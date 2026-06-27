Jaký je ten nejlepší kytarový riff v historii?
Nejsem jediný, kdo poslouchá spoustu hudebních stylů, ale kterého začaroval rock a metal do milujícího, smyslů zbaveného fanouška těch žánrů. Myslím si, že tento druh pobláznění je jedním z mála šílenství, které rozdávají pouze radost a nikomu neubližují. Pokud se to nepřežene, pravda...
Když si v mysli přehrávám ty nejlepší kytarové riffy, jaké jsem kdy slyšel, kupodivu zjišťuji, že nepocházejí od virtuózů elektrické kytary. Od Jimiho Hendrixe až po Joe Satrianiho a další čaroděje hry na tento nástroj slyším a cítím, že jejich hudba je komplexní a něco jako „kytarový riff“ je pouze její součástí a většinou ne tou hlavní.
Já však hledám onen kytarový riff, kratičkou, údernou část skladby, která zhypnotizuje posluchače a připoutá ho k celé skladbě. U něčeho takového neexistují žádná pravidla kritického hodnocení. Neexistuje tu kritické hledisko kompozice, technické zdatnosti autora, musí to zkrátka člověka zvednout ze židle, musí to dav donutit zvednout ruce oddávat se extatickým pohybům.
Pravými, a možná prvními mistry kytarového riffu na úvod celé skladby jsou The Beatles. Skladba „Day Tripper“ začíná rokenrolovým riffem, notoricky známým už v těch šedesátých létech a kdo kdy vůbec slyšel jakoukoli hudbu, zná ho stejně dobře jako úvod skladby „Na krásném modrém Dunaji“ od Johanna Strausse mladšího. Měli to Straussovi tak nějak v rodině...
Jediný úder do strun na začátku skladby „ A Hard Day’s Night“ musíme prostě také považovat za kytarový riff. Beatles byli první v mnoha rovinách hudby.
Pojďme v čase dále: Úvod skladby „Smoke on the water“ od Deep Purple z roku 1971 je na pomezí primitivity a geniality. Že se to nevylučuje, a že každý dokáže napočítat „jedna – dvě – tři“, to dokazuje právě tento riff. Hudební kritici by se mohli vzteknout: Zní to jako rozcvička žáka na druhé lekci, nebo jako podvědomé vyzkoušení, zda je kytara vůbec připojena jakýmkoli hudebníkem. Ostatně, mám silné podezření, že právě tak tento riff vzniknul...
Léta osmdesátá nás kytarovými riffy přímo zaplavila. Abych si přihřál svoji metalovou polívčičku, jmenuji jako prototyp kytarových riffů skladbu z roku 1980 od Judas Priest „Breaking the law“. Kytarový riff, byť za doprovodu dalších nástrojů skladbu uvozuje a buší do hlav posluchačů po celou píseň. Přitom stejně jako celá skladba spadá do žánru rokenrollu, možná roku, ale na metalový způsob. Chytlavost celé věci ilustruje i fakt, že jsem ji od nejmenované české kapely slyšel na jedné vesnické zábavě přehranou a přezpívanou jako „Obluda“ a refrén místo „Breaking the law, breaking the law“ zněl „Už ji vezou, už ji vezou“. Byl to sice příklad naprosté debility toho bandu, leč protože základ, ze kterého to zpitvořil je tak dobrý, aplaudovalo té skladbě celé publikum.
Mohl bych od osmdesátých let pokračovat přes léta devadesátá až ke končícím dvacátým létům nového století. Vy však jistě čekáte na to, který kytarový riff považuji za ten „nejlepší“.
Nebudu Vás napínat, je jím začátek skladby „Sweet Child O’ Mine“ od skupiny Guns N’ Roses.
Slyším a cítím tam všechno, co si pod pojmem „kytarový riff“ představuji: Energii, sílu, od první vteřiny připoutání posluchače k tomu songu. Technicky mimořádné provedení riffu. Překvapení na úvod a dokonalé navázání na další vývoj skladby.
Miluji tento riff!
Myslíte, že Vám na závěr poskytnu odkaz na tuto skladbu od jejích autorů?
Ne! Myslím si, že autorská práva v hudbě jsou diskutabilní od chvíle, kdy si pračlověk začal broukat něco, co slyšel od svého náčelníka.
Posílám Vám link na tuto skladbu v cover verzi, podle mého názoru z hlediska hry na nástroje perfektní a dokonale přejímající vše z originálu až na pomezí nerozlišitelnosti od něj. A také ozvláštněné tím, že u mikrofonu nestojí zpěvák, nýbrž zpěvačka, průměrná, ale přirozená a pohodová jako celý klip:
Váš
Lukáš
Lukáš Burget
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O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.