Je bývalý nejvyšší pirát Bartoš fanoušek teroristů?
Skutečnost, že se Ivan Bartoš s vlajkou Antifaschistische Aktion fotil a potom v dosti trapném rozporu s činy Antify tvrdil, že tak učinil protože je „liberál a pacifista“, je známá už řadu let.
Nyní je ovšem prezidentem Spojených států amerických opět Donald Trump a jakožto echt-pravičák známý svojí mstivou povahou se značným zadostiučiněním podepsal exekutivní příkaz, kterým tu levicovou bojůvku spřízněnou s jeho politickou konkurencí označuje za teroristickou organizaci.
ČR se tak ocitá v kuriózní situaci: Bývalý předseda Pirátské strany a aspirant na premiérské křeslo, bývalý ministr a současný volební lídr Pirátů ve Středočeském kraji Ivan Bartoš hlásal své sympatie s nyní dle USA oficiálně teroristickou organizací. Kdyby se tento pán, nedej Bože, opět dostal do nějaké významné politické funkce, ve které by zastupoval Českou republiku, patrně bude vhodné, aby se zástupci USA jednal až poté, co volební cyklus otočí kormidlem dějin a dosadí místo Republikánů opět Demokraty. Ovšem ti američtí Demokraté už také začínají chápat, že právě extrémní levičáctví s ideologií i metodami Antify se značně překrývající je dostalo tam, kde nyní jsou. Mění se toho za Velkou louží zkrátka až příliš a jako vždy to dříve či později prosákne i do Evropy. Tedy do toho, co z ní zbylo na Západě (muslimské obyvatelstvo si stanovuje vlastní pravidla a organizace typu Antifa vnímá jen jako užitečné idioty ve formě dočasných spojenců) a ve střední Evropě, kde zatím s civilizační výměnou z evropské na arabsko-muslimskou přímou zkušenost nemáme.
Do panoptika osůbek kandidujících v současných volbách tak tedy dobře zapadá i europoslanec a čestný prezident spolku Motoristé sobě Filip Turek, jehož přívětivost k nacistické symbolice se stala přímo virální.
Nicméně, Bartoš je politickou figurou odepsanou a Turek je budoucí politickou veličinou nepravděpodobnou. Patrně již také odepsanou, leč po nějakou dobu bohužel i po volbách bude ještě aktivní veličinou současný premiér Petr Fiala, přičemž zde zmiňme jeho vysoce nadstandardní vztahy se Sudetoněmeckým Landsmanschaftem, na jehož shromáždění například Fialova vláda vyslala svého zástupce. Samozřejmě, že jde o nebezpečnou protičeskou organizaci s nacistickými kořeny a řeči o tom, že se vzdali své minulosti a dnes je představují něco jako folklórní soubor jsou asi tak důvěryhodné, jako to, že Ku-klux-klan je dnes už neškodnou partou skautů. Nebo stejně důvěryhodné, jako že človíček v minulosti opakovaně hajlující či vyznávající nacistickou symboliku to (i po třicítce) činil z jakési mladické nerozvážnosti.
Tak či onak je úsměvné, jestliže strany s osobami právě takových morálních profilů nazývají své konkurenty „extrémisty“ nebo ještě hůře.
Bylo by jistě možné pokračovat dlouhým výčtem osůbek ze všech možných stran, které koketovaly s nějakými nebezpečnými spolky. Dokonce si troufám předpokládat, že žádná z (politicky relevantních) stran není nějakého takového (ex)člena ušetřena. Podstatné je ale to, čí zájmy hájí ta která strana jako celek. V případě stran současné vlády to rozhodně zájmy České republiky nejsou. Pokud by aktuální vláda hájila zájmy naší země, nemohla by dle diktátu EU za svého členství aktivně připravovat právní normy jako je Pakt o migraci a azylu či Fit for 55 a učinit bezpočet dalších rozhodnutí, které Českou republiku poškozují.
Zájmy aktuální vlády jsou prostě zájmy aktuálních mocenských uskupení v Německu a potažmo dalších rozhodujících zemí Evropské unie, které se vydaly na cestu sociálního i ekonomického sebezničení. Zájmy současné české vlády jsou také zájmy dodavatelů extrémně drahé zbrojní techniky pro minulé války, přičemž naprosté základy obrany jsou v troskách, jak opakovaně kritizuje i Nejvyšší kontrolní úřad. Zájmy aktuální české vlády jsou i přednostně zájmy současného ukrajinského establishmentu, o čemž svědčí třeba přijímání statisíců válečných uprchlíků i prostých ekonomických migrantů z Ukrajiny bez ohledu na pohlaví či zdravotní stav a přes to, že právě zdraví muži ve zbrani tam chybí ze všeho nejvíce a mnozí u nás (i v celé západní Evropě) místo toho našli pohodlné bydlo. Eventuálně si k nám ti chlapi jezdí jen pro dávky. Tento postup se skvěle osvědčil i migrantům na západ od našich hranic.
Bude záležet jen na nás, které hříchy u které strany považujeme za podstatné a které jsme ochotni odpustit. Po volbách se to ukáže.
P.S: Ale uznejme, že na tom ještě nejsme tak „dobře“ jako jsou na tom na vytouženém Západě, kam tak moc chceme patřit, a kde půjde exprezident natvrdo do kriminálu: Ve Francii partaj pana Sarkozyho napřed brala peníze od teroristického sadistického šílence Kaddáffího a potom se mu odvděčila tím, že ho nechala zastřelit, když zalézal kamsi do roury, čímž rozvrátila Lybii a poté i Evropu, protože tak otevřela jedno ze stavidel migrační krize.
Lukáš Burget
Lexikon nadávek - zvláště předvolebních
Milí čtenáři, naše pokročilá demokratická společnost vynalezla pravidla a kodexy, kterými jest - teoreticky - znemožněno urážet bližního svého dosud známými nadávkami. Ale vynalezla též přehršel nadávek nových!
Lukáš Burget
Klasická totalitní praktika: Zákon říká, že omezí A, ale omezí B: Svobodu projevu
V reakci na lživá obvinění pana Flégla proti Společnosti na obranu svobody projevu či spolku Svatopluk uvádím podstatná fakta a přímé vyjádření profesora Petra Druláka ze spolku Svatopluk.
Lukáš Burget
Ministr Rakušan tuší kompromitující nahrávku!
Konečně je ve volební kampani alespoň jeden napínavý prvek. Tedy kromě toho, jak volby dopadnou, samozřejmě. Dozimetr pana Rakušana se při tom tušení zbarvil do ruda, což nevěstí nic dobrého!
Lukáš Burget
Takže dnes útok holí? A střílet se u nás prosím začne kdy?
Abych se na to duševně připravil a eventuálně a ač nejsem politik též přikoupil neprůstřelnou vestu, kdybych šel zrovna kolem. Ačkoli proti zmlácení holí patrně účinná nebude.
Lukáš Burget
Odpálili Nord Stream Ukrajinci, nebo Ukrajina?
To by měla být zásadní otázka dalšího vyšetřování. Ale stejně důležitou otázkou je, zda vůbec lze čekat její objasnění. Politické tlaky ze všech stran budou možná neúnosné.
