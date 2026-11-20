James Webb Space Telescope: Příběh technického zázraku na nebesích
Myšlenka
Po úspěchu s opraveným Hubblovým teleskopem si astronomové uvědomili, že chtějí-li pozorovat ty objekty, které jsou od nás nejdál v prostoru i času, objekty, které jsou co nejblíže okamžiku Velkého třesku a jejichž světlo k nám putuje více než 13,5 miliardy let, pak už Hubble ani žádný jiný teleskop na bázi viditelného záření nebude nic platný. Za tu dobu a vzdálenost veškeré světlo podlehlo rudému posuvu do infračerveného spektra a nelze odtud získat informace o době tak vzdálené v prostoru a času – což ve vesmírných vzdálenostech do značné míry splývá, a i proto je vesmír tak fascinující.
Vědci tedy potřebovali infračervený teleskop. No ano, infračervená astronomie se provádí i ze Země, ale infračervené záření blokuje voda a té je v atmosférickém sloupci nad pozemskými přístroji tak obrovské množství, že výsledky jsou žalostné. Museli jsme tedy jít do vesmíru. Ale postačilo by nám 600 km od Země, jako u Hubblova teleskopu? Tak to opravdu ne. Matička Země je tak silným zdrojem infračerveného záření, že z tak nicotné vzdálenosti všechny pozorované objekty spolehlivě přezáří. Museli jsme dál, mnohem dál. Museli jsme ten vesmírný dalekohled poslat až milion a půl kilometrů od Země, čtyřikrát dále, než obíhá Měsíc.
A tam si musí vystačit sám. Tam za ním žádný raketoplán na servisní misi nedolétne, tak jak se létalo k Hubblovu teleskopu. Na tom místě je také usazen v „libračním bodě“, kde se vyrovnává gravitační působení okolních těles a nemusí se na stejné dráze neustále udržovat raketovými motory.
Jenže tam, kde obíhá, jeho pozorování ohrožuje nekonečně silnější zdroj infračerveného záření, než je Země: naše hvězda Slunce. Proto se k ní otočil zády a je to jediná hvězda, kterou nikdy neuvidí. Aby odstínil její záření, roztáhl za sebou pět plachet fólie tenčí než lidský vlas, ale velikosti tenisového kurtu. Fólie mezi sebou mají vždy několik centimetrů vakua, a tak postupně odstiňují tepelné záření od Slunce téměř na nulu.
Ale přesto musí jeho nejcitlivější elektroniku chladit tekuté helium. Aby dokázal pořizovat snímky požadované kvality, musel mít zrcadlo o průměru 6,5 metru. Ale jak ho dostat do nákladového prostoru rakety Ariane 5, když je široký jen 5 metrů? Bylo tedy použito osmnáct šestiúhelníkových zrcadel, která se musela před startem sklopit a ve vesmíru opět rozklopit. A ta největší část teleskopu, plachty stínící jej před Sluncem, jsou dokonce mnohokrát větší než tento prostor! Také ony se musely bezchybně rozvinout. A bylo třeba vyvinout i řadu dalších technologií.
Myšlenka zhmotněná v realitu
A tak se ty technologie vyvíjely, zatímco se bojovalo v Kongresu o udržení projektu, který se prodražoval a prodlužoval, a mezitím se těžilo, rafinovalo a odlévalo berylium na zrcadla. Berylium má nízkou hustotu, vysokou pevnost a minimální tepelnou roztažnost, proto je ideální na zrcadla vesmírných teleskopů – jen kdyby odráželo světlo, což moc neumí. Bylo zvoleno řešení, při kterém se na speciálně granulované berylium vylisované do podoby zrcadel nanesla vrstva zlata. A poté bylo vše několik let precizně leštěno v té nejčistší atmosféře, jakou člověk umí uměle vyrobit. Když bylo vše hotovo, sestaveno a připraveno (třeba zapojeno všech 42 kilometrů kabelů v tom gigantickém vesmírném přístroji), nastal okamžik zkoušky, zda křehké zařízení s asi sto padesáti motory manipulujícími všemi jeho částmi (i těmi nutnými k pohybu na Zemi v laboratoři) vůbec přežije vibrace při startu.
Posazen na vibrační plošinu, podstoupil JWST simulaci startu. A pak se pod plošinou našlo několik šroubů vypadlých z konstrukce. Takto by do libračního bodu dorazil jen šrot. Znovu se hledalo, odkud šrouby vypadly, jak konstrukci zesílit a zajistit.
Takto vypadal James Webb Space Telescope v laboratoři na Zemi při testu sestavení v roce 2016.
Cesta
Ariane 5 nezklamala. Naopak, navedla James Webb Space Telescope na jeho dráhu tak přesně, že ušetřené palivo postačí na dvacet let funkce teleskopu, a ne jen na pět až deset let, jak se odhadovalo!
Dalekohled JWST posílá až 458 gigabitů dat každý den. Mám zmínit další čísla? Teoretická citlivost JWST je taková, jako by byl schopen ze Země detekovat tepelnou stopu čmeláka na Měsíci. V praxi už ověřená citlivost je taková, že JWST detekoval asteroid o průměru 100–200 metrů na vzdálenost sto milionů kilometrů. A tento přístroj posunul i další odhady toho, co umí: pozoruje už světlo staré přes 13,5 miliardy let, tedy z doby cca 300 milionů let po Velkém třesku! Jen na naší matičce Zemi je to přibližně doba od konce prvohor do dnešních dnů.
A takto vypadá JWST se svými přístroji ve vesmíru.
Vesmírný výzkum je logickým pokračováním výzkumu naší planety. A je investicí, která se mnohonásobně vyplatí. Technologie, které je pro něj třeba vyvinout, by z prostého komerčního zájmu vyvinuty nebyly, a přece se i v něm poté zpětně prosazují. A technologie, která vydrží ve vesmíru, je technologií s tou nejdelší záruční dobou: je prověřena tím nejextrémnějším prostředím, jaké existuje. I kdyby někoho vesmír a jeho zázraky nezajímaly a zůstal při zemi, musí ho zajímat to, co už nám přinesl. Co konkrétně? Třeba přístroj, na kterém možná čtete tento článek: Bez nutnosti vyvinout technologie komunikace na velkou vzdálenost při minimu použité energie by mobilní telefony patrně nastoupily mnohem později, než se tak skutečně stalo.
Cíl
A co tento dalekohled, již léta bezchybně funkční na své pozici, zjistil třeba nedávno? Vyfotografoval třeba toto: Z dálky klidné jako odraz na vodní hladině, ale ve skutečnosti a během věků, kdy to nastalo, extrémně energetická událost splynutí hvězd:
V prosinci 2025 poskytla pozorování z Vesmírného dalekohledu Jamese Webba (NASA) konečný důkaz, který výzkumníkům umožnil zcela zrekonstruovat události před, během a po splynutí dvojhvězdného systému s přezdívkou Bao v galaxii v Andromedě.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celou misi JWST můžete sledovat a vše o ní zjistit zde:
Lukáš Burget
Člověk svobodných názorů: Permanentní delikvent
Nemůžete být svobodný jako vlk mezi tygrem a medvědem. Za svobodu se vždy platí. Nejčastěji neupřímností a služebnickým zkreslením vlastního názoru. A dodržováním zákonů, které ani neznáme.
Lukáš Burget
Voyager 1: 49 let hvězdné cesty a první světelný den právě dnes
Právě dnes v 11:16 se sonda Voyager 1 vypuštěná roku 1977 ocitne jeden světelný den od matičky Země. Je to skoro půl století trvající oslava lidské vědy, techniky a nezdolné touhy objevovat.
Lukáš Burget
Ultimáta Friedricha Merze: Myš, která řvala
Německého kancléře podporuje asi tak jedna osmina obyvatel té země. Ten pán se evidentně snaží dosáhnout stejného rekordu neoblíbenosti i v zahraničí.
Lukáš Burget
Zvířata a my
Nepřestávají nás překvapovat a nikdy nepřestanou. Nejvíce nás překvapují tím, jak mluví spolu navzájem, stejně jako tím, jak mluví s námi.
Lukáš Burget
Českou televizi si vzít nenecháme!
Ani liberální demokracii, svobodu a vůbec. Jsou naše a my je nedáme! Dejte nám naše známé, dali jste nám na ně!
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
Proti zásahovce vyrazil muž se sečnou zbraní. Policista jej postřelil
Policisté v pátek nad ránem zasahovali na Kladensku u muže, který se zabarikádoval v domě a...
V Brně-Žebětíně auto srazilo ženu, na místě zemřela
Vůz v Brně-Žebětíně srazil v pátek odpoledne chodkyni, na místě zemřela. Silnice mezi Žebětínem a...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
V Lužických horách vysázeli novou alej složenou ze starých odrůd třešní
Nová alej složená ze starých odrůd třešní je vysázená podél cesty u přírodní památky Rašeliniště...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 344
- Celková karma 18,52
- Průměrná čtenost 2068x
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.