sil NATO, aby je uvolnily pro své zájmy jinde, bylo by dobré se spolu s americkým ministrem obrany Hegsethem pomodlit za to, aby si pro tyto účely zapůjčily alespoň školní atlasy. Též by bylo vhodné přitom citovat Bibli, a ne film Pulp Fiction, jak se panu ministrovi nedávno podařilo. A vojáci NATO by si o neustálých přestávkách na kafe během cvičení, nad kterými jejich ukrajinští kolegové kroutili hlavou, mohli ten zeměpis pro jistotu procvičit taky.
Ostatně, tahle Open AI je velezajímavou entitou. Když testovali její schopnosti nacházet bezpečnostní chyby v různých aplikacích, zjednodušila si práci prostě tím, že se místo vlastního úsilí správné odpovědi pokusila najít rozsáhlými hackerskými útoky na místa, kde předpokládala, že se budou nacházet. Prostě udělala takový malý podvůdek a myslela si, že jí to projde jako Turkovi moštárna. Jestliže má umělá inteligence za úkol naučit se lidskému uvažování, vede si tedy nadmíru dobře!
No nic, my skuteční lidé se nenechme balamutit UI (ulhanou inteligencí) a v prvé řadě se spoléhejme na vlastní rozum a ověřitelné znalosti. A užijme si pátek. Závidět můžeme třeba svým kolegům, kteří vyrazili na dovolenou do chladnějších končin. Pokud nepoužijí mapu amerického ministerstva zahraničí generovanou OPEN AI, mohou šťastně dorazit do takových afrických zemích chladnějších než Česká republika, jako je nyní Egypt, Tunisko či Maroko.
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Bude publikováno 31.7.2026 v 8:00
Lukáš Burget
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